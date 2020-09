Showgirl, attrice ed ex modella italiana43 anni

Biografia

Flavia Vento nasce a Roma il 17 maggio 1977 da madre olandese e padre italiano. La soubrette romana è un personaggio televisivo popolare quanto controverso: nel corso della sua carriera si è distinta per le partecipazioni discusse e per le posizioni politiche. Scopriamo di più sulla sua storia personale e professionale nella seguente biografia di Flavia Vento.

Flavia Vento: gli esordi

L'ambiente multiculturale in cui nasce la influenza nella scelta degli studi superiori: consegue la maturità linguistica, ma sceglie di intraprendere sin da giovane l'attività di modella, sfilando sia a Milano sia a Parigi.

Il volto telegenico consente a Flavia di essere scelta durante i provini di vari spot: in particolare si ricordano quello del 1995 per Neutro Roberts e del 1998 per Ferrero Rocher.

La popolarità a livello mediatico inizia con la trasmissione il Lotto alle Otto, condotta da Massimo Giletti nel 1999. Nel programma Flavia interpreta la Dea Bendata. Il suo nome diventa ulteriormente popolare grazie alla pubblicità della Lavazza, nella serie di spot ambientati in Paradiso, in cui compare con Riccardo Garrone e Tullio Solenghi.

Nel maggio 1999 l'edizione italiana di Playboy le dedica la copertina del numero di maggio, nonché un servizio approfondito.

Flavia Vento: gli anni più prolifici

Uno dei ruoli più importanti della carriera di Flavia Vento si ha con il programma televisivo Libero nel quale interpreta una valletta "sotto il tavolo". Per tutto il programma rimane all'interno di una gabbia trasparente sotto il tavolino dove Teo Mammucari organizza scherzi telefonici. La giovane esce dalla propria "gabbia" solo per raccontare barzellette oppure partecipare a sketch cantando in maniera stonata.

Per il carattere provocatorio, il ruolo è destinato a fare molto scalpore, dividendo la critica tra coloro che vedono in questa partecipazione un ulteriore esempio di una ragazza priva di talenti o inclinazioni e letteralmente resa oggetto, e altri che invece fanno notare come l'estremizzazione della donna in vetrina rappresenti una critica proprio nei confronti dei ruoli delle vallette negli altri programmi.

Nell'estate del 2000 Flavia Vento approda alla conduzione di Stracult, programma settimanale sul cinema italiano in onda in seconda serata su Rai 2, che ha come sigla la canzone Tequila (il Mambo del Giubileo) cantata da Piotta, nel cui video musicale compare la stessa Flavia Vento. Nel medesimo anno diventa protagonista del calendario di Boss e assieme a Stefania Rocca e Alessia Merz diventa uno dei volti della campagna pubblicitaria di privatizzazione dell'Enel.

In questo periodo Flavia approfitta della propria popolarità per incidere un singolo musicale, Moreno.

Torna presto però alla alla televisione e nel 2002 entra a far parte del cast della fiction Cinecittà; mentre sue anni più tardi, nel 2004, è tra i concorrenti della prima edizione del reality La fattoria, in onda su Italia 1. Durante il programma emerge in maniera chiara il carattere particolare della Vento, che lascia la trasmissione dopo pochi giorni a causa di screzi con gli altri concorrenti.

Flavia Vento: dalla televisione alla politica e ritorno

Per qualche periodo la Vento accarezza l'idea di entrare nel mondo politico. Nonostante un'iniziale simpatia per la Margherita di Rutelli, alle elezioni regionali del 2005 viene candidata per il Lazio con il Partito Liberale Italiano a sostegno della candidatura di Francesco Storace.

Dal punto di vista delle idee politiche, Flavia si concentra sulla sensibilizzazione delle iniziative a difesa degli animali, denunciando in particolar modo il sovraffollamento dei canili.

Flavia torna però presto in televisione conducendo Striscia la notizia per due serate nel 2005. Partecipa poi come opinionista all'interno di diversi talk show ed entra nel cast del film Parentesi Tonde assieme ad altri personaggi televisivi del genere trash.

Viene investita dallo scandalo Vallettopoli per una presunta tentata estorsione verso Francesco Totti, accusa che respinge in maniera categorica.

Nel 2008 prende parte all'Isola dei Famosi, programma condotto da Simona Ventura, ritirandosi anche in questo caso. Ritorna all'Isola dei Famosi quattro anni dopo. Il programma, stavolta condotto da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la vede nuovamente ritirarsi per frequenti incomprensioni con i compagni.

Dal punto di vista politico, sceglie nel frattempo di dare il proprio sostegno al partito fondato da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle.

Nel mese di settembre 2020 è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP 5.

Vita privata di Flavia Vento

Nel corso della sua vita privata Flavia Vento colleziona diverse relazioni. Tra le più importanti vi sono quella con l'attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti. Sicuramente la più complessa è quella con Marco Prato, coinvolto in un caso di omicidio, e suicidatosi in carcere nel 2017. Ha avuto anche flirt con personaggi molto celebri a livello mondiale, come Bruce Willis ed Enrique Iglesias.