Biografia

Fulvio Abbate nasce a Palermo, 20 dicembre 1956. Laureato in Filosofia con una tesi su Céline, nel 1998 questo giornalista di origini siciliane ma romano di adozione, ha ideato “Teledurruti” (il programma andato in onda su TeleAmbiente fino al 2003, poi passato sul web, attraverso il canale Youtube PACK).

La carriera di Fulvio Abbate è ricca di collaborazioni giornalistiche presso redazioni prestigiose come l’Unità, la Stampa, il Riformista, il Messaggero, il Foglio, Il Fatto quotidiano.

Fulvio Abbate

Non mancano però le apparizioni in tv: Fulvio Abbate è spesso chiamato come ospite in diversi programmi televisivi, soprattutto nei “salotti” e talk show in cui si discute di specifiche tematiche.

Tra i programmi a cui lo scrittore ha partecipato nella seconda metà degli anni 2010 si sono: “Ogni Mattina” su Tv8, alcuni programmi su La7, i talk condotti da Barbara D’Urso.

Inoltre Fulvio Abbate è un critico d’arte molto preparato e apprezzato. Dal 1994 al 1998 ha condotto sull’emittente radiofonica Italia Radio un talk show da lui stesso ideato, chiamato “Avanti Popolo”.

Fulvio Abbate: libri e opere

L’attività letteraria di Abbate è assai fervida: al suo attivo, infatti, ha numerosi romanzi e saggi politici. Nel 2013 ha vinto il Premio della satira politica di Forte dei Marmi.

Molto ricca la bibliografia, che conta anche saggi dedicati alla filosofia e a personaggi di spicco della letteratura, come Brecht e Pier Paolo Pasolini.

Nel 2017 lo scrittore palermitano è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Due anni più tardi lancia su YouTube "PACK", il suo nuovo canale mediatico.

PACK non è giornalismo, non è informazione, non è "notizia" e neppure cronaca. PACK è unicamente il canale personale di uno scrittore, un bloc-notes filmato, pura "caméra-stylo".

Oltre che su YouTube, Abbate è presente su tutti i principali canali social: Twitter, Instagram e Facebook.

In periodo di pandemia nel 2020 pubblica il romanzo "La peste nuova”. Si tratta di una riscrittura radicale del suo libro "La peste bis" (scritto 24 anni prima), dichiarata parodia della "Peste" di Albert Camus.

Mentre nella peste di Camus c’è il topo, che noi individuiamo come un concreto vettore del contagio, in questo caso c’è il solo contagio. E c’è poi l’andare a vuoto dei camion del genio militare e delle ambulanze. Da questo punto di vista, nella Peste nuova è tutto molto più metafisico, c’è la continua sensazione che tutti vadano a tentoni.

2020: al Grande Fratello VIP

Nel settembre 2020 Fulvio Abbate è tra i concorrenti protagonisti del Grande Fratello VIP 5. Circa la sua partecipazione al reality ha dichiarato al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”:

“Sarebbe singolare se vincesse uno come me”

aggiungendo che

“nella Casa sarò semplicemente me stesso”.

Lo scrittore, sposato con Fiorella Bonizzi e con una figlia di nome Carla Abbate, ha ammesso di aver accettato di partecipare al reality per una “certa curiosità esistenziale”.

Circa la sua vita privata, lo scrittore ha raccontato di essersi sposato a Las Vegas nel 1996 con la donna che è tutt’ora sua moglie, con una modalità particolare che ricorda quella tipica dei film americani.

Quello che più lo spaventa, nella Casa del GF, è la possibile tracotanza degli altri concorrenti. L'idea interessante per il pubblico potrebbe essere quella di seguire il reality per capire come lo vive un intellettuale del nostro tempo, uno scrittore illuminato e grande esperto di satira politica. Il pubblico probabilmente si aspetta tanto da questo scrittore considerato degno erede di Barbara Alberti, che è stata tra le concorrenti del reality più amate dal pubblico nella precedente edizione.

Del fenomeno sociale dei reality, Abbate ha parlato in un suo libro intitolato “Reality. Come ci sentiamo in questo momento” (2015), pubblicato da edizioni Cooper.

Intanto Abbate, sempre sulle pagine del noto settimanale di spettacoli e tv, si è definito “Amabile e insofferente”. Il suo motto è: “Mi ribello, dunque siamo”.