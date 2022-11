Biografia

Mattia Ferrini nasce il 27 ottobre 1998. È il minore dei due fratelli Ferrinis, duo musicale nato all’inizio dell’estate 2020 durante la quarantena.

Il gruppo musicale è composto da Maicol Ferrini e da Mattia. I due fratelli molto spesso scambiati per gemelli sono romagnoli, per l’esattezza di Forlì.

Ferrinis: la nascita del gruppo

I Ferrinis hanno sempre avuto la passione per la musica, che è cominciata nella loro tenera età, perché i loro genitori erano sempre abituati ad organizzare feste con i parenti in cui si utilizzava la maggior parte delle volte il karaoke. Crescendo però persero un po’ di vista la musica in quanto lo studio per la scuola/ le situazioni sentimentali le tenevano abbastanza occupati.

i Ferrinis: sono Maicol (a destra) e Mattia Ferrini (a sinistra)

Nel 2020 arrivò la pandemia da covid-19 che le fece rimanere in casa in quanto non era possibile uscire, allora i due fratelli decisero di mettersi in gioco con la musica, e come prima cosa scelsero Ferrinis come nome del gruppo musicale essendo in due e da lì a poco iniziarono a scrivere le loro prime canzoni

Mattia Ferrini: la carriera artistica

La carriera artistica di Mattia Ferrini (e dei Ferrinis) inizia il 1° giugno 2020, quando scelgono il nome del gruppo ed iniziano a scrivere il loro primo singolo “Balla con la luna”.

Con il successo riscosso sia nella loro zona che al di fuori, decidono di fare uscire altri pezzi tra cui Davy Crockett distribuito dalla Sony; poi a seguire:

Roulette

Sale

Io per te morirei

Musica Caraibica

Baila

Ogni brano è rilasciato su tutte le piattaforme di streaming, su YouTube e su Spotify, dove hanno totalizzato milioni di views.

I Ferrinis con l’uscita dei loro singoli hanno potuto partecipare a varie ospitate in discoteca e anche a dei festival.

