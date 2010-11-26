Brigitta Bulgari
Biografia
Brigitta Bulgari è lo pseudonimo di Brigitta Cochise - nota anche come Brigitta Bui Kocsis o Brigitte Buy. Nata a Budapest (Ungheria) il 29 settembre 1982, la madre è ungherese mentre il padre è svedese.
Sebbene la sua carriera la collochi principalmente nel mondo del cinema hard, è anche modella e donna di spettacolo.
Nel 2004 Brigitta Bulgari è eletta Playmate dell'anno per l'edizione ungherese di Playboy; nello stesso anno è "Penthouse pet" del mese di maggio per l'edizione statunitense della rivista Penthouse.
In Italia ha fatto clamore per la sua passeggiata senza veli al centro del campo di calcio dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza, durante la partita calcistica di serie B Piacenza-Catanzaro, in diretta TV. Ha partecipato alle trasmissioni tv "La talpa" e "Cronache marziane", per Mediaset.
Nel 2005 e nel 2006 posa per il calendario della rivista Maxim.
Nel 2007 è coinvolta nel caso Vallettopoli. Pare che le sue fotografie con il campione di motociclismo Marco Melandri siano state oggetto di ricatto da parte di Fabrizio Corona: ma il pilota di Ravenna ha registrato la telefonata intimidatoria mandando a monte il tentativo di estorsione.
Con 29 film alle spalle, nel 2008 si ritira dalla professione di attrice.
Nell'estate del 2010 inizia a dedicarsi all'attività di disc jockey. Prende lezioni da DJ Junior, professionista del suo paese natale. Poche settimane dopo debutta ufficialmente come DJ: il suo pseudonimo è Brigitta Koss.
Frasi di Brigitta Bulgari
Se non fossi diventata pornostar che lavoro avrei fatto? E' una domanda difficile, l’unico ad avere la risposta precisa è Dio. Quello che so è che avendo un carattere forte, non facendo la pornostar potrei fare tante altre cose.
Sono una persona aperta a fare molte cose, il porno per me è come un gioco. Mi piace, non ho mai fatto qualche cosa che non mi piace, faccio porno perché mi piace.
Penso che la prima cosa, la più importante sia la salute, la mia testa a posto e che lavori bene, non essere ammalati, la cosa più importante è stare bene, altrimenti non godi le cose della vita.
Amo i miei piedi, mi piaccio tutta e ringrazio mia madre e mio padre.
Penso che il mio successo sia dovuto alla mia bellezza; perché sono aperta a molte cose e per questo mix di cose riesco a fare cose fantastiche.
Per fare l’amore, per me, ogni posto è quello giusto. Quando vuoi farlo lo fai, e quello è il posto giusto.
Ho molti amici qui [in Veneto] e poi adoro il Lago di Garda, mi ricorda il Balaton della mia Ungheria ed ogni volta che ci vado è un po' come tornare a casa.
Credo molto nell'amore ma per me incontrare la persona giusta è molto difficile. Nelle mie storie non sapevo mai se chi stava con me cercava me o cercava la Brigitta sexy star. Ogni rapporto, comunque, mi ha insegnato qualcosa. Adesso penso a me stessa e al futuro. Voglio trovare un lavoro, dedicarmi alla musica e ai miei cani. E se l'amore busserà alla porta andrò ad aprirgli, proverò ad ascoltare il mio cuore.
Qualche esperienza [televisiva] negli anni l'ho fatta come ospite a "Ciao Darwin" o a "Cronache Marxiane" o al " Chiambretti night". Mi piacerebbe però provare l'esperienza del Grande Fratello o di un reality. Vorrei poter avere una occasione per dimostrare chi sono veramente, per mostrarmi come persona che pensa, che ha delle qualità e che ama.
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