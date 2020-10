Biografia

Christoph Waltz nasce il 4 ottobre del 1956 a Vienna, figlio di Elisabeth Urbancic e di Johannes Waltz, due scenografi tedeschi. Dopo aver studiato canto e opera, studia recitazione al Max Reinhardt Seminar di Vienna, si iscrive al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Nel frattempo lavora in teatro e in televisione.

Nel 1981 debutta al cinema con il film di Ernst Josef Lauscher "Kopfstand", seguito l'anno successivo da "Feuer und Schwer - Die Legende von Tristan und Isolde", di Veith von Furstenberg. Nel 1986 Christoph Waltz è al cinema con "Wahnfried", di Peter Patzak, e due anni dopo è nel cast del film di Nicolas Gessner "Più veloce della luce".

Gli anni '90

All'inizio degli anni Novanta Waltz recita per Krzysztof Zanussi "Vita per vita - Padre Kolbe" e nel film di Peter Patzak "St. Petri Schnee", prima di essere chiamato a lavorare in "Ein Anfang von etwas" di Nikolaus Leytner. Ritrova dietro la macchina da presa Zanussi in "Fratello del nostro Dio", mentre nel 1998 è al cinema con "Sieben Monde", di Peter Fratzscher.

Successivamente l'interprete austriaco lavora per Marc Rothemund in "Das merkwuerdige Verhalten geschlechtsrefer Grossstaedter zur Paarungszeit" e per Egon Guenther in "Die Braut".

Christoph Waltz negli anni 2000

Con l'inizio del nuovo millennio appare in "Un perfetto criminale", di Thaddeus O'Sullivan, e "Falling Rocks", di Peter Keglevic. Ritorna al cinema con "She", di Timothy Blond, per poi lavorare in "Death, Deceit & Destiny Aboard the Orient Express", di Mark Roper.

Nel frattempo è in televisione anche con i film per il piccolo schermo "Weihnachtsmann Gesucht" e "Der Flammenmann" di Uwe Janson. Nel 2008 Christoph Waltz recita nelle serie tv "Tatort" e "Ten - Omicidi in serie".

La fama internazionale

Nel 2009 raggiunge la consacrazione internazionale grazie al film di Quentin Tarantino "Bastardi senza gloria", in cui veste i panni di Hans Landa, un colonnello delle SS. Per interpretare il cacciatore di ebrei recita, oltre che in tedesco, anche in inglese, in italiano e in francese. Il ruolo permette a Christoph Waltz di ottenere un Oscar come migliore attore non protagonista, un Bafta, due Sag Award, un Golden Globe e il premio come migliore attore al Festival di Cannes.

Gli anni 2010

Grazie alla popolarità conseguita si fa spazio a Hollywood: prende il posto di Nicolas Cage in "The Green Hornet" (2011), di Michel Gondry, per poi essere diretto da Francis Lawrence in "Come l'acqua per gli elefanti". Dopo aver recitato per Roman Polanski in "Carnage" ed essere stato sul grande schermo con "I tre moschettieri", Waltz torna a lavorare per Quentin Tarantino.

Questa volta recita in "Django Unchained" (2013), dove è affiancato da Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx: anche in questo caso la sua interpretazione gli consente di ricevere un Oscar in qualità di migliore attore non protagonista, un Bafta, un Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award.

Nel 2014 l'attore austriaco recita nel film di Terry Gilliam "The Zero Theorem - Tutto è vanità" e nel sequel di "Come ammazzare il capo... e vivere felici". Dopo un cameo in "Muppets 2 - Ricercati", è accanto ad Amy Adams in "Big Eyes", per la regia di Tim Burton, con un'interpretazione che gli vale una candidatura ai Golden Globe nella categoria dei migliori attori non protagonisti.

Vita privata

Dalla prima moglie Jackie, di professione psicoterapeuta, ha avuto tre figli: Miriam, Leon e Rachel. Dal suo secondo matrimonio - la moglie è la costumista Judith Holste - ha avuto una figlia.

La mia prima moglie era americana, un certo punto decidemmo di trasferirci a Londra con un piede, tenendo l'altro a Berlino e questo mi è stato utile. Ho perso ogni accento, mi sento un trasformista e un po' un prestigiatore con la voce.

Mia moglie è una costumista e si occupa anche di arredamento e parliamo tedesco a casa con nostra figlia. Anche i tre figli del mio precedente matrimonio con una psicanalista newyorkese parlano tedesco.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Christoph Waltz veste i panni di Franz Oberhauser, il cattivo del ventiquattresimo film di James Bond (interpretato da Daniel Craig), "Spectre".

L'anno seguente esordisce alla regia con il film "The worst marriage in Georgetown", adattamento per il cinema di un articolo scritto per il "New York Magazine" da Franklin Foer. Sempre nel 2016 viene diretto dal regista britannico David Yates in "The legend of Tarzan" (con Margot Robbie). L'anno dopo recita con Matt Damon nel fantascientifico "Downsizing".