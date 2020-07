Biografia • Parole nere su bianco

Michael Connelly nasce a Philadelphia, in Pennsylvania (USA), il giorno 21 luglio 1956. Decide di diventare scrittore già quando è uno studente presso la Università della Florida, dopo essere rimasto folgorato dai romanzi di Raymond Chandler. Frequenta corsi di giornalismo e di scrittura creativa; tra is suoi docenti c'è il celebre scrittore Harry Crews. Consegue la laurea nel 1980, poi inizia a lavorare per alcuni quotidiani di Daytona Beach e di Fort Lauderdale, in Florida, specializzandosi in cronaca nera. Questi sono anni particolari, in cui la Florida è teatro di un'ondata di criminalità e violenza eccezionali, soprattutto che toccano gli ambienti delle bande di narcotrafficanti.

Insieme ad altri due giornalisti, nel 1986 Michael Connelly intervista per diversi mesi i sopravvissuti al terribile incidente aereo sul Delta 191. Il suo articolo entra in lizza per il premio Pulitzer, proiettando Connelly nel gotha del giornalismo americano e internazionale.

Successivamente diventa cronista di nera per il Los Angeles Times, una delle più importanti testate degli Stati Uniti. Grazie al nuovo incarico si trasferisce nella città californiana, tanto celebrata nei romanzi del suo eroe letterario Raymond Chandler.

Dopo i suoi primi tre anni a Los Angeles, Connelly inizia la stesura del suo primo libro: dà vita al suo personaggio chiave, il detective Hieronymus Bosch (omonimo del pittore olandese del '500). La sua opera prima "La memoria del topo" (The black echo), è in parte ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto nella megalopoli californiana: viene pubblicato nel 1992 e subito vince il premio Edgar come miglior romanzo d'esordio.

Scrive poi altri tre romanzi dove Bosch è il protagonista: "Ghiaccio nero" (The black ice), "La bionda di cemento" (The concrete blonde) e "L'ombra del coyote" (The Last Coyote); nel 1996 pubblica "Il poeta" (The Poet), un thriller che ha per protagonista un reporter.

Nel 1997 torna a lavorare sulla serie di Bosch e scrive "Musica dura" (Trunk Music); l'anno seguente scrive "Debito di sangue" (Bloodwork), un romanzo con un nuovo protagonista, Terry McCaleb, che diventa presto famoso. L'idea di base del libro prende spunto dal trapianto di cuore a cui si è sottoposto un amico di Connelly e dalla conseguente "sindrome del sopravvissuto", ossia il senso di colpa dovuto alla consapevolezza di dovere la propria vita alla morte di qualcun altro. L'argomento affascina Connelly tanto da riportarlo ai tempi dell'articolo sull'incidente aereo scritto ai suoi esordi come cronista. Il film che viene tratto da Debito di sangue esce nelle sale cinematografiche nel 2002, con Clint Eastwood in veste di regista e attore principale (nel ruolo di McCaleb).

Nel 1999 lo scrittore pubblica "Il ragno" (Angels Flight), nuovo successo nella serie di Harry Bosch. Esce poi "Vuoto di luna" (Void Moon), nel 2000, introducendo un nuovo personaggio: Cassie Black, un abile ladro di lusso con base a Las Vegas. L'anno dopo è la volta de "Il buio oltre la notte" (A Darkness More Than Night), romanzo-evento per gli appassionati di questo autore: Connelly fa in modo infatti di far incontrare Harry Bosch con Terry McCaleb.

Il prolifico Connelly nel 2002 pubblica ben due nuovi romanzi: il primo, "La città della ossa" (City of bones), fa parte della serie di Harry Bosch, mentre il secondo è un thriller one-shot, "Utente sconosciuto" (Chasing The Dime).

"Lame di luce" (Lost Light) è il suo lavoro del 2003: questo nuovo capitolo di Harry Bosch è il primo in cui è il detective stesso il narratore in prima persona della storia.

Nel 2004 esce "Il poeta è tornato" (The Narrows), seguito de "Il poeta". Il quindicesimo libro di Connelly è un nuovo capitolo della serie di Harry Bosch, "La ragazza di polvere" (The Closers): pubblicato negli Stati Uniti nel maggio 2005, ha debuttato al primo posto della classifica dei bestseller del New York Times.

Anche "Avvocato di difesa" (The Lincoln Lawyer), il suo primo legal-thriller, pubblicato nell'ottobre 2005, è andato subito al numero uno della classifica del New York Times. Il nuovo protagonista connellyano è Mickey Haller, avvocato difensore di Los Angeles.

"Cronaca nera" (Crime Beat), è una raccolta di storie di cronaca del periodo da giornalista di Connelly, e viene pubblicato nel 2006, così come "Il cerchio del lupo" (Echo Park), un romanzo di Harry Bosch, uscito nel mese di ottobre dello stesso anno. "La città buia" (2009), una nuova storia con Harry Bosch, è il diciottesimo titolo di Connelly.

Il successivo romanzo, "The Brass Verdict", viene pubblicato negli Stati Uniti nell'ottobre 2008, è arriva in Italia nel 2010 con il titolo "La lista": si tratta di un thriller dal ritmo incalzante in cui l'avvocato di difesa Mickey Haller, incontra Harry Bosch.

Il ventesimo titolo di Connelly, "The Scarecrow", è uscito negli Stati Uniti nel maggio del 2009 e ha per protagonisti il reporter Jack McEvoy e l'agente Rachel Walling, nuovamente insieme per la prima volta dai tempi de "Il poeta". Nel 2009 è stato pubblicato negli Stati Uniti anche "Nine Dragons", il quindicesimo titolo con protagonista Harry Bosch, impegnato questa volta in una trasferta a Hong Kong, alla ricerca della figlia scomparsa. La vita privata di Bosch torna in questo romanzo in primo piano come non succedeva dai tempi de "L'ombra del coyote".

Oltre alla carriera letteraria, Connelly è stato anche uno dei creatori, autori e consulenti alla produzione di "Level 9", fiction televisiva su una squadra d'intervento speciale che combatte la criminalità informatica, apparsa sulla rete UPN nell'autunno del 2000.

Michael Connelly, che oggi vive con la moglie e la figlia in Florida, è stato presidente del "Mystery Writers of America" dal 2003 al 2004.

La una lunga carriera di scrittore è costellata da numeri di vendite astronomiche nonché da numerosi premi e riconiscimenti: nel 2010 vince però un premio particolare, quello che porta il nome dell'autore che tanto ha amato, il Raymond Chandler Award.