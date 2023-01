Biografia

Chiara Francini è un'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Nasce a Firenze il 20 dicembre 1979.

Le esperienze teatrali di Chiara Francini

È figlia unica in una famiglia che vive a Campi Bisenzio. Si laurea all'Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica (110 e lode).

Chiara Francini

Artisticamente si forma al Teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Recita in "Noccioline" (testo di Fausto Paravidino). Poi, per due anni consecutivi, è nello spettacolo "Faccia da comico" al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini.

Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult; arrivano in seguito le esperienze di "Radio Sex", di Alessandro Baracco, e "Le ragazze di San Frediano", per la regia di Vittorio Sindoni; infine nel 2007 è Marzia Meniconi, una delle protagoniste della fiction tv "Gente di mare 2".

I film al cinema degli anni 2000

Tra il 2007 e il 2008 è impegnata in quattro film: Leonardo Pieraccioni la vuole nel ruolo di Giustina in "Una moglie bellissima". Qui Chiara canta due canzoni del film musical "Grease".

Francesco Patierno la sceglie per "Il mattino ha l'oro in bocca". Il regista internazionale Spike Lee le affida il ruolo di Fabiola, una delle vittime della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema nel film "Miracolo a Sant'Anna" (2008).

Nel 2009 Chiara Francini partecipa alla miniserie "Le segretarie del sesto", per la regia di Angelo Longoni; poi è la volta del film "Feisbum - Il film", episodio Gaymers, diretto da Emanuele Sana.

La prima metà degli anni 2010

Nel 2010 compare ancora sul piccolo schermo nella serie tv "Tutti pazzi per amore 2", per la regia di Riccardo Milani.

Chiara al cinema veste i panni di Marta, una ragazza omosessuale, tra le protagoniste dei film "Maschi contro femmine" (2010) e "Femmine contro maschi" (2011), entrambi per la regia di Fausto Brizzi.

Nel 2011 co-conduce il programma televisivo "Colorado"; al cinema recita nel film "La peggior settimana della mia vita", per la regia di Alessandro Genovesi.

Torna in televisione questa volta su Rai 1, col personaggio di Bea, in "Tutti pazzi per amore 2". Partecipa poi al film "C'è chi dice no" (di Giambattista Avellino), e all'opera prima "Cacao", per la regia di Luca Rea.

Vince il Premio Guglielmo Biraghi nel 2011, come attrice rivelazione dell'anno, assegnatole dal sindacato giornalisti cinematografici, nell'ambito del 68º Festival Internazionale del cinema di Venezia.

Nel 2012 è testimonial di Dolce & Gabbana nella campagna mondiale uomo P/E 2012. Nello stesso anno Chiara Francini è su Sky Cinema, con "Un Natale per due", dove interpreta anche la Carmen di Bizet (di Giambattista Avellino).

Al cinema la vediamo in "Buona giornata" per la regia di Carlo Vanzina. Nel 2013 è una delle protagoniste del film per il cinema "Pazze di me", di Fausto Brizzi. Dal 30 aprile dello stesso anno conduce il programma "Aggratis!", trasmesso in diretta da Rai 2, in seconda serata.

Nel 2013 inoltre è protagonista del film "Ti sposo ma non troppo", opera prima di Gabriele Pignotta. Ancora nello stesso anno conduce il programma "Fashion style" in prima serata, ed è la protagonista dello spettacolo teatrale "Ti ho sposato per allegria" di Natalia Ginzburg (regia di Piero Maccarinelli).

Nel 2014 è fra i protagonisti del film corale "Soap opera", di Alessandro Genovesi. Conduce in prima serata "Colorado" su Italia Uno, al fianco di Diego Abatantuono.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 è la madrina di due festival: quello di Tavolara, a luglio, e quello di Torino Film Festival a novembre. È poi tra le protagoniste della fiction "Matrimoni e altre follie", per la regia di Laura Muscardin. Per il cinema nel 2016 partecipa al film "On Air - Storia di un successo", con la regia di Davide Simon Mazzoli; presta la voce a Matilda nel cartone animato "Angry Birds - Il film".

L'anno seguente - 2016 - interpreta l'amatissimo personaggio di Perla nella fiction di Raiuno "Non dirlo al mio capo" (di Giulio Manfredonia). Sempre nello stesso periodo Chiara Francini viene scelta da Pippo Baudo per co-condurre con lui Domenica in.

Nelle stagioni 2017 e 2018 è la protagonista femminile dello spettacolo teatrale "Due", scritto da Luca Miniero e Smeriglia e diretto dallo stesso Miniero con più di 200 repliche.

Chiara Francini scrittrice

Nel 2017 Chiara Francini esordisce come scrittrice per Rizzoli con il romanzo "Non parlare con la bocca piena", Best seller, con otto edizioni e 45 000 copie vendute (ottima la critica del giornalista di Aldo Cazzullo).

Nel maggio del 2018 conduce sul canale La EFFE, "Love me gender".

Esce poi il suo secondo romanzo: "Mia madre non lo deve sapere".

Da ottobre 2018 collabora come editorialista per il quotidiano La Stampa. Esce in seguito "Martino e Nina", un racconto di Natale, sul settimanale Vanity Fair Italia.

A giugno 2019 va in onda su La EFFE "Love me stranger".

Il 25 giugno 2019 esce "Un anno felice", il suo terzo romanzo.

Nel 2019 partecipa al film "Martin Eden" di Pietro Marcello, tratto dall'omonimo romanzo di Jack London.

Gli anni 2020

Nelle stagioni 2019/2022 interpreta il ruolo di Antonia, protagonista del fortunatissimo "Coppia aperta quasi spalancata", celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, accanto ad Alessandro Federico.

Nell’estate del 2020 debutta al Teatro Romano di Fiesole come protagonista ne "L’amore segreto di Ofelia", di Steven Berkoff.

Il 1 dicembre 2020 esce il suo quarto romanzo, "Il cielo stellato fa le fusa".

Nel 2021 è una delle protagoniste della fortunata commedia "Addio al nubilato" (regia di Francesco Apolloni), trasmessa su Amazon Prime.

Al cinema è Annalisa, protagonista di "Altri padri", opera prima di Mario Sesti, pellicola drammatica, che affronta un tema di grande attualità: quello dei padri separati. Il film viene presentato fuori concorso al 39º Torino Film Festival (TFF).

Nel dicembre 2021 conduce, dal Cocoricò di Riccione, la cerimonia di premiazione degli Ubu, gli Oscar del teatro italiano, trasmessa in diretta su Rai Radio Tre.

Dal 2021 riveste il ruolo di giudice nella prima edizione di Drag Race Italia, in onda sulla piattaforma streaming Discovery+, e in chiaro, in prima tv assoluta su Real Time.

È poi una delle protagoniste di "Tre sorelle", trasmesso il 27 gennaio sulla piattaforma Amazon per la regia di Enrico Vanzina.

Dal 9 dicembre 2021 firma la rubrica “Forte e Chiara” su Specchio de La Stampa.

Dall'aprile dell'anno seguente è testimonial, insieme a Lillo, di Gocciole Pavesi.

A luglio 2022 debutta al Napoli Teatro Festival col monologo "Una ragazza come Io", scritto e diretto da Nicola Borghesi. Il 26 agosto 2022 sul quotidiano La Stampa firma un editoriale sulla vicenda di Aldo Braibanti.

A febbraio dell'anno successivo è co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, chiamata dal direttore artistico e conduttore Amadeus.