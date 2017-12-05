Raffaello Tonon
Biografia
Raffaello Tonon nasce il 20 ottobre del 1979 a Milano. Iscritto all'università alla facoltà di giurisprudenza, viene notato da Maurizio Costanzo, che decide di farlo esordire in televisione come ospite fisso del "Maurizio Costanzo Show" e poi di "Buona domenica", sempre su Canale 5.
Devo tutto a lui e ai suoi insegnamenti. [Parlando di Maurizio Costanzo]
Sulla rete ammiraglia Mediaset è anche uno dei concorrenti de "La fattoria", reality show in onda nel 2005, dove ottiene il soprannome di "Conte", dovuto ai suoi modi raffinati in contrasto con gli atteggiamenti degli altri concorrenti. Alla fine Raffaello Tonon sarà il vincitore della trasmissione. L'anno successivo partecipa ancora a "La fattoria", questa volta non come concorrente ma in qualità di opinionista.
Il debutto al cinema
Debutta poi al cinema nella commedia "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me", con Diego Abatantuono e Carlo Buccirosso. Tonon veste i panni del conte Erba. Nel 2007 ritrova Maurizio Costanzo, che lo dirige su Alice Home Tv nel talk-show "Sos Notte", presentato al fianco di Fanny Cadeo.
A partire dal 2008 lavora come opinionista per la terza edizione de "La talpa", reality show proposto da Italia 1. Inoltre, è spesso ospito di "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara D'Urso, per poi tornare come opinionista a "La fattoria", ormai giunta alla quarta edizione.
Nell'estate del 2009 Raffaello Tonon viene nominato da Ciro Caravà, sindaco di Campobello di Mazara, assessore alla comunicazione, alla legalità e ai grandi eventi della località in provincia di Trapani. Tuttavia viene destituito dopo un paio di mesi, a causa della sua assenza ingiustificata dalla vita politica e amministrativa del paese.
Raffaello Tonon negli anni 2010
Nel 2010 torna in televisione su Raidue, facendo parte del cast della trasmissione pomeridiana "Cuore di mamma". Sempre sulla seconda rete Rai, nel 2013 è uno dei tutor di "Detto fatto", programma quotidiano condotto da Caterina Balivo. In questi anni lavora anche come promoter in alcune televendite.
Nel 2017 è uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 "Grande Fratello Vip 2": entrato nella casa più spiata d'Italia a programma già iniziato, insieme con Corinne Clery e Carmen Russo, raggiunge la finale e si fa notare per l'amicizia instaurata con Luca Onestini.
Frasi di Raffaello Tonon
Ho rivissuto il sapore e il gusto dell'amicizia, come quando si era bambini. Le poche vere amicizie che ho risalgono a quel tempo. Un gusto che non ricordavo più. Ho riscoperto il bello di avere la persona che sappia avere la chiave, che sacrifichi un po' del suo tempo trovando la chiave per farti del bene.
Per una persona fatta come me delusa dalla vita, mai più credevo con le mie particolarità e spigolature del mio carattere di riaprirmi a quasi quarant'anni a certe emozioni come l'amicizia.
Devo tutto a lui e ai suoi insegnamenti. [Parlando di Maurizio Costanzo]
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