Hillary Diane Rodham nasce a Chicago (Illinois) il 26 ottobre 1947. Cresce a Park Ridge, Illinois, in una famiglia metodista: il padre, Hugh Ellsworth Rodham, è figlio di immigrati inglesi e dirigente di un'industria tessile a Scranton (Pennsylvania), mentre la madre, Dorothy Emma Howell Rodham, era semplicemente casalinga. Hugh e Tony sono i suoi fratelli minori.

Trascorre l'infanzia e l'adolescenza impegnata in diverse attività della chiesa e presso la scuola di Park Ridge. Pratica diversi sport ottenendo alcuni riconoscimenti per le sue attività in alcune organizzazioni femminili di scout. Frequenta la Maine East High School dove ricopre il ruolo di presidente di classe, membro del consiglio degli studenti e membro della National Honor Society. Consegue poi il diploma presso la Maine South High School, ricevendo durante il suo ultimo anno il primo premio in scienze sociali.

Cresciuta in una famiglia di stampo conservatore, ha occasione di lavorare in qualità di volontaria per il candidato repubblicano Barry Goldwater nella campagna presidenziale del 1964.

Entrata nel 1965 al Wellesley College, divenendo presto attiva in politica. Negli anni successivi viene a sapere della morte di Martin Luther King (4 aprile 1968) e vive con tristezza quel momento, per quel grande personaggio del secolo contemporaneo che Hillary aveva avuto modo di conoscere di persona sei anni prima.

Frequenta poi la facoltà di Legge all'università di Yale. Il suo interesse in questi anni si focalizza sui diritti dei bambini e della famiglia, argomento che porterà avanti con passione e dedizione negli anni, anche durante la sua carriera di avvocato e personaggio politico.

Dopo la laurea entra nello staff di avvocati del "Children's Defense Fund" americano. Entra poi nel gruppo di avvocati (è una delle due sole donne che compongono lo staff) della "House Judiciary Committee", l'organismo preposto al giudizio dell'impeachment di Richard Nixon, per lo scandalo Watergate.

La carriera di avvocato prosegue: rifiuta le offerte di grandi studi decidendo di seguire il cuore, rapito da un uomo dell'Arkansas che risponde al nome di Bill Clinton. Si trasferisce quindi in Arkansas dove i due si uniscono in matrimonio nel 1975: cinque anni dopo nasce la figlia Chelsea.

Nel frattempo l'attività di Hillary Clinton è volta a fornire aiuti legali per gli abusi sui minori. Organizza e crea il gruppo "Arkansas Advocates for Children and Families". Porta avanti questa attività anche quando il marito viene eletto Governatore dello stato. Negli anni seguenti il suo nome entra nell'elenco dei 100 avvocati più influenti d'America.

Bill Clinton viene eletto Presidente degli Stati Uniti nel 1992: il ruolo di First Lady di Hillary Clinton dura per due legislature, fino al 2001. In questi anni viaggia per il globo insieme al marito ma anche sola, per parlare e denunciare le condizioni di degrado e abuso delle donne, sostenendo il nobile principio che i diritti delle donne sono diritti del genere umano.

L'attività politica di Hillary Clinton continua, in ascesa, fino al 2000, quando viene eletta al Senato tra le file del Partito Democratico. Senza abbandonare i temi sociali a lei cari, si è trovata protagonista nell'affrontare i fatti seguiti agli atti terroristici dell'11 settembre 2001.

Hillary Clinton negli anni 2000 e 2010

Appoggiata e sostenuta dal marito, oltre che da decine di milioni di cittadini in tutto il paese, Hillary Rodham Clinton ha preso una decisione importante per il suo futuro e per quello degli USA, annunciando all'inizio del 2007 la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2008. Dopo una lunga corsa per le primarie caratterizzata da un quotidiano testa a testa, sarà però Barack Obama il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca.

Eletto Obama (per due mandati), Hillary Clinton svolge le funzioni di Segretario di Stato fra il gennaio del 2009 e il febbraio del 2013; lascia l'incarico al termine del primo mandato presidenziale di Barack Obama, venendo sostituita da John Kerry. Hillary corre per candidarsi alle Primarie del suo partito: dopo un testa a testa con Bernie Sanders durato mesi, all'inizio di giugno diviene ufficialmente la candidata alla Presidenza degli Stati Uniti d'America; è la prima donna in 240 anni di storia.