Poi nel 2009 carica su YouTube un video ironico: “Partita a golf di Augusto De Luca nelle buche stradali”, in cui gioca a golf nelle tante buche del manto stradale della città e sulla scia di questo video nel 2011 decide di realizzare una performance coinvolgendo anche moltissimi napoletani a giocare una surreale partita a golf in Piazza del Plebiscito, per denunciare il degrado delle strade cittadine, dimostrando così di essere un’artista non solo poliedrico e pieno di creatività, ma anche impegnato.

In quel periodo si rende conto della grande quantità di disegni su carta incollati ai muri delle città, opere talmente belle che inizia a raccogliere anche per preservarle dalle intemperie. Non conosce la street art e crede che siano dei semplici disegni di ragazzi.

