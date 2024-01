Il quartetto diventa un trio e in questo decennio conosce i suoi anni d'oro dal punto di vista dei successi musicali, sia in Italia che all'estero, con le loro canzoni tradotte in lingua spagnola.

Nel 1970 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo; arrivano secondi cantando, in coppia con Nicola Di Bari, la canzone "La prima cosa bella": si tratta del loro primo vero successo. La canzone viene inserita nell'album che porta il nome del gruppo, "Ricchi e Poveri", realizzato per l'etichetta di Edoardo Vianello , Apollo Records.

