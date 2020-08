Biografia

Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio Scotti, nasce il 7 agosto del 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme (Pavia), figlio di una casalinga e di un operaio impiegato alle rotative del "Corriere della Sera".

Cresciuto a Milano, frequenta il liceo classico e l'università, studiando Giurisprudenza.

Nel frattempo si avvicina al mondo delle radio, lavorando prima a Radio Hinterland Milano2 e successivamente a NovaRadio. Quindi passa, a fine anni Settanta, a Radio Milano International, dove cura le rubriche "Il mercatino delle pulci" e "Il puntaspilli", prima di guidare la trasmissione "La mezz'ora del fagiano".

Gli anni '80

Nell'estate del 1982 Gerry Scotti viene chiamato da Claudio Cecchetto a Radio Deejay, grazie alla quale approda anche in televisione l'anno seguente con "DeeJay Television", la prima trasmissione tv a mandare in onda videoclip musicali.

Nel 1985 prende parte a "Zodiaco" e a "Video Match", versione estiva di "DeeJay Television", mentre nel 1986 è al "Festivalbar": non come conduttore, ma come cantante. Dopo avere presentato "Candid Camera" e "Deejay Beach", nell'autunno del 1987 è alla guida di "Smile", programma che gli regala un notevole successo. Quindi conduce "Candid Camera Show" e torna al "Festivalbar", questa volta in veste di presentatore.

Gli anni '90

Dopo "Azzurro", del 1989, sostituisce Raimondo Vianello a "Il gioco dei 9", mentre nel 1991 (anno in cui si sposa con Patrizia Grosso) è con Cristina D'Avena e Massimo Boldi in "Sabato al circo".

Dopo avere vestito i panni di Porthos nel musical per la tv "I tre moschettieri", nel 1992 è al fianco di Natasha Stefanenko in "La grande sfida", mentre il suo programma del mezzogiorno "Ore 12" viene aspramente contestato perché ritenuto una copia delle trasmissioni di Raidue di Michele Guardì.

Nel 1993 Gerry Scotti è su Italia 1 a "Campionissimo", prima di essere affiancato da Nino Frassica e Valeria Marini in "La grande sfida", giunto alla seconda edizione. Prende, inoltre, le redini di "Buona Domenica", il varietà della domenica pomeriggio di Canale 5 che presenta insieme con Gabriella Carlucci; a quel periodo risalgono anche "ModaMare", "Donna sotto le stelle", "Bellissima" e la prima edizione de "Il Quizzone".

Gerry Scotti nella seconda metà dei '90

Nel 1995 con Paola Barale conduce "La sai l'ultima?", gara di barzellettieri, per poi approdare a "Super", nuova versione del "Superclassifica Show" di Maurizio Seymandi. Colleziona, nel frattempo, anche due flop: "Non dimenticate lo spazzolino da denti", condotto su Italia 1 insieme con Ambra Angiolini, e "Adamo contro Eva", proposta del mezzogiorno di Rete 4 chiusa per scarsi ascolti.

Dopo avere presentato nel 1997 "Striscia la notizia" insieme con Franco Oppini, Gerry Scotti viene affiancato da Natalia Estrada in "Scopriamo le carte" e da Mara Venier in "Forza papà"; intanto, è protagonista di una sit-com, intitolata "Io e la mamma", in cui recita con Delia Scala.

Nel 1999 debutta in un nuovo quiz della fascia preserale, chiamato "Passaparola", e torna a "Striscia La Notizia", accanto a Gene Gnocchi: nella prima puntata del tg satirico, sfonda il bancone della scenografia saltando su di esso. Nello stesso periodo recita in "Finalmente soli", con Maria Amelia Monti: la sit-com è lo spin-off di "Io e la mamma". Negli anni successivi il successo di "Passaparola" è molto grande, tanto che dal programma nascerà il fenomeno di costume delle "Letterine", un gruppo di vallette da cui usciranno numerose ragazze diventando dei personaggi tv di rilievo, tra cui ricordiamo: Ilary Blasi, Caterina Murino, Alessia Fabian, Alessia Ventura, Daniela Bello, Ludmilla Radčenko, Silvia Toffanin, Francesca Lodo, Elisa Triani, Giulia Montanarini.

Gli anni 2000

Nel 2001, dopo avere portato al successo il format internazionale "Chi vuol essere miliardario?" (che ha ispirato anche il celebre film "Il Milionario"), viene scelto dalla vedova di Corrado Mantoni, Marina Donato, come nuovo presentatore de "La Corrida (dilettanti allo sbaraglio)"; l'anno successivo, si separa dalla moglie Patrizia Grosso (la sua nuova compagna sarà poi Gabriella Perino).

Nel 2004 è accanto a Michelle Hunziker in "Paperissima - Errori in tv", programma di Antonio Ricci giunto alla nona edizione; con la showgirl svizzera, l'anno successivo presenta "Chi ha incastrato lo zio Gerry", sorta di remake di "Chi ha incastrato Peter Pan?". Attore in "Il mio amico Babbo Natale", in cui recita anche Lino Banfi, Gerry torna a "Paperissima" nel 2006 e si conferma attore in "Finalmente Natale", film tv spin-off di "Finalmente soli" (ne seguiranno altri due: "Finalmente a casa" e "Finalmente una favola").

Nel 2009 propone un nuovo programma preserale, "La stangata", che non ottiene il successo sperato, mentre l'anno successivo è alla guida di "Io canto", che vede sfidarsi bambini dotati di grandi abilità canore; sempre nel 2010, è uno dei giudici di "Italia's Got Talent".

Gli anni 2010

Dopo avere presentato "Lo show dei record" (trasmissione che ruota intorno al Guinness dei primati), torna con "IGT" e "Io canto" anche nel 2011, anno in cui propone su Canale 5 un nuovo gioco per il preserale, "The Money Drop"; quindi viene chiamato a condurre il talent show "The winner is". A partire dalla primavera del 2014, Gerry Scotti si alterