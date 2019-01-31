Biografia

Corrado Guzzanti nasce a Roma il giorno 17 maggio 1965. Figlio del giornalista e senatore Paolo Guzzanti, militante del partito politico Popolo della Libertà. È inoltre fratello di Sabina Guzzanti, anch'ella attrice e autrice satirica.

Formazione ed esordi

Dopo avere frequentato il liceo scientifico (dove raccolse una bocciatura) e la facoltà di Filosofia presso l'Università "La Sapienza" di Roma - senza però conseguire la laurea - esordisce come autore scrivendo un pezzo per un provino della sorella Sabina. Il buon esito di questo primo approccio segna l'inizio della carriera artistica di entrambi.

Nel 1988 Corrado collabora alla redazione dei testi dei programmi televisivi "L'araba fenice" di Antonio Ricci, "Non-stop III" (Enzo Trapani) e "La TV delle ragazze".

L'esordio come attore avviene a teatro, l'anno successivo, con una parte nello spettacolo "Il fidanzato di bronzo", prodotto dalla sorella e da David Riondino. Entra poi nel gruppo comico di Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini nel 1989.

Il debuttò in tv avviene all'interno della trasmissione "Scusate l'interruzione", dove Corrado Guzzanti porta in scena il suo primo personaggio, il regista di film horror Rokko Smithersons.

Corrado Guzzanti e il successo degli anni '90

Divenuto famoso nel 1992 come comico di punta dello show televisivo "Avanzi", da allora Corrado Guzzanti ha partecipato a quasi tutte le trasmissioni satiriche di Serena Dandini, con la quale per quindici anni ha realizzato e prodotto programmi come "Tunnel", "Maddecheao'", "Pippo Chennedy Show" e "L'ottavo nano".

È noto per i suoi personaggi, sia quelli originali che quelli brillantemente imitati.

Tra i primi, oltre al già citato Rokko Smitherson, vi sono:

l'istrionico e "coatto" adolescente Lorenzo,

il santone Quelo,

la procace conduttrice Vulvia - vagamente somigliante a Moana Pozzi,

il gerarca fascista Barbagli,

il poeta Brunello Robertetti.

Tra le sue imitazioni più esilaranti e riuscite ricordiamo quelle di:

Gli anni 2000 e 2010

Nel 2003 presta la voce come doppiatore in uno degli episodi de "I Simpson" (serie 13, ep. 12).

Nel 2006 recita, scrive e dirige il film "Fascisti su Marte", anticipato da un omonimo cortometraggio nel 2003.

Dopo qualche tempo di assenza torna sul piccolo schermo nel 2008 con la Sit-com "Boris", trasmessa dal canale satellitare Fox.

Negli anni 2010 ritorna in tv su Sky con i programmi "Aniene" e "Dov'è Mario".

All'inizio del 2017 è ospite insieme a Serena Dandini della prima puntata dello show di Gigi Proietti "Cavalli di battaglia" su Rai 1; qui Guzzanti ripropone i personaggi di Quelo, Lorenzo e Brunello Robertetti.

L'anno successivo è ospite di "Propaganda Live" su La7 per commentare le elezioni nei panni di Padre Pizzarro, intervistato da Andrea Purgatori.

Gli anni 2020

Nel 2020 è nel cast de "La concessione del telefono - C'era una volta Vigata", in cui interpreta il prefetto Marascianno, un dietrologo complottista. Nello stesso anno recita nel cortometraggio "Stardust" di Antonio Andrisani nel ruolo di un regista che realizza un film di successo impossessandosi dell'idea di un'altra persona; per questa interpretazione vince il Premio Canale Europa.Tv come migliore attore al Cortinametraggio 2020.

Dall'8 maggio 2020 torna in TV su La7 a Propaganda Live, per cui realizza dei filmati da casa nei panni dei suoi celebri personaggi alle prese con l'emergenza Coronavirus.

Nel 2021 è guest star dell'ultima puntata della serie "Speravo de morì prima", dove interpreta un prete che deve celebrare il matrimonio tra due tifosi romanisti contemporaneamente all'ultima partita di Francesco Totti. Nello stesso anno è nel cast del film "La Befana vien di notte 2 - Le origini", in cui interpreta Papa Benedetto XIV.

Nel 2022 è uno dei protagonisti della seconda stagione del game show "LOL - Chi ride è fuori", su Prime video.