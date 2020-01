Biografia

Costantino della Gherardesca nasce il 29 gennaio del 1977 a Roma, discendente di una nota famiglia aristocratica originaria della Toscana. Laureatosi al King's College London in filosofia, all'inizio degli anni Duemila si avvicina al mondo dello spettacolo: nel 2001 comincia a lavorare come opinionista in "Chiambretti c'è", programma condotto da Piero Chiambretti e trasmesso da Raidue.

L'anno seguente, cura una rubrica, dal titolo "Bile blu", sul quotidiano "L'Indipendente" diretto da Giordano Bruno Guerri, e inizia a collaborare con il sito "Dagospia" di Roberto D'Agostino.

Gli anni 2000

Dopo avere fatto parte del cast di "Prontochiambretti", in onda su La7, gestendo in collegamento da Roma una rubrica dedicata alle opinioni dei giovani, nel 2002 è ancora al fianco dello showman torinese in "Markette - Tutto fa brodo in tv", sempre su La7: qui crea una serie di personaggi cult, tra cui quello del lettore di tarocchi, quello di Cervellopoli, quello dell'omosessuologo Kinsey e quello di Maga Maghella, che trae ispirazione direttamente dal film di Sidney Lumet "Quinto potere".

Proprio come Maga Maghella gestisce anche una rubrica sul settimanale "Vanity Fair", nella quale Costantino della Gherardesca si diverte a preconizzare qualsiasi tipo di sventura ai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo.

La scrittura lo coinvolge sempre di più: Costantino, quindi, inizia a collaborare con il mensile "Rolling Stone", per il quale è autore di numerose interviste.

Tornato in televisione nel 2005 per "Galatea", settimanale di cultura e costume in onda su Raidue per il quale è inviato, su Radio Città Futura cura una rubrica di critica televisiva settimanale dal titolo "Videodrome", citazione del film omonimo diretto da David Cronenberg nel 1983.

Nel 2006 - nei panni di Maga Maghella - appare a "Colorado Cafè", show comico di Italia 1 con Diego Abatantuono, mentre l'anno successivo entra nel cast di "TG Show", programma di Fabio Canino trasmesso da Sky Show, dove veste i panni di una guardia svizzera sorprendentemente cinica (personaggio creato in collaborazione con Michele De Pirro).

Sempre nel 2007, è il presentatore della nona edizione del Friendly Versilia - Festival Citroen Mardi Gras, organizzato in estate a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dal sito web Gay.it: nel corso di questa manifestazione dà vita, tra l'altro, a un nuovo personaggio, ispirato a Camilla Parker-Bowles.

Dopo avere creato insieme con Giorgio Bozzo lo speciale televisivo "Mardi Gras", trasmesso a settembre del 2007 su Sky Vivo, partecipa a "Ciao Darwin", varietà presentato da Paolo Bonolis su Canale 5, e come opinionista a numerose puntate de "L'Italia sul 2", su Raidue, commentando il reality show "L'isola dei famosi".

A partire dal 2008, per il sito di "Rolling Stone" è autore e protagonista della rubrica "Alternative Tv", in cui parla di musica e di televisione, e gestisce un'altra rubrica di critica tv per il quotidiano free press "DNews". Chiamato a condurre "Dispenser", trasmissione quotidiana proposta da Rai Radio 2 in cui è affiancato da Federico Bernocchi, intraprende una collaborazione con "Vice" e con "Vogue.it".

Nel 2009 torna ad affiancare Piero Chiambretti, questa volta su Italia 1, nello show di seconda serata "Chiambretti Night".

Gli anni 2010

Tornato a "Ciao Darwin" in qualità di ospite, nel 2011 è opinionista di "ExtraFactor", in onda su Sky Uno, nel quale commenta il talent show per cantanti "X Factor". Nello stesso periodo, Costantino della Gherardesca apre sul web "In gran forma", sito dalla chiave evidentemente satirica dedicato al fitness.

L'anno successivo viene chiamato a condurre su Raidue "Eva", programma di divulgazione scientifica che presenta accanto alla modella Eva Riccobono, ed è uno dei giudici - al fianco di Cristina Poi e Tommy Vee - di "Born to mix", show presentato da Diego Passoni il sabato sera su Deejay Tv.