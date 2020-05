Biografia

Jesse Capelli nasce a Vancouver (Canada) il 21 maggio 1979.

Attrice pornografica, è stata "Penthouse Pet of the Month" del numero di aprile 2004 della rivista Penthouse.

Oltre al lavoro nel campo hard, Jesse Capelli ha un ruolo ricorrente nella serie tv americana "Battle Dome".

E' anche apparsa in film come "Van Wilder" e "Non è un'altra stupida commedia americana" (2001).

