Biografia

Simona Bianchera nasce a Chiavari l’11 marzo 1978. Innamorata dell’Arte in ogni sua forma, coltiva varie passioni tra cui la Fotografia, la Pittura e la Scrittura, con la stesura di racconti, poesie, canzoni, romanzi. Di giorno svolge, nell’ambito fiscale, un lavoro che ama e la soddisfa, ma di sera si dedica ad esprimere le proprie emozioni attraverso queste forme d’arte.

Simona Bianchera e la pittura

Nell’ambito della Pittura predilige quella ad olio, con colori accesi. Dipingendo si rilassa, dando vita a soggetti sempre diversi. Il colore è il fulcro delle sue opere.

Inizia, dall’anno 2010, ad esporre in Mostre Artistiche per far sorprendere con le sue Opere ed, a sua volta, ammirare le emozioni degli spettatori, un pubblico variegato in varie location espositive. Tra queste vi sono le Mostre artistiche nelle Sale Espositive di molti luoghi liguri, tra cui citiamo i seguenti:

Comune di Casarza Ligure (GE)

Hotel Sud Est di Lavagna (GE)

Villa Queirolo a Rapallo (GE)

Acli di Sestri Levante (GE)

Ristorante Antica Osteria del Santo a Sorlana (GE)

Trasmissione televisiva “Fra Amici” di Fogola, Entella TV (emittente Ligure)

Comune di Leivi (GE), – “Artisti a Leivi”

Sede Acli di Chiavari (GE)

Agriturismo A Cà da Nonna, a Cassagna (GE)

I quadri di Simona Bianchera sono apparsi in trasmissioni televisive sui canali, Entella TV e Primocanale.

Simona Bianchera nella seconda metà degli anni 2010

Dopo la vittoria di un concorso fotografico, nel 2016 Simona Bianchera espone alcune sue fotografie presso il Palazzo Ducale di Genova.

Nel 2018 vince l’ambito premio “Artista dell’anno” Cristoforo Colombo nel settore della fotografia sotto il nome artistico Simona Alaska.

Sempre nello stesso anno, la sua poesia Soleluna vince il concorso “La più bella lettera d’amore” per San Valentino ad Alassio.

Tu sei Musica, il primo romanzo di Simona Bianchera

A febbraio 2019 viene pubblicato il primo romanzo di Simona Bianchera. Si intitola: Tu sei Musica.

Simona Bianchera con il suo libro, Tu sei musica

Il libro è publicato da Panesi Edizioni ed è disponibile su Amazon e nei principali bookstore, sia in versione cartacea che elettronica (ebook).

Simona Bianchera

Nello stesso periodo l'artista e scrittrice ligure viene selezionata da Telesia Tv per parlare a Roma all'evento Salone dello Studente.

Sempre grazie a Telesia Tv il romanzo di Simona appare per un periodo di tre settimane su tutti gli schermi di aeroporti, metropolitane e bus delle principali città italiane.

Gli anni 2020

Nel 2020 Simona vince il prestigioso premio Menerva per la letteratura, per il romanzo Tu sei Musica.

Simona riceve il premio Menerva 2020

Simona Bianchera è presente su YouTube con booktrailer e letture di brani del suo libro. E' possibile ad esempio trovare la lettura dell'attrice doppiatrice Jennifer Armani, della poesia “Fino al tuo ultimo battito” contenuta nel romanzo.

[...] Puoi non vederla per anni o mai più per tutta la vita ma nulla, né il tempo, né le circostanze la faranno scomparire. È una persona a cui vorrai bene per sempre. Sarà dentro di te, con tutto il suo essere, dentro di te fino al tuo ultimo battito.

(Tratto dalla poesia)

Jennifer Armani ha letto anche la poesia “Salatezza”, anch'essa presente nel romanzo.

Simona Bianchera sui social

Simona è presenta su YouTube con un suo canale. Tra i video proposti vi è il booktrailer del suo romanzo: la storia è ambientata in Italia. Ogni regione racchiude in sé delle bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche. Simona ha voluto mettere un po’ di questa bellezza nel suo romanzo, ambientando le avventure dei protagonisti in diversi luoghi. Nel canale YouTube dell'autrice si è trasportati in un tour virtuale alla scoperta di questi luoghi, con le loro bellezze e le loro curiosità.

E' possibile inoltre seguire Simona Bianchera su Instagram.