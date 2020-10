Biografia • Un moderno Dottor Azzecca-Garbugli

Mario Giulio Bochi nasce a Ravenna il 22 ottobre 1942, figlio del Tenente Mario Bochi (1913 - 1942) alla cui memoria è stata intitolata una via nella città di Perugia (zona di origine della famiglia) come vittima di guerra.

Dopo gli studi nautici e un periodo di navigazione intercontinentale in Marina Mercantile (nord Europa e nord America), il giovane Mario si avvicina al comparto tecnico assicurativo. Nel 1962 incomincia l'attività di consulente tecnico per varie società assicuratrici e per il Tribunale di Ravenna. Dopo cinque anni viene chiamato a Torino presso la direzione generale del Gruppo Toro Assicurazioni in qualità, dapprima di liquidatore sinistri, poi di Responsabile Ufficio Sinistri di Direzione, in seguito Funzionario alla Direzione Internal Audit per i sinistri e infine Assistente del Capo Servizio Sinistri di Gruppo (Toro, Vittoria, Allsecures e Preservatrice).

Nel 1985 Mario viene assunto dal Gruppo GPA, guidato dall'ex Gerente di Milano della Toro e dalla Dott.ssa Letizia Moratti, in qualità di Responsabile Servizio Sinistri di Gruppo, con mansioni di assistenza e consulenza alle varie società esterne. Nel 1992 segue la Dott.ssa Letizia Moratti nella acquisita Nikols/Aon, primo Broker d'Italia, come dirigente Responsabile Direzione Sinistri e coordinatore delle attività liquidative di Gruppo. Viene inoltre nominato Consigliere d'Amministrazione della Nikols SpA e della controllata EURA Srl. Nel 1987 viene chiamato quale Responsabile Tecnico dell'European Insurance Service Group, con la responsabilità del Servizio Sinistri e Amministratore Unico della controllata Ubint Srl (Società specializzata nei trasporti del Gruppo Cabassi).

Dal 2000 viene chiamato dall'Amministratore Delegato per il ruolo di Responsabile Servizio Sinistri di UniCredit Broker SpA, società di Unicredit Group, per la gestione dei sinistri: dell'ufficio di Milano, delle reti di Banca Assicurazione, dei grandi clienti e degli uffici commerciali Linea Aziende di Milano, Torino, Brescia, Verona, Roma, Bologna e Napoli.

Nella sua lunga attività professionale, Mario Bochi, è stato per il Gruppo Toro, componente di vari gruppi di lavoro in sede ANIA; per il Gruppo GPA, consulente della presidenza AIBA, di Letizia Moratti, con relazioni associative su "Osservatorio Sociale per le Assicurazioni" e "Disegno Legge Amabile sulla riforma RCA"; per la Fondazione Brichetto, è stato membro del CERAP - Centro Ricerche Assicurative Previdenziali, Università Bocconi; per la società Aon-Nikols, consulente della FederChimica e della Federazione Nazionale Notai; per la Società Aon-LV Broker consulente di Assopiastrelle di Confindustria Modena.

E' stato inoltre iscritto nei seguenti organismi: 1965 Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Ravenna; 1994 Dirigente presso la Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA); 1995 Broker presso l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione (AIBA); 1997 Broker nell'Albo dei Mediatori di Assicurazioni e Riassicurazioni; 2007 Mediatore nel Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi RUI, sezione B.

Mario, grazie alla sua comprovata esperienza in campo assicurativo, ha anche curato e pubblicato il manuale consultativo di tutti i rami - "...Cosa fare in caso di sinistro" (Editrice Antares 1993) - distribuito alla clientela ritenuta più importante ed ha presentato i seguenti progetti di tecnica aziendale: Il sinistro non solo come costo - "La liquidazione Delegata al Broker"; La redditività del Cliente - "Centro Costo Sinistri"; Metodica di Analisi comparata del "Fattore Sinistri nell'Azienda del Cliente".

