Biografia

Imprenditore e top manager italiano, Rosario Rasizza è fondatore e amministratore delegato di Openjobmetis Spa, una delle Agenzie per il Lavoro più attive e ramificate del mercato italiano, attività che gli è valsa la nomina prima a Cavaliere e poi a Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nato a Varese il 16 maggio 1968, subito dopo gli studi si fa le ossa maturando numerose esperienze nei settori commerciali di diverse aziende, tra le quali Gefran SpA (dove ricopre l'incarico di tecnico commerciale interno) e il Gruppo Maggioli (è subagente per la business unit Editoria). Parallelamente inizia a tessere legami con il tessuto sociale del suo territorio, fino a diventare direttore di uno dei circoli sportivi più esclusivi di Varese.

Rosario Rasizza

Il 1997 è un anno chiave per la carriera di Rasizza. Per la prima volta, infatti, si misura con il complesso mondo delle Agenzie per il Lavoro: non ha nemmeno trent'anni quando, sotto l'insegna Temporary, apre a Varese la sua prima Agenzia. È un'esperienza breve ma fondamentale, perché gli permette di acquisire le competenze necessarie ad avviare, nel 2001, il progetto imprenditoriale che caratterizzerà la sua carriera: Openjob.

Rosario Rasizza negli anni 2000

Fin da queste prime fasi, Rasizza ha ben chiaro in mente il modello di sviluppo a cui tendere: la sua Agenzia per il Lavoro acquisirà competenze sempre maggiori incorporando realtà operanti nel settore, ognuna con la sua specializzazione. Così, dopo l'ingresso nel 2003 del fondo di private equity Wise SGR, viene avviata una politica di acquisizioni che permette a Openjob di ingrandirsi fino ad assumere le dimensioni attuali: negli anni vengono assorbite Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre e JOB Just On Business (ramo d'azienda).

Gli anni 2010

Quando, nel gennaio del 2012, va in porto la fusione con Metis SpA, l'Agenzia assume definitivamente il nome di Openjobmetis SpA, realtà di cui Rasizza è tutt'oggi amministratore delegato. Completano il quadro le acquisizioni di Corium (che consente a Openjobmetis di conquistare una posizione di riferimento nel settore dell'Outplacement, il supporto alla ricollocazione professionale), di Coverclip Srl e del 70% di Human Connections Srl, una educational company.

Intanto, nel dicembre del 2015, Rosario Rasizza corona il sogno di quotare la sua azienda sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, nel segmento STAR: ad oggi (2018) è l'unica agenzia italiana a poter vantare questo traguardo.

Onorificenze

Nel corso degli anni, i risultati conseguiti sul piano professionale sono valsi a Rosario Rasizza numerose onorificenze: nel 2008, su proposta dell'allora Presidente Giorgio Napolitano, viene nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2013 è eletto Membro del Collegio dei Probiviri dell'associazione Ex Alunni dell'Università Liuc di Castellanza, e nello stesso anno diventa presidente di Corium e di Assosomm, l'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Nel 2015 gli viene assegnato il Premio Professionalità 2015 dal Rotary Club Varese Ceresio, e l'anno seguente viene inserito fra le 100 personalità più influenti nel mondo della staffing industry nella prestigiosa lista "European Staffing 100 list 2016".

Nel 2018 il Presidente Sergio Mattarella lo nomina Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Link di apporofondimento