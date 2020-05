Biografia

Isabel Rosario Dawson nasce il 9 maggio del 1979 a New York, figlia di Isabel, una cantante con origini portoricane, e Greg, un costruttore edile statunitense. Cresciuta nel Lower East Side, a Manhattan, vive in un palazzo rimasto abbandonato dopo un incendio, e qui trascorre la maggior parte della sua infanzia.

Gli studi

Frequentando la scuola, pare intenzionata a intraprendere la carriera di biologa marina, ma già a sedici anni si avvicina al mondo della recitazione: notata per strada dal regista Larry Clark, ha un ruolo importante nel controverso film "Kids".

La pellicola ottiene un successo notevole, il che convince Rosario Dawson a proseguire lungo la strada della carriera cinematografica: per questo, decide di iscriversi al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

I primi film

Nel 1998 recita per Spike Lee in "He got game", che ottiene ottimi riscontri, e per Tony Gerber in "Strade laterali" (titolo originale: "Side streets"). L'anno seguente appare nel videoclip del brano dei The Chemical Brothers "Out of control" e registra un'introduzione alla ristampa del disco di Prince "1999" oltre all'epilogo della canzone degli Outkast "She lives in my lap".

I primi anni 2000

Dopo avere fatto parte del cast di "Una voce per gridare" (titolo originale: "Light it up") del regista Craig Bolotin, Rosario Dawson nel 2000 appare in "Pazzo di te" (titolo originale: "Down to you") di Kris Isacsson e in "King of the jungle", di Seth Zvi Rosenfeld.

L'anno successivo, torna al cinema in "I marciapiedi di New York" (titolo originale: "Sidewalks of New York"), di Edward Burns, per poi comparire in "Josie and the Pussycats", di Deborah Kaplan e Harry Elfont, e in "Trigger Happy", di Julian West. In seguito, trova dietro la macchina da presa Ethan Hawke in "Chealsea Walls" e Peter Mattei in "Love in the time of money", prima di tornare a lavorare con Edward Burns in "Ash Wednesday".

È il 2002, anno in cui la Dawson fa parte del cast della pellicola commerciale "Men in Black II", di Barry Sonnenfeld, al fianco di Will Smith e di Tommy Lee Jones, e di "Soldifacili.com" (titolo originale: "The first $20 million is always the hardest"), di Mick Jackson.

In seguito, l'attrice statunitense ritrova Spike Lee in "La 25a ora" (titolo originale: "25th hour"), per poi lavorare con il regista Ron Underwood in "Pluto Nash" (titolo originale: "The adventures of Pluto Nash").

Nel 2003 Rosario Dawson recita in "This girl's life", ne "L'inventore di favole" (titolo originale: "Shattered glass") e in "Il tesoro dell'Amazzonia" (titolo originale: "The rundown"). Poi, dopo avere fatto parte del cast di "V-Day: until the violence stops", di Abbey Epstein, interpreta Rossane, la moglie di Alessandro Magno, nel kolossal di Oliver Stone "Alexander", accanto a Colin Farrell.

I film di successo

Nel 2005 è di nuovo al cinema con "Sin City", trasposizione dell'omonima graphic novel di Robert Rodriguez e Frank Miller, dove interpreta la prostituta Gail, e con "This revolution", di Stephen Marshall; a teatro, invece, sale sul palco del Delacorte Theatre di New York, a Central Park, vestendo i panni di Julia nel musical diretto da Galt MacDermot "The two gentlemen of Verona".

Nello stesso periodo, presta il proprio volto a Mimi Marquez, exotic dancer sieropositiva protagonista dell'adattamento del musical "Rent", con la regia di Chris Columbus (ruolo grazie al quale conquista una nomination ai Black Reel Awards come migliore attrice), e appare in "Little Black Dress", di Talia Lugacy.

Rosario Dawson è protagonista, inoltre, di un piccolo cameo nel film di Rob Zombie "La casa del diavolo" (titolo originale: "The devil's rejects"), ma la sua scena viene tagliata al montaggio finale. Nella primavera del 2006 insieme con David Atchison realizza il comic book "Occult crimes taskforce", mentre al cinema è nel cast di "Clerks II", di Kevin Smith, e di "Guida per riconoscere i tuoi santi" (titolo originale: "A guide to recognizing your saints"), del debuttante Dito Montiel.

Dopo avere interpretato e prodotto "Extrema - Al limite della vendetta" (titolo originale: "Descent"), di Talia Lugacy, nel 2007 lavora con Quentin Tarantino in "Grindhouse - A prova di morte". L'anno successivo appare nel film di Mark Webber "Explicit ills" e in quello di Gabriele Muccino "Sette anime" (titolo originale: "Seven pounds"), con protagonista Will Smith. Inoltre, diventa testimonial del programma filantropico di TripAdvisor "More than footprints", che coinvolge anche Save The Children e la National Geographic Society.

Gli anni 2010

Attrice in "Eagle eye" di D.J. Caruso e in "Killshot" di John Madden, nel 2010 è al cinema con "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini" (titolo originale: "Percy Jackson & the Olympians: the lightning thief"), di Chris Columbus (per questo ruolo viene nominata ai Teen Choice Awards nella categoria Choice Movie Actress: Fantasy), mentre l'anno successivo recita per Frank Coraci in "Il signore dello zoo" (titolo originale: "Zookeeper").

Nel 2012 lavora con David Barrett in "Fire with fire", e nel 2013 è nel cast di "Non lasciarmi sola" (titolo originale: "Gimme shelter") di Ron Krauss.

Nel 2014, ancora con Frank Miller e Robert Rodriguez torna sul grande schermo con "Sin City - Una donna per cui uccidere" (titolo originale: "Sin City: a dame to kill for"), mentre per Diego Luna è interprete di "Cesar Chavez", al fianco di Michael Pena, che veste i panni dell'attivista e sindacalista americano Cesar Chavez, noto per avere fondato la National Farm Workers Association.