Nel 2016 il rapper continua con l'avventura solista, pubblicando El Chapo, traccia che anticipa il secondo album Fuori da Qui, i cui brani includono anche un duetto con Luca Carboni . A partire dal 2017, Jake La Furia in virtù della popolarità acquisita viene chiamato come conduttore radiofonico per Radio 105.

Quello in cui cresce Francesco è dunque un ambiente estremamente stimolante, che gli permette di entrare in contatto con diversi professionisti e creativi. Non stupisce perciò che già nel 1993 il giovane Francesco si avvicini all'universo hip hop sotto forma di writing. Guadagna la sua prima tag, Fame , e si distingue ben presto diventando uno degli MC più acclamati di tutta la zona milanese.

