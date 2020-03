Biografia

Jacopo Fo nasce il 31 marzo del 1955 a Roma, figlio di Dario Fo e di Franca Rame. A diciotto anni inizia a lavorare pubblicando per diverse riviste fumetti e vignette. Nel 1975 pubblica il suo primo libro, intitolato "Il biforcuto. Dizionario di humour, violenza, sesso, politica e altre cose". Seguito poco dopo da "Se ti muovi ti stato!", con la prefazione di Giovan Battista Lazagna, un opuscolo in cui prende le difese di un membro delle Brigate Rosse, Roberto Ognibene, autore degli omicidi di Felice Maritano, maresciallo dei Carabinieri, e di Graziano Girallucci e Giuseppe Mazzola, militanti dell'MSI. Nel volume Jacopo Fo, oltre a sostenere la tesi innocentista, avanza l'ipotesi che il brigatista sia vittima di una montatura orchestrata dai servizi segreti.

A partire dal 1978 Fo è uno degli autori de "Il Male", settimanale satirico che otterrà un notevole successo negli anni successivi.

Jacopo Fo negli anni '80

All'inizio degli anni Ottanta progetta un ciclo di ventidue libri incentrati su idee nate dal femminismo e dal Movimento della contestazione del Sessantotto, intitolato "L'Enciclopedia Universale. Come quella di Diderot ma più sexy. L'unica rilegata ancora viva".

Nel 1981 dà alle stampe il suo terzo libro, autoprodotto, intitolato "Fare il comunismo senza farsi male. La presa del potere e la manutenzione dello zen". Nello stesso anno fonda un centro di cultura alternativa e comicoterapia, la "Libera Università di Alcatraz", sulle colline umbre.

Nel 1986 Jacopo fonda la rivista "Cacao", mentre l'anno successivo sul supplemento satirico del quotidiano "L'Unità", "Tango", scrive articoli dedicati al piacere sessuale e ai disturbi sessuali delle donne.

Gli anni '90

Tra il 1992 e il 1993 pubblica i libri "Andare a cavallo senza farsi male", "Diventare dio in 10 mosse. Manuale pratico di comicoterapia", "Lo zen e l'arte di scopare" (che vende più di 200mila copie), "Il karamè. Lo zen e l'arte di spaccare la faccia agli imbecilli" e "La vera storia del mondo. Sesso, merda, generali e professori imbecilli. Falsi e censure nei libri di testo".

Nel 1994 dà alle stampe "Sulla naturale superiorità della donna", "Lo zen e l'arte di scopare 2. Pulizia finale", "Fatture, tarocchi e malocchi" e "Come fare il buddista senza farsi male. Manuale di illuminazione zen ad uso dei viandanti", prima di scrivere "Parlare l'inglese come Toro Seduto".

Dopo aver realizzato "L'enciclopedia del sesso sublime", quattro volumi accompagnati da cinque videocassette, per Hobby & Work, nel 1996 il figlio di Dario Fo pubblica "Cervelli verdi fritti". L'anno successivo scrive con Sergio Parini "'68. C'era una volta la rivoluzione. I dieci anni che sconvolsero il mondo", edito da Feltrinelli, mentre con Mondadori pubblica "Guarire ridendo. La medicina che non ha bisogno di ticket".

Dopo aver pubblicato con Monica Traglio "Mamme zen", propone a teatro "Lo zen e l'arte di far l'amore", che viene programmato anche su Raidue, e inizia a collaborare alla scrittura dei testi del comico Paolo Rossi ("Rablais", "Scatafascio"). Inoltre, scrive per Mondadori "Dio c'è e vi saluta tutti" e fonda la casa editrice Nuovi Mondi, con la quale pubblica, tra il 1998 e il 1999, "La grande truffa delle piramidi. Le piramidi non le hanno costruite né i faraoni né i marziani!", "Il diavolo ha i piedi per terra", "La scopata galattica" e "Gesù amava le donne e non era biondo (Tutto quello che non ti dicono al catechismo)".

Nel 1999 per Mondadori dà alle stampe "Ti amo, ma il tuo braccio destro mi fa schifo, tagliatelo! Storia della stupidità dalla Bibbia a oggi".

Gli anni 2000

Poi, ancora con Nuovi Mondi pubblica "La dimostrazione chimica dell'esistenza di Dio", nel 2000. Nello stesso anno Fo scrive con Sergio Tomat e Laura Malucelli "Il libro nero del Cristianesimo" e con Davide Rota "Il mio angelo custode si è suicidato", prima di collaborare con Alberto Cioca alla stesura de "Il computer per negati totali assoluti".

Di nuovo con Laura Malucelli scrive "Schiave ribelli" e "Operazione pace", prima di pubblicare "Il calzino che non puzza. La sogliola che finge l'orgasmo e altre meraviglie". È il 2002, anno in cui Jacopo Fo pubblica con i suoi genitori "22 cose che la sinistra deve fare e non ha ancora fatto".

Dopo aver fondato Atlantide Tv e aver scritto "Ho 14 anni e non sono una stronza", nel 2005 l'autore porta a termine "Olio di colza e altri 30 modi per risparmiare, proteggere l'ambiente e salvare l'economia italiana". A partire dal 2006 autoproduce i libri "La società dei desideri", "Per nessuna ragione al mondo" e "Morbide galassie", prima di pubblicare "Napoli nel sangue" e, per l'editore Flaccovio, "Olio di colza".

Nel 2008 con Michele Dotti scrive "Non è vero che tutto va peggio. Come e perché il mondo continua a migliorare anche se non sembra". Per Flaccovio pubblica "Pannelli solari gratis [Come produrre energia senza un investimento iniziale, un manuale per il risparmio energetico fatto in casa]".

Tornato a scrivere per Nuovi Mondi ("Salvare l'ambiente conviene"), nel 2009 pubblica con Guanda "La corretta manutenzione del maschio" e con Fazi "Yoga demenziale. Il manuale definitivo della rivoluzione pigra", prima di scrivere "Distruggete la Masanto!", "Colora gli animilli" e "L'operaia nuda, il diavolo e la rivoluzione!!! Le avventure di Toni Barra investigatore privato per conto del sindacato metalmeccanici".

Gli anni 2010

Nel 2011 con Nina Karen scrive "L'erba del diavolo [Vietare le droghe ingrassa la criminalità organizzata e fa aumentare i tossicodipendenti. Informare è meglio che reprimere]", edito da Flaccovio, mentre nel 2012 tocca ad "Angese. Il guerriero divertente. Breve biografia quasi autorizzata".

Diventato orfano di madre (Franca Rame muore il 29 maggio del 2013), nel 2014 Jacopo Fo scrive con Rosaria Guerra "Perché gli svizzeri sono più intelligenti". Nel 2016 perde anche il padre: Dario Fo muore a Milano dopo essere stato ricoverato in ospedale per insufficienza respiratoria. Ai funerali tiene un discorso molto commovente.

"Noi siamo comunisti e siamo atei, ma siamo anche un po' animisti. Sembra incredibile che uno muore veramente, dai. Sono sicuro che adesso sono lì insieme e si fanno delle grandi risate." (Dal discorso tenuto al funerale di Dario Fo)