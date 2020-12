Biografia

Filippo Manelli nasce l'11 dicembre 1968 a Gavardo, in provincia di Brescia. E’ direttore della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d'Acettazione e Urgenza presso la ASST della Valcamonica, che comprende i Pronti Soccorsi di Esine e di Edolo.

Prima di questo ruolo, che ricopre dal mese di maggio 2019, Filippo Manelli ha avuto altre importanti mansioni.

Ha svolto un ruolo di dirigenza di alta specialità (“fascia C1” - ex art. 27 CCNL 8/6/2000) dal mese di ottobre 2015; è stato Referente di Qualità Locale (RQL) della Unità Operativa di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dal 2004. Dallo stesso anno Manelli è stato Auditor interno aziendale per il sistema di qualità (SQ).

Nel lungo periodo dal 2005 al 2018 è stato referente organizzativo della turnistica medica e vice responsabile organizzativo del Pronto Soccorso nel biennio 2016-2017.

Gi studi

Filippo Manelli consegue la laurea in medicina e chirurgia nel mese di ottobre 1995 presso l'Università di Milano. Poche settimane più tardi, nel mese di dicembre, ottiene l'abilitazione alla professione medica. E' iscritto all'Albo Medici di Brescia dal gennaio 1996.

Presso l'Università di Brescia Manelli consegue la specializzazione in endocrinologia e metabolismo nel mese di ottobre 2000.

La sua formazione medica prosegue poi negli anni conseguendo importanti competenze, in particolare:

Formazione per il Basic Life Support (BLS) nel 2001.

Formazione di ecografia clinica di base in medicina d'urgenza nel 2003 e formazione di secondo livello nel 2012, 2013, 2015.

Formazione per il Basic Life Support con Defibrillatore (BLS-D) nel 2005

Formazione per l’Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS - provider) nel 2005, refresh nel 2012 e 2013.

Formazione per auditor interno in aziende sanitarie nel 2007.

Formazione su linee guida, percorsi assistenziali, audit clinici e indicatori di qualità nel 2012-2013.

Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (DSC) presso Eupolis Lombardia, nel 2017/18 con project work su “L’OBI: organizzazione per intensità di cura e presa in carico del paziente cronico”.

Buona conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici.

Giornalista dal 1993 ordine della Lombardia (elenco pubblicisti, n. 072512).

Filippo Manelli: l'esperienza universitaria

Di seguito un elenco cronologico delle esperienze di Manelli in campo accademico.

Cultore della materia in Fisiopatologia generale e applicata nel corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università di Brescia dal 1998 al 2011.

Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Scienze infermieristiche presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2008-2009.

Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2011-2012.

Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2011-2012.

Titolare dell’insegnamento di Patologia generale nel corso di Infermieristica presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2012-2013 e dal 2014-15 fino al 2018-19.

Titolare dell’insegnamento di Medicina d’urgenza nel corso di Infermieristica presso l’Università di Brescia dall’anno accademico 2019-20.

Relatore e correlatore di numerose tesi di medicina e di infermieristica dal 2000 in poi.

Altri incarichi e competenze di Filippo Manelli

E' socio della Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU) dal 2004.

E' stato Consigliere nel Direttivo Regionale Lombardo della SIMEU per il biennio 2016-17, referente per la commissione “comunicazione e soci”. Segretario nel Direttivo Regionale Lombardo della SIMEU per il biennio 2018-19.

Relatore di numerosi PDTA per la ASST Spedali Civili di Brescia in ambito di emergenza urgenza. In particolare sui seguenti argomenti: OBI, dolore toracico, fibrillazione atriale, ipo e iper-glicemie, alterazioni elettroniche e minerali, organizzazione del personale.

Filippo Manelli è autore di oltre 100 abstract per congressi nazionali ed internazionali. E' autore di numerosi lavori scientifici su riviste internazionali e nazionali in lingua inglese, tra

cui: The Lancet (1997), Am Heart J (1999), JCEM (2000), Trends Endocrinol Metab (2000), Metabolism (2000), Drugs (2000), Front Horm Res (2002), J Neurol Sci (2009), Clinical Medicine Research (2019), Emergency Care Journal (2019), It J EM (2019), Chem Lab Med (2020), Clin Chem Lab Med (2020).

E' co-autore di un testo specialistico in lingua italiana: “Casi clinici: dalla fisiopatologia alla clinica” (CLUB Ed. 1999).

E' stato Assistant Editor di due libri specialistici in lingua inglese: Growth hormon and the heart (Kluwer Eds, 2001); Glucocorticoid-induced osteoporosis (Karger Eds, 2002).

Ha ricoperto la carica di direttore sanitario in associazioni di primo soccorso del territorio dal 2003 al 2008: Gruppo Volontari del Garda (BS) – Pronto Emergenza Volontarii in Odolo (BS).

Il dottor Manelli e l'esperienza del CoVid-19

Assunto l'incarico di primario del Pronto soccorso dell’Azienda socio sanitaria Valcamonica, il dottor Manelli ha dovuto ben presto affrontare le difficoltà legate all'emergenza della pandemia da coronavirus del 2020, in una delle zone d'Italia più colpite. Si è distinto guidando e coordinando al meglio una struttura con quindici medici e oltre trenta infermieri.

Attività di servizio

Filippo Manelli è stato ed è impegnato nell’ambito di Lions Club International, associazione internazionale che svolge servizio alle comunità in oltre 200 paesi nel mondo e conta circa 1 milione e mezzo di soci. Manelli è stato Governatore del Distretto 108IB2 (comprendente le province di Brescia, Bergamo e Mantova, con 1.600 soci e 59 club) fra il 2019 e il 2020.

Attività letteraria

Negli anni fra il 2009 e il 2016 Filippo Manelli è stato co autore di numerosi libri a carattere di “racconto morale”, insieme a Paolo Faustini, fondando anche l’editrice PFMlibri. I libri scritti e pubblicato sono i seguenti: