Biografia

Raffaello Tonon nasce il 20 ottobre del 1979 a Milano. Iscritto all'università alla facoltà di giurisprudenza, viene notato da Maurizio Costanzo, che decide di farlo esordire in televisione come ospite fisso del "Maurizio Costanzo Show" e poi di "Buona domenica", sempre su Canale 5.

Devo tutto a lui e ai suoi insegnamenti. [Parlando di Maurizio Costanzo]

Sulla rete ammiraglia Mediaset è anche uno dei concorrenti de "La fattoria", reality show in onda nel 2005, dove ottiene il soprannome di "Conte", dovuto ai suoi modi raffinati in contrasto con gli atteggiamenti degli altri concorrenti. Alla fine Raffaello Tonon sarà il vincitore della trasmissione. L'anno successivo partecipa ancora a "La fattoria", questa volta non come concorrente ma in qualità di opinionista.

Il debutto al cinema

Debutta poi al cinema nella commedia "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo me", con Diego Abatantuono e Carlo Buccirosso. Tonon veste i panni del conte Erba. Nel 2007 ritrova Maurizio Costanzo, che lo dirige su Alice Home Tv nel talk-show "Sos Notte", presentato al fianco di Fanny Cadeo.

A partire dal 2008 lavora come opinionista per la terza edizione de "La talpa", reality show proposto da Italia 1. Inoltre, è spesso ospito di "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara D'Urso, per poi tornare come opinionista a "La fattoria", ormai giunta alla quarta edizione.

Nell'estate del 2009 Raffaello Tonon viene nominato da Ciro Caravà, sindaco di Campobello di Mazara, assessore alla comunicazione, alla legalità e ai grandi eventi della località in provincia di Trapani. Tuttavia viene destituito dopo un paio di mesi, a causa della sua assenza ingiustificata dalla vita politica e amministrativa del paese.

Raffaello Tonon negli anni 2010

Nel 2010 torna in televisione su Raidue, facendo parte del cast della trasmissione pomeridiana "Cuore di mamma". Sempre sulla seconda rete Rai, nel 2013 è uno dei tutor di "Detto fatto", programma quotidiano condotto da Caterina Balivo. In questi anni lavora anche come promoter in alcune televendite.

Nel 2017 è uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 "Grande Fratello Vip 2": entrato nella casa più spiata d'Italia a programma già iniziato, insieme con Corinne Clery e Carmen Russo, raggiunge la finale e si fa notare per l'amicizia instaurata con Luca Onestini.