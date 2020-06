Biografia

Nicola Tonolini nasce a Brescia, il 21 Giugno 1974. Si avvicina alla fotografia emulando suo padre, grande appassionato, con il quale all'età di soli otto anni allestisce una camera oscura, in casa, dove si diverte a sviluppare le sue fotografie. Al liceo continua a coltivare questo interesse con un caro amico di scuola divertendosi a ricercare originali spunti fotografici culturali ed artistici fra le vie di Brescia.

Insieme si dedicano anche alla fotografia naturalistica approfondendo tecniche specifiche di ripresa ed esercitando due grandi doti: la pazienza e la velocità. L'amore per la natura porta Nicola ad iscriversi al corso di laurea in Scienze Naturali. Durante gli anni dell'università approfondisce la conoscenza della fotografia studiando con il fotografo Ken Damy, pseudonimo di Giuseppe Damiani.

Gli anni '90

Fra gli anni 1995 e 2000 Nicola Tonolini si reca diverse volte in Africa per ritrarre la cultura Maasai e la natura Keniota che lo affascinano da sempre. In questi anni è ancora fortemente legato alla fotografia analogica e realizza scatti di una terra magica dedicandosi in particolare a paesaggi e ritrattistica.

Una coppia di sposi fotografata da Nicola Tonolini a Rimini

Gli anni 2000: la fotografia digitale

E' il 2001 quando Nicola passa alla fotografia digitale che ha ormai rivoluzionato il mercato. Nel 2007 sceglie di fare della passione per la fotografia il suo lavoro e si trasferisce a Pesaro con la sua famiglia dove apre a Novembre del 2008 il suo studio fotografico.

Da questo momento inizia a dedicarsi prevalentemente alla fotografia in studio soprattutto eseguendo ritratti di maternity e new-born, ma di lì a poco Nicola Tonolini inizierà a scoprire quella che oggi sembra essere diventata l'unica e vera passione fotografica: il reportage di matrimonio. I suoi lavori oggi sono apprezzabili attraverso il suo sito NicolaTonolini.com, dove espone tutti i servizi fotografici matrimoniali realizzati in giro per il mondo.

Nicola Tonolini, fotografo di matrimoni

Nicola Tonolini negli anni 2010

In questi anni riceve diversi riconoscimenti, anche a livello internazionale. Ne citiamo alcuni di seguito. Nel 2011 riceve il riconoscimento QIP (Qualified Italian Photographer) dal FIOF (Fondo Internazionale Orvieto Fotografia). Nel 2012 l'associazione americana Artistic Guild of the Wedding Photojournalist Association lo premia come secondo vincitore assoluto a livello mondiale. Nel 2013 JuneBug Weddings annovera Nicola nella lista Best of the Best Wedding Photography.

Nel 2014 si qualifica nella Top Ten dei migliori fotografi matrimonialisti Italiani nel contest fotografo dell'anno di ANFM (Associazione Italian Fotografi Matrimonialisti). Sempre nello stesso anno si qualifica nella Top Ten della Artistic Guild of the Wedding Photojournalist Association e di WPS (Wedding Photography Select).

Due anni più tardi, nel 2016, Tonolini riceve dalla Associazione Italiana Fotografi Matrimonialisti un importantissimo premio, qualificandosi al terzo posto nella categoria Album dell'Anno. Nello stesso anno la rivista americana SLR Lounge lo annovera tra i 100 migliori fotografi di matrimonio del mondo.

Nel 2017 Nicola entra nella Top Ten dei migliori lavori presentati al contest Album dell'Anno della Associazione Italiana Fotografi Matrimonialisti. In questi anni Nicola ha maturato le tecniche foto-giornalistiche applicandole al matrimonio senza tralasciare il ritratto creativo per i suoi sposi.

Una foto di Nicola Tonolini scattata per un matrimonio indiano in Toscana

Il suo lavoro lo ha portato a lavorare in quasi tutte le regioni italiane, soprattutto in Toscana, fotografando matrimoni di coppie provenienti da Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Negli anni Nicola ha fotografato alcuni matrimoni all'estero raccontando storie con le su macchine fotografiche in Kenya, nei Caraibi, in California, in Thailandia, in Francia ed in Spagna. Il suo sogno è quello di poter fotografare un matrimonio in Islanda. I lavori del fotografo di matrimonio Nicola Tonolini sono stati pubblicati in diversi Blog internazionali.