Visto il successo crescente, nei mesi autunnali decide di sbarcare anche in America, esibendosi in città come New York e Miami durante alcuni appuntamenti importanti per il panorama musicale d'oltreoceano.

1 di 10

Frasi di Mannarino

9 fotografie

Foto e immagini di Mannarino

Video Mannarino

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Mannarino.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Serena Dandini Giovanni Floris Kasia Smutniak Marco Giallini Fabio Fazio Musica Discografia

15 biografie

Nati lo stesso giorno di Mannarino