Candice Swanepoel
Biografia
Candice Swanepoel nasce il giorno 20 ottobre 1988 a Mooi River, nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal.
La ragazza viene scoperta quando ha solo quindici anni, presso un mercatino delle pulci della città di Durban: il suo talent-scout è Kevin Ellis.
Candice, che fino a quel momento praticava la danza e se aveva un piccolo sogno era quello di diventare ballerina, prepara così un suo book fotografico con cui si presenta in una agenzia di moda sudafricana: le sue foto arrivano all'agenzia "Select Model Management" che le chiede di volare a Londra per un servizio.
Dopo varie selezioni che si svolgono tra Londra e New York, Candice Swanepoel viene lanciata sulle passerelle mondiali: letteralmente catapultata in un nuovo mondo, all'età di sedici anni può già vantare la conquista delle copertine di "Fornarina", "Top Shop" e dell'edizione italiana di "Vogue".
Tra il 2005 e il 2006 posa e sfila per Philosophy, Moschino, Sportmax e Tommy Hilfiger.
Dal 2007 presta i suoi 175 centimetri di altezza partecipando ogni anno alle sfilate di Victoria's Secret e nel 2010 viene scelta da questo importante marchio statunitense come testimonial della loro linea di costumi da bagno.
È stata fidanzata con Joshua David Jones, soldato americano che ha combattuto in Iraq.
Candice è bilingue Afrikaans-Inglese ma parla correntemente anche il portoghese, la lingua madre del suo compagno brasiliano Hermman Nicoli, che conobbe per la prima volta quando aveva diciassette anni. La coppia si è fidanzata ufficialmente solo nel mese di agosto del 2015. Hanno avuto un bambino, Anacã, nato il 7 ottobre 2016.
Frasi di Candice Swanepoel
Ho sempre voluto essere una modella, quindi non sono sicura di cosa avrei fatto se non avesse funzionato.
Naturalmente non ci si può sentire sexy e belle ogni giorno. Ma facciamo del nostro meglio.
I fattori genetici sono l'inizio della bellezza. Tuttavia devo andare in palestra, curare la mia pelle e bere molta acqua. Fa parte del mio lavoro prendermi cura di me e del mio corpo. Anche la felicità gioca un ruolo importante per l'aspetto.
Sono cresciuta in una fattoria in Sudafrica, mi hanno scoperto lì e mi hanno mandato in Europa. E' stata una specie di benedizione perché poi è successo tutto così in fretta.
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