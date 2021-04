Biografia

Paolo Marraffa nasce il 23 novembre del 1993 nella città di Lamezia Terme, in Calabria. Figlio di Dora Anna Rocca professoressa, scrittrice e giornalista e di Antonio Marraffa pensionato che ha svolto un ruolo di responsabilità in Telecom e fratello di Miriam (2 anni più giovane).

L'infanzia e l'adolescenza

Un bambino ambizioso e scherzoso, sognava infatti di diventare Papa o Presidente della Repubblica. La nonna paterna, conosciuta come Signora Maria è la fondatrice del Movimento Apostolico, organizzazione ecclesiale nata per ricordare al mondo la Parola di Gesù. La sua famiglia cristiana gli trasmette i valori propri della religione Cattolica e il giovane Paolo cresce amato e non troppo viziato.

L’adolescenza di Paolo Marraffa come quella di molti giovani è influenzata negativamente da cattive compagnie che lo hanno sviato e portato a fare una vita un po’ fuori dagli schemi.

Il 2 Settembre 2012 subisce un brutto incidente e finisce in Ospedale; il primario di neurochirurgia confessa ai genitori che si tratta di un caso miracoloso. Anche Paolo è convinto di essere miracolato. Ricorderà poi di avere pregato prima dell’incidente affinché uscisse fuori da un brutto tunnel.

Così, dopo una degenza di sei mesi circa in Ospedale, si iscrive all’Università di Catanzaro e si laurea in tre anni esatti in Organizzazione e gestione delle imprese con una tesi sull’economia sommersa in Italia, mentre è impiegato presso l’azienda reti sud e fidanzato con Federica.

Dalla vocazione al primo libro

Nel 2015 lascia la fidanzata e l’azienda ed entra nel seminario teologico calabro per sottoporre alla Chiesa la propria vocazione.

Dopo un anno, comprende di non essere chiamato a diventare prete: conclude gli studi e si iscrive alla Lumsa di Roma, dove studia marketing e comunicazione e soggiorna al collegio Rui dell’Opus Dei.

Nel 2018 si laurea con una tesi sul futuro dei progetti europei, dove focalizza il lavoro sulla rendicontazione integrata.

Sceglie di tornare in Calabria e svolge un tirocinio alla Regione Calabria, uno al Comune di Catanzaro, una collaborazione con Entopan e ottiene il master in sviluppo industriale e di contesto.

Durante questo periodo scrive il suo primo libro “Il cambiamento possibile” che presenta all’Università di Catanzaro. Intanto si fidanza con Eleonora.

Successivamente fa un tour nelle scuole del territorio per raccontare ai ragazzi l’innovazione nelle imprese; Paolo Marraffa vince inoltre una borsa di ricerca all’Università della Calabria in industria 4.0 e sostenibilità che poi sospenderà per motivi familiari.

Paolo Marraffa negli anni 2020

Nel 2020 diventa marito di Eleonora, papà di Antonio e pubblica “Verso la society 5.0” e due saggi “La sostenibilità spiegata ai ragazzi e ai bambini”.