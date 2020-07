Biografia • Viaggiare alla guida

Walter Veltroni nasce a Roma il 3 luglio 1955. Ha solo un anno quando perde il padre Vittorio, giornalista radio e tv della Rai degli anni cinquanta.

Seguendo le orme della carriera del padre, dopo gli studi superiori diviene giornalista professionista. La carriera politica di Walter inizia quando si iscrive alla Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI).

Nel 1976 viene eletto consigliere al comune di Roma, mantenendo la carica per cinque anni.

Viene eletto al Parlamento per la prima volta nel 1987.

L'anno seguente entra nel comitato centrale del Pci (Partito Comunista Italiano): sarà uno dei principali sostenitori della svolta voluta dal segretario Achille Occhetto, che porterà alla nascita del Pds, Partito Democratico della Sinistra.

Nel 1992 gli viene chiesto di dirigere "L'Unità", storico quotidiano della sinistra italiana divenuto poi organo ufficiale del Pds (poi Ds, Democratici di Sinistra).

Romano Prodi nel 1996 chiama Veltroni a condividere la leadership de "l'Ulivo", coalizione del Centrosinistra in quell'anno vincitrice delle elezioni politiche: Veltroni diventa vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali e ambientali, con l'incarico per lo spettacolo e lo sport.

Dopo la caduta del governo Prodi del 1998, torna a concentrarsi sull'attività di partito che da poco lo ha eletto Segretario nazionale. Durante la sua segreteria il Pds subisce la trasformazione in Ds.

I risultati ottenuti a capo del Ministero dei Beni culturali gli vengono riconosciuti anche all'estero: nel maggio 2000 la Francia insignisce Veltroni della Legion d'Onore.

Nel 2001 il suo nome viene scelto dal centrosinistra come candidato a sindaco di Roma in risposta ad Antonio Tajani, candidato di Forza Italia. Veltroni viene eletto sindaco con il 53% dei voti.

Pur non-credente (ha avuto modo di dichiarare: "credo di non credere"), Veltroni è stato autore di un'iniziativa che ha visto distribuire il Vangelo come allegato dell'Unità: per la prima volta il quotidiano che fu sotto la guida di Antonio Gramsci ha appoggiato la diffusione di un testo sacro. Come sindaco di Roma ha inoltre conferito la cittadinanza onoraria a Papa Giovanni Paolo II.

La John Cabot University di Roma gli assegna nel 2003 una laurea honoris causa in "Public services".

Tre anni dopo viene nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Ciampi.

Alle successive elezioni amministrative di Roma (alla fine di maggio 2006) è riconfermato sindaco della capitale con il 61,45%: si tratta del più ampio risultato elettorale di sempre per il comune di Roma.

Appassionato collezionista dei Beatles, tra i suoi interessi vi sono anche la pallacanestro (nel novembre del 2006 è stato nominato Presidente Onorario della Lega Basket) e il cinema: importante è stato il suo contributo di sindaco alla prima edizione (2006) della "Festa Internazionale di Roma", festival cinematografico della capitale.

Una curiosità: nel 2005 ha doppiato un personaggio di "Chicken Little - Amici per le penne", film d'animazione della Disney; il personaggio, Rino Tacchino, nella storia è il sindaco della comunità degli uccelli. Veltroni ha poi devoluto il compenso in beneficenza.

Dal 23 maggio 2007 è entrato a far parte del Comitato nazionale per il Partito Democratico (composto da 45 membri, i leader delle componenti del PD). A seguito di una serie di confronti tra le anime del nascente PD, viene individuato proprio in Walter Veltroni il candidato designato alla guida del nuovo partito. Rassegnate le dimissioni da sindaco di Roma, il PD corre da solo alle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008. La vittoria andrà al centro-destra.

Nel febbraio del 2009, a seguito della pesante sconfitta del PD nelle elezioni regionali in Sardegna, Veltroni si dimette dalla segreteria del partito. Gli succederà Dario Franceschini.

Nel 2014 gira il film-dcoumentario "Quando c'era Berlinguer". Nel 2015 esce il suo secondo film-documentario "I bambini sanno", in cui racconta il nostro tempo attraverso le voci di trentanove bambini, interrogandoli sulla vita, l'amore, le loro passioni, il rapporto con Dio, sulla crisi, la famiglia e sull'omosessualità. Nello stesso anno scrive il romanzo "Ciao" (Rizzoli) in cui dialoga idealmente con il padre (scomparso prematuramente nel 1956, quando Walter aveva solo un anno): dal dolore per la lunga assenza scaturisce un ritratto vivido e appassionato.

Due anni più tardi realizza il suo terzo film: "Indizi di felicità".

