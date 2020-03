Biografia

Corinne Cléry, il cui nome vero è Corinne Piccolo, nasce il 23 marzo del 1950 a Parigi. Nel 1967 si sposa con Hubert Wayaffe ed esordisce al cinema con il film di Joel Le Moigné "Les Poneyttes". Ma è solo sei anni più tardi che si fa conoscere in Italia grazie a "Il sergente Rompiglioni", per la regia di Pier Giorgio Ferretti. All'inizio della carriera ha usato anche lo pseudonimo Corinne Piccoli, più aderente al suo vero nome.

Dopo aver recitato per Just Jaeckin in "Histoire d'O", pellicola erotica che suscita scandalo, è nel cast di "Natale in casa d'appuntamento", diretta da Armando Nannuzzi.

Nel 1976 è sul grande schermo in ben quattro pellicole: "Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni", per la regia di Sergio Corbucci (con Adriano Celentano ed Anthony Quinn); "E tanta paura", per la regia di Paolo Cavara; "Striptease", per la regia di German Lorente; e "Sturmtruppen", per la regia di Salvatore Samperi.

Sul finire degli anni Settanta Corinne Cléry appare anche in "Kleinhoff Hotel", di Carlo Lizzani, e in "Autostop rosso sangue", di Pasquale Festa Campanile, prima di trovare dietro la macchina da presa Romolo Guerrieri in "Sono stato un agente C.I.A."

Successivamente recita ne "L'umanoide", film diretto da Enzo G. Castellari e Aldo Lado, e viene diretta da Ugo Tognazzi ne "I viaggiatori della sera". Presente nel cast di "Moonraker - Operazione Spazio", di Lewis Gilbert (in cui veste i panni della Bond girl Corinne Dufour, al fianco di Roger Moore), torna al cinema con "Eroina", di Massimo Pirri. Ma è anche una delle attrici di "Odio le bionde", di Giorgio Capitani.

Gli anni '80

In seguito l'interprete francese prende parte a "L'ultimo harem", di Sergio Garrone, mentre nel 1983 compare ne "Il mondo di Yor", per la regia di Antonio Margheriti. Nel frattempo si dedica anche alla televisione, recitando nel film per il piccolo schermo "Benedetta e company".

Dopo essere stata diretta da Alberto Sordi in "Tutti dentro" e da Bruno Cortini in "Giochi d'estate", appare in due commedie di Carlo Vanzina, "Yuppies - I giovani di successo" e "Via Montenapoleone".

Nella seconda metà degli anni Ottanta recita per Lucio Fulci ne "Il miele del diavolo" e per Bruno Corbucci in "Rimini Rimini - Un anno dopo", per poi ritrovare Vanzina sul set de "La partita". In tv, invece, appare in "Skipper", nella miniserie "Turno di notte" (per l'episodio "Ciak si muore"), in "Una vittoria" e in "Disperatamente Giulia". Corinne Cléry recita anche in "Vita coi figli", prima di entrare nel cast de "I ragazzi del muretto".

Gli anni '90

Nel 1991 la Cléry in televisione appare in "Le gabbianelle" e in "Errore fatale", mentre è sul grande schermo grazie al film di Walter Hugo Khouri "Per sempre" e recita per Gianni Siragusa in "Tramonti fiorentini". Presente nelle commedie "Vacanze di Natale '90" e "Occhio alla perestrojka", rispettivamente di Enrico Oldoini e Castellano e Pipolo, nel 1992 appare nel film di Sergio Staino "Non chiamarmi Omar".

Un paio di anni più tardi recita in "Donna di cuori", diretta da Lina Mangiacapre e Luciano Crovato. Dopo un paio di film del 1995 ("Le Roi de Paris", per la regia di Dominique Maillet, e "A Dio piacendo", per la regia di Filippo Altadonna), torna sul grande schermo nel 2000 per un film destinato a entrare nella storia del cinema italiano come esempio di trash cult: si tratta di "Alex l'Ariete", con protagonista Alberto Tomba (nel cast c'è anche Michelle Hunziker).

Corinne Cléry negli anni 2000

Nel 2001 Corinne recita per Franco Salvia in "Prigionieri di un incubo", e nel 2002 è nel cast de "Il diario di Matilde Manzoni", per la regia di Lino Capolicchio. In tv, invece, appare nella miniserie "Non ho l'età 2" e nell'episodio "Il passato ritorna" della fiction "Don Matteo", con Terence Hill.

Nel 2004 si sposa con l'ex marito dell'attrice Serena Grandi, l'arredatore Beppe Ercole. A teatro è al fianco di Pier Maria Cecchini in "Casina", mentre un paio di anni più tardi sale sul palco per recitare in "C'è un uomo nudo in casa"; inoltre è nel cast della soap opera Rai "Incantesimo". Nel 2008 l'attrice transalpina appare nella commedia di Pino Insegno "Ti stramo - Ho voglia di un'ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo", e ne "Il peso dell'aria", di Stefano Calvagna.

L'anno successivo è una delle concorrenti di "Ballando con le stelle", talent show presentato da Milly Carlucci su Raiuno, in cui fa coppia con Chuck Danza. Corinne Cléry viene però eliminata già nel corso della prima puntata.

Gli anni 2010

Nel 2010 diventa vedova e nel 2013 fa parte del cast della seconda edizione di "Pechino Express", adventure show proposto da Raidue (condotto da Costantino della Gherardesca) in cui fa coppia con Angelo Costabile, il suo nuovo fidanzato. I due vengono eliminati nel corso della quinta puntata.

Nel 2015 è a teatro al fianco di Barbara Bouchet e Iva Zanicchi in "Tre donne in cerca di guai". Nell'autunno del 2017 è una delle concorrenti della seconda edizione del "Grande Fratello Vip", reality show in onda su Canale 5 in cui si fa notare per la sua litigata - con tanto di insulti - con Serena Grandi.