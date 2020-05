Biografia • Ritirarsi mai

Ray "Sugar" Leonard è il pugile statunitense che per primo conquistò il titolo mondiale in cinque diverse categorie di peso. Dotato di grandi velocità, abilità e carisma, Sugar Ray Leonard riempì il grande vuoto che che lasciò Muhammad Ali nel mondo della boxe quando si ritirò nel 1981. Il pubblico americano era alla ricerca di una nuova stella della boxe e Sugar Ray Leonard arrivò, al momento giusto.

Nato a Wilmington, nel North Carolina, il 17 maggio 1956, Leonard venne nominato "Fighter of the Decade" negli anni '80, decennio in cui vinse cinque titoli mondiali in cinque diverse classi di peso, combattendo alcuni dei più memorabili incontri della nobile arte del pugilato.

C'erano poche cose che Leonard non era in grado di fare una volta suonata la campana che dava inizio al match. Ma ciò che meglio seppe sempre fare fu analizzare i suoi avversari e mettere a punto una strategia per superarli.

Il nome di Leonard inizia a diventare noto al grande pubblico quando vince la medaglia d'oro a Montreal, in Canada, alle Olimpiadi del 1976. Diviene poi campione WBC dei pesi welter nel 1979 battendo il campione Wilfred Benitez in un match che fu una sorta di partita a scacchi per l'alto livello tecnico e strategico impiegato dai contendenti.

Poi Leonard incontra il leggendario campione della categoria pesi leggeri Roberto Duran in uno degli incontri più belli della storia di questo sport. Duran batte Leonard ai punti dopo 15-round di fuoco. Leonard si riprenderà il titolo quando nel match successivo Duran abbandonerà all'ottava ripresa.

Nel 1981 Leonard continua la scalata e vince per knock-out contro il campione dei pesi medi Ayube Kalule. Torna poi a combattere nella categoria dei welter con il campione WBA Thomas Hearns. Leonard e Hearns intraprendono una battagli memorabile: è Leonard a vincere per knock-out su Hearns al 14° round.

Dopo un altro successivo incontro Sugar Ray Leonard, sofferente per un distaccamento della retina all'occhio sinistro, si ritira. Torna sul ring nel 1984, vince per knock-out contro Kevin Howard, poi si annuncia un nuovo ritiro.

Dopo circa tre anni di inattività Ray Leonard torna nuovamente: il suo avversario è Marvin Hagler. Questa nuova vittoria del 1987 lo incorona campione dei pesi medi. Leonard aggiunge al suo curriculum i titoli numero 4 e 5 nel novembre del 1988 quando recuperando da un knockdown iniziale si mette a usare la faccia del canadese Donny Lalonde come fosse un punching-ball. Quella notte in palio c'erano il titolo WBC dei pesi medio massimi, di cui Lalonde era il campione in carica, e il titolo vacante WBC dei pesi super medi.

Gli incontri successivi di Leonard sono per difendere i titoli: difende per due volte il titolo dei pesi super medi, combattendo in un discutibile match contro Hearns e ai punti contro Duran, nel loro terzo e ultimo incontro.

Leonard si ritira ancora, tuttavia non sarà capace di staccarsi dal mondo del pugilato. Nel 1991, a 34 anni, compatte contro il campione WBC dei pesi super welter Terry Norris: al Madison Square Garden Leonard viene atterrato per ben due volte e alla fine perde ai punti.

Subito dopo il combattimento contro Norris, sullo stesso ring, Sugar Ray Leonard annuncia il suo ritiro definitivo. Ma nel marzo del 1997 torna annunciando un nuovo ritorno, infruttuoso, nel quale perde per KO tecnico al quinto round contro Hector Camacho. Fu la prima volta e l'ultima volta in cui Leonard veniva fermato.