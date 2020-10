Biografia

Alfio Bardolla nasce a Chiavenna (Sondrio) il 21 gennaio 1972 da mamma casalinga e papà capostazione. Vive la sua infanzia nella piccola città di montagna con la famiglia, le cui condizioni economiche sono modeste. Dopo aver praticato l'hockey su ghiaccio e aver frequentato le scuole superiori, Alfio decide di iscriversi all’Università Cattolica di Milano, seguendo il consiglio di chi ritiene che la laurea sia il lasciapassare per un futuro più florido dal punto di vista finanziario.

Alfio Bardolla: la prima attività imprenditoriale

Ancora prima di conseguire il diploma di Laurea in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Bardolla a soli 19 anni mette in piedi la sua prima società in ambito informatico. I proventi di questa attività gli servono per pagarsi gli studi senza chiedere soldi alla famiglia.

I guadagni vanno bene, la società decolla, ma l’inesperienza gioca un brutto scherzo. A causa di clienti morosi e la banca che si rifiuta di offrire supporto e garanzia, la casa di famiglia data in garanzia per fondare la società, viene pignorata. Alfio sente forte la responsabilità di ciò che è successo, e decide di fare qualcosa per evitare ai suoi genitori un forte trauma ed il grande dolore di perdere la casa costruita con i risparmi di una vita.

Alfio Bardolla

Se recuperare la casa di famiglia è l’obiettivo finale - pensa Alfio - è altrettanto importante lavorare su sé stessi per capire come è potuto succedere, in modo da evitare in futuro altre spiacevoli conseguenze dovute ad un comportamento incauto (anche se mosso da buone intenzioni).

La lezione sul valore del denaro

Mettendosi seriamente a studiare il funzionamento delle aste immobiliari Alfio Bardolla conosce uno strumento, “lo stralcio”, che dà la possibilità di salvare la casa dalle banche. Riesce così a trovare l’accordo migliore da proporre all’istituto bancario che ha pignorato l’abitazione dei genitori.

E’ in quel momento, alle prese con una difficoltà economica di una certa entità, che Alfio comprende che non gli interessa affatto il guadagno che deriva da un’attività professionale dipendente, e che desidera diventare ricco, tanto ricco, per non trovarsi mai più in tali situazioni di precarietà e con i debiti sulle spalle.

Diventare ricchi può essere certo un obiettivo, ma affinché ciò possa avverarsi è necessario capire quali sono i passi più giusti da compiere. La prima cosa che Alfio Bardolla decide di fare è di chiedere consiglio a chi ricco lo è già diventato prima di lui. E’ infatti convinto che solo un ricco può aiutare una persona che ancora non lo è a gestire meglio i propri soldi.

C’è 1 possibilità su più di 5 miliardi che una persona diventi ricca per caso.⁣ Invece 1 persona su 1.000 riesce a diventare ricca grazie al suo impegno.⁣ Diventare libero finanziariamente non è una questione di fortuna o karma, è una questione di organizzazione. Se fin da subito inizi a fare piccoli passi finalizzati all’obiettivo finale, ci arriverai.⁣ Pianificando ogni tua azione riuscirai ad ottimizzare tempo ed energie aumentando così la tua produttività. (Dal profilo Instagram)

Alfio Bardolla e la Libertà Finanziaria

La storia di Rivoluzione Personale e Finanziaria di Alfio Bardolla, cominciata negli anni Novanta, culmina con l’ottenimento di un grande traguardo: a soli 33 anni, infatti, diventa uno degli esperti più stimati presenti nel nostro Paese nel settore dello Sviluppo Personale.

Oggi Alfio può ben affermare di essere un imprenditore ed un investitore affermato che dirige 30 aziende, ubicate sia in Italia che all’estero. Il suo patrimonio è stimato in circa 40 milioni di dollari.

Bardolla, che attualmente è uno dei più grandi coach finanziari europei, nei suoi corsi insegna a raggiungere la Libertà Finanziaria. Su questo tema, ha all’attivo otto best-seller. Tra questi, uno dei più apprezzati è “I soldi fanno la felicità”, pubblicato anche in lingua inglese e spagnola.

Fino al 2020 i suoi libri sono stati distribuiti in più di 300 mila copie.

Tra le iniziative di Bardolla per promuovere il suo sistema di Libertà Finanziaria c’è anche “Wake Up Call”, l’evento di finanza personale più grande d’Europa, al quale negli ultimi tre anni hanno preso parte più di 13.000 persone. Proprio grazie a lui il mercato italiano è in grado di conoscere e applicare il concetto di Wellness Finanziario.

La società

La società da lui fondata, Alfio Bardolla Training Group S.p.A., è quotata in Borsa e rappresenta uno dei modelli di società di formazione più efficienti in Europa. Con la guida del coach Bardolla e dei suoi collaboratori si sono formate più di 50 mila persone (utilizzando strumenti diversi: video, corsi personalizzati, programmi audio).

Bardolla con il suo staff di collaboratori

Alfio Bardolla filantropo

Alfio Bardolla è anche un grande filantropo: è infatti uno dei sostenitori del progetto CharityStars e di altre associazioni che si occupano di diffondere l’alfabetizzazione nel mondo.

E’ anche membro dell’associazione no-profit “Endeavor” che identifica e supporta gli imprenditori che hanno un maggiore potenziale da mettere a frutto.

Guru dell’economia, Bardolla ha realizzato il blog www.alfiobardolla.com.

Da tanti anni insegna e aiuta a gestire e produrre denaro. Quella di Alfio Bardolla è una disciplina economica che può essere facilmente appresa da tutti coloro che vogliono dare una svolta economica alla propria vita.