Ha frequentato i seguenti corsi e master esterni: 1) La Gestione delle Risorse Umane - Forrad SpA (dr. Costa); 2) Gestione Aziendale - Forrad SpA (Dr. Pocar) 3) Valutazione del Personale - Forrad SpA (Dr. Triulzi); 4) Il Lavoro di Gruppo - Forrad SpA (Dr. Pocar); 5) Internal Auditing / Metodi e Procedure - Consulta srl (Dr. Wilmen); 6) Valutazione delle Persone - CSG Srl (Prof. Siata); 7) La Direzione per Obiettivi - Time Management (Rag. Della Valle); 8) Marketing Strategico - Quadri Nord (Prof. Origgi); 9) L'Impresa e le sue Risorse - Quadri Nord (Prof.ssa Patruno); 10) La Qualità del Servizio (Customer Satisfaction) - Gruppo Riferimento (Dr. Marletta); 11) Il nuovo Codice di Procedura Penale - S.A.I. (Avv.to G. Andreis); 12) Le Clausole Abusive - Cerap - Università Bocconi (Prof. A. D. Candian); 13) Direttiva Macchine e Legge 626/94 (e DL 242/96) - ITA srl (Dr. Guariniello, Avv. Petriga Nicolosi e Avv. Oddo); 14) Direttive Cantieri Legge 626/94 (e DL 494/96) - Assinform Srl (Dr. Dal Cin e Dr. Amati)

Ha organizzato e gestito quale docente i seguenti corsi aziendali "interni", alle società di cui era dipendente, o "esterni" (presso società clienti e per AIBA): 1) Estimo valutativo e Tecnica liquidativa Auto; 2) Legge 990 e successive modifiche; 3) La CID - Convenzione Indennizzo Diretto; 4) La RCO e sue implicazioni; 5) Le Operatrici Meccaniche nella RCT e RCA; 6) La "Terzietà" nella RCT; 7) La RC del Medico e il Consenso Informato; 8) Le connessioni tra Civile e Penale nella RCT e RCA; 9) L'Effetto e Portata Art. 13 Norme ANIA per la Liquidazione dei Sinistri;

10) Il Tendine d'Achille nella Polizza Infortuni; 11) La Clausola di "Vincolo" nelle Polizze; 12) La RC degli Amministratori; 13) L'obbligatorietà dell'Assicurazione INAIL; 14) La Regolazione Premio e gli effetti perversi sui Sinistri; 15) Il concetto di Accidentalità nella RCT; 16) La Clausola di Gestione della Lite nella RC; 17) La Clausola RC nelle Polizze Cumulative Infortuni; 18) La "Procedura Sinistri" altamente integrata; 19) Corso AIBA "Le polizze e l'addetto sinistri"; 20) La RCT nella Coassicurazione Indiretta (1910 CC); 21) Il danno Biologico e sua teoria, Danno Morale e Danno Patrimoniale; 22) Il nuovo Codice di Procedura Penale e l'Assicurazione; 23) Il Nuovo Codice di Procedura Civile e L'Assicurazione; 24) Corso Giuridico/Assicurativo di base; 25) Polizza Infortuni e "Altre Assicurazioni", effetto contrattuale; 26) Riforma della Legge INAIL ed effetto sull'RCO; 27) Coassicurazione diretta e Clausola di Delega (1911 CC); 28) La RCO e le Malattie Professionali.

Infine, ha gestito singoli sinistri di entità ragguardevole e/o procedure per gamma di sinistri confezionate ad hoc per i seguenti importati clienti: Air Liquide, Aeronautica Macchi, Alcatel, Associazione Calciatori Professionisti serie A, B e C, Autogril, Banca Polare di Milano, Banca dell'Etruria, Banco Ambrosiano, Credito Emiliano, Credito Varesino, Comuni di Rho e Saronno, Ente Fiera Milano, Gruppo Cabassi, Gruppo CapItalia, Gruppo Cremonini, Gruppo UniCredit, Dalmine, Esselunga, Falk, Ferrovie dello Stato, Gianni Versace, Lega Nazionale Basket, Merzario, Montefibre, Montedison, Ramazzotti, Recordati, Regione Lombardia, Rinascente, Rizzoli Corriere della Sera, Saint Gobain, San Pellegrino, Teatro alla Scala, Techint Gruppo Rocca, Tourig Club Italiano.

Dal 2011 è presente online con un servizio di consulenza gratuito (di base) attraverso il sito personale dal titolo Consulenza Sinistri (www.consulenzasinistri.it) frutto di oltre quarant'anni di passate esperienze a 360 gradi nell'ambito dei sinistri assicurativi. Tale servizio ha lo scopo di guidare l'utente e fornirgli utili informazioni in caso di sinistro assicurativo grazie ad importanti supporti pratici come il Glossario, costituito da oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo, e il Manuale corredato da relativi supporti strategici per la gestione dei Sinistri Assicurativi ad uso pubblico.