Biografia • Bellezza americana

Icona globale già giovanissima, Mena Suvari è un'attrice che in brevissimo tempo, nei primi anni della sua carriera ha toccato un ventaglio assai ampio di tematiche e di generi. Ha esordito sul grande schermo con l'esilarante commedia "American Pie" ma si è rivelata anche sorprendentemente sexy, ambigua e perversa nel pluripremiato film simbolo degli anni '90, "American Beauty". Il suo corpo nudo, disteso in un letto di petali di rose e ripreso dall'alto (l'ormai celebre cartellone pubblicitario del film) è un'immagine difficile da dimenticare. Immagine che infatti è diventata quasi di culto, utilizzata e copiata nei modi più disparati, scimmiottata da riviste di moda e calendari.

Nata in una famiglia numerosa il 13 febbraio del 1979 a Newport, Rhode Island, Mena ha tre fratelli maggiori, tutti arruolati nell'esercito degli Stati Uniti. Il suo nome alquanto esotico deriva da una zia inglese che a sua volta era stata chiamata così in seguito a un viaggio in Egitto dei suoi genitori. Mena è proprio il nome di una divinità egiziana.

Il padre è Ando Suvari, uno psichiatra di origine estone mentre la madre è americana e svolge la professione di puericultrice. Famiglia agiata e colta, quindi: non a caso Mena ha seguito buoni studi riuscendo perfino, malgrado i numerosi impegni, a laurearsi, traguardo non comune fra le viziate e spesso ignoranti star del cinema americano.

Mena Suvari dopo essersi trasferita con la famiglia a Charleston in South Carolina ha frequentato la scuola superiore femminile Ashley Hall, ma si è diplomata alla Providence High School di Burbank in California. Ha comunque intrapreso la carriera giovanissima come modella, firmando a soli dodici anni un contratto con l'agenzia Wilhelmina.

Prima di sfondare a Hollywood ha ottenuto piccole parti in alcuni telefilm di successo come "ER" o "Chicago Hope". La critica si è poi accorta del suo talento, cosa che le ha aperto la porta per ruoli di ben altro rilievo come in "Il collezionista" con Ashley Judd e Morgan Freeman, "The Rage: Carrie 2", il già citato "American Pie" e appunto "American Beauty" (in cui interpreta una lolita che seduce il padre dell'amica). A questa pellicola che oltre a suscitare scandalo e fiumi di commenti ha vinto ben cinque premi Oscar, Mene deve la sua notorietà internazionale.

Ha dimostrato di essere ben diversa dalla ragazza svampita che talvolta ha interpretato sul set. Solo qualche tempo fa ha sorpreso tutti sposando un uomo di ben quindici anni più grande di lei. E se dopo i trenta una simile differenza non fa certo molta impressione, diverso è l'effetto provocato da una ventitreenne che sposa un trentottenne (il fortunato è il cineasta Robert Brinkmann); ma Mena è così: caparbia, autonoma e trasgressiva quanto basta per saper andare contro i luoghi comuni e ignorare il giudizio del mondo che la circonda.

Ragazza dai molteplici interessi e per niente superficiale, Mena ama trascorrere il tempo libero dipingendo e suonando il pianoforte.