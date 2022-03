Biografia

Maurizio Lastrico è un attore genovese. E' conosciuto specialmente al grande pubblico in qualità di comico, lanciato nell'etere dalla trasmissione tv Zelig; spesso indicato quello delle terzine dantesche. In seguito ha acquisito nuova notorietà grazie al ruolo di pubblico ministero nella fiction Don Matteo. Nel 2022 assieme alla compagna sulla scena, Maria Chiara Giannetta, ha consacrato il proprio status sul palco dell'Ariston grazie a uno sketch comico di grande successo. Scopriamo di più sulla vita professionale e privata di Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico: esordi come attore e comico

Nasce a Genova il 31 marzo 1979. Negli anni giovanili decide di iscriversi a un istituto tecnico che gli permette di arrivare a diplomarsi nel 1998 come operatore turistico presso la sua città natale. Tuttavia emergono già durante l'adolescenza le sue doti di scrittura e una sensibilità comica fuori dal comune.

Nello stesso anno in cui consegue la licenza si aggiudica un premio per la miglior sceneggiatura di cortometraggio nell'ambito del concorso Cine in città. Questo primo successo permette al giovane di acquisire fiducia nelle proprie capacità.

Approfittando della presenza di una vera e propria istituzione come il Teatro Stabile di Genova, che nel corso degli anni ha lanciato carriere di molti personaggi famosi, Maurizio Lastrico sceglie di dare concretezza alle proprie aspirazioni artistiche.

Conclude il percorso di studi presso il Teatro nel 2006, alternando alla formazione, impegni nelle produzioni della stessa struttura. Oltre a lavorare come attore di teatro, inizia a farsi notare anche dal pubblico per le doti comiche: inizia a lavorare come cabarettista facendosi accreditare presso emittenti televisive nazionali.

La notorietà televisiva

Nel 2007 prende parte alla quarta stagione della sitcom Camera Café assieme ai concittadini Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici avviati che lo supportano all'inizio della carriera.

Due anni più tardi approda a Zelig Off, in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. All'inizio della trasmissione viene annunciato come il 100° comico a calcare il palco; Lastrico si distingue per una versione totalmente rivisitata dei versi della Divina Commedia con temi di attualità contemporanea.

Nello stesso periodo viene notato anche dal direttore di casting dell'emittente La7, che lo sceglie per la trasmissione E grazie al cielo sei qui. Parallelamente amplia i propri interessi, aggiudicandosi la collaborazione con un'emittente radiofonica, Radio 19, del gruppo editoriale del Secolo XIX.

Gli anni 2010

Viene promosso da Zelig Off alla trasmissione principale: Maurizio Lastrico fa così il suo debutto in prima serata riscuotendo un gran successo.

Nell'estate del 2010 organizza la sua prima tournée: si tratta di uno spettacolo di cabaret dal titolo Quando fai qualcosa in giro dimmelo, che lo vede impegnato per oltre sei mesi, riempiendo con grandi soddisfazioni diverse strutture sul territorio italiano.

Poi torna nel cast di Zelig per le tre edizioni successive, rimanendo legato al programma fino al 2013.

Nel frattempo alterna gli impegni televisivi con quelli teatrali, recitando nello spettacolo Facciamo che io ero io. Per quest'opera si avvale della regia di un grande nome della comicità italiana, Gioele Dix.

Un altro stimato comico, Checco Zalone, chiama Maurizio Lastrico per un cameo nel fortunato film "Sole a catinelle".

Nel gennaio del 2017 fa il suo debutto nella trasmissione Dimartedì, in onda su La7 con la conduzione di Giovanni Floris. Qualche mese più tardi Maurizio entra a far parte del cast di Tutto può succedere, una produzione in cui interpreta il personaggio di Elia.

La consacrazione con Don Matteo e gli anni 2020

Uno dei grandi punti di svolta della sua carriera arriva nel 2018, quando rientra tra i protagonisti dell'undicesima stagione della serie Don Matteo. Il suo personaggio convince da subito il pubblico: l'attore viene così confermato per le stagioni successive.

Nell'anno seguente debutta nel cast de Le Iene, dove si occupa di recitare il monologo a conclusione di ogni puntata.

Dopo essere apparso come protagonista degli spot per la regione Liguria trasmessi durante il Festival di Sanremo 2021, riscuote un grandissimo successo proprio sul palco dell'Ariston quando il 4 febbraio dell'anno successivo appare in uno sketch comico assieme alla collega Maria Chiara Giannetta, basato sull'uso di numerosi titoli della canzone italiana.

Vita privata e curiosità su Maurizio Lastrico

Molto restio a portare sotto i riflettori la propria vita privata, Maurizio Lastrico ha comunque reso noto di essere impegnato con una collega in una relazione stabile, che durante il periodo della pandemia è diventata naturalmente una convivenza.

Grande tifoso del Genoa, l'attore è anche un appassionato di sport; ama inoltre passeggiare con il proprio cane.