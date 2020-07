Biografia

Domizio Cipriani è consulente finanziario internazionale e Gran Priore Magistrale dell'Ordre des Templiers de Jerusalem del Principato di Monaco. Nasce il 14 luglio 1969 a Milano, dove cresce fino all'età di 29 anni; nel capoluogo lombardo porta avanti l'attività di famiglia nel settore dello sviluppo immobiliare. Sportivo semiprofessionista, è pilota di auto e moto nell'enduro e nei rally raid, maestro di arti marziali con tre cinture nere in differenti discipline, praticante di yoga, amante dei viaggi e della vela.

È sempre stato attirato dalla ricerca della gnosi e della verità e questo è dovuto anche al peso del nome che porta. A 29 anni si trasferisce nel Principato di Monaco per sviluppare il suo lavoro anche nel campo finanziario, ove fonda delle società con le quali lavora come consulente finanziario internazionale e fiduciario specializzato nelle transazioni finanziarie, con uffici in varie parti del mondo.

Domizio Cipriani negli anni 2010

Nel 2010 Cipriani ha il grande onore di poter riattivare l'Ordine dei Templari di Montecarlo e viene nominato, per il suo background, Gran Priore Magistrale, creando un centro studi, un think tank in collaborazione con l'università di Monaco per gli approfondimenti nel campo della fisica unificata.

Il centro studi ha al suo interno un'assemblea ecumenica cristiana; ha un sito web - www.knighttemplar.net - contenente un forum gratuito aperto a tutti per la condivisione di queste importanti conoscenze non trattate dal mainstream e per discutere gli argomenti di filosofia spirituale applicata.

Questo incarico cambia la vita di Domizio Cipriani, dandogli una linea guida universale da poter seguire con fiducia. Si occupa di opere umanitarie e crea un'accademia di studio per poter trasmettere agli altri le conoscenze acquisite, la cosiddetta quarta via. L'accademia tiene dei corsi periodicamente per il risveglio delle coscienze tramite tecniche di apprendimento della presenza all'istante del qui ed ora.

E' visibile su internet il video trasmesso da Canale Europa sulla vision è sulla mission del think tank del Principato di Monaco.

I libri di Domizio Cipriani

Domizio Cipriani ha avuto modo di incontrare molti maestri lungo il suo percorso, maturando una notevole esperienza e potendo vivere delle profonde emozioni che lo portano a ringraziare per ogni momento di gioia che vive quotidianamente in armonia con gli universi invisibili attorno a lui. Come descritto nei suoi libri, si è sentito motivato a raccontare queste esperienze per condividerle con tutti gli altri.

Il più conosciuto aforisma dell'autore, contenuto anche nel suo blasone:

"Cogli la saggezza dal silenzio ed usa il silenzio per creare. Il miglior maestro è colui il quale è capace di restare allievo".

L'ultimo libro rivelazione disponibile nelle versioni italiana ed inglese, dal titolo "Templari e Rosacroce, l'Ordine d'Oriente" edito da bastogi libri, racconta la vera storia dei templari e dei Rosacroce dal 1317 ai giorni nostri, tramite dati inediti ritrovati negli archivi dell'ordine.

Questa opera chiarificatrice ha preso forma seguendo gli insegnamenti di Roger Caro e Pierre Phoebus, i quali hanno eseguito un lavoro considerevole nell'analizzare e catalogare una quantità innumerevole di pergamene e manoscritti antichi. Nell'opera vengono svelate alcune conoscenze filosofiche e alchemiche dell'Ordine d'Oriente, parte interna dell'Ordine del Tempio, riportato alla luce nei giorni nostri nella "Grande Maison Metropolitaine d'Initiation" del Principato di Monaco.

Lo scopo è quello di fare chiarezza e dare giustizia alle persecuzioni subite dagli illustri predecessori e trasmettere in maniera più comprensibile possibile i loro valori spirituali.​