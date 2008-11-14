Amber Michaels
Biografia
Amber Michaels nasce a Bamberga (Baviera, in Germania) il giorno 17 novembre 1968.
Adottata da una famiglia americana è cresciuta poi a Miami, in Florida.
Amber Michaels ha iniziato a girare film pornografici a 30 anni.
In un'intervista, dichiarò che la proposta di iniziare una carriera nel settore del cinema porno le venne da un produttore, quando voleva cominciare una carriera come spogliarellista, in Texas.
Il suo primo film è "The Dallas Trip" (1998).
Nel 2001 ha vinto il premio "Fan Appreciation Award" da parte dell'Adult Stars Magazine.
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