Biografia

Candice Swanepoel nasce il giorno 20 ottobre 1988 a Mooi River, nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal.

La ragazza viene scoperta quando ha solo quindici anni, presso un mercatino delle pulci della città di Durban: il suo talent-scout è Kevin Ellis.

Candice, che fino a quel momento praticava la danza e se aveva un piccolo sogno era quello di diventare ballerina, prepara così un suo book fotografico con cui si presenta in una agenzia di moda sudafricana: le sue foto arrivano all'agenzia "Select Model Management" che le chiede di volare a Londra per un servizio.

Dopo varie selezioni che si svolgono tra Londra e New York, Candice Swanepoel viene lanciata sulle passerelle mondiali: letteralmente catapultata in un nuovo mondo, all'età di sedici anni può già vantare la conquista delle copertine di "Fornarina", "Top Shop" e dell'edizione italiana di "Vogue".

Tra il 2005 e il 2006 posa e sfila per Philosophy, Moschino, Sportmax e Tommy Hilfiger.

Dal 2007 presta i suoi 175 centimetri di altezza partecipando ogni anno alle sfilate di Victoria's Secret e nel 2010 viene scelta da questo importante marchio statunitense come testimonial della loro linea di costumi da bagno.

È stata fidanzata con Joshua David Jones, soldato americano che ha combattuto in Iraq.

Candice è bilingue Afrikaans-Inglese ma parla correntemente anche il portoghese, la lingua madre del suo compagno brasiliano Hermman Nicoli, che conobbe per la prima volta quando aveva diciassette anni. La coppia si è fidanzata ufficialmente solo nel mese di agosto del 2015. Hanno avuto un bambino, Anacã, nato il 7 ottobre 2016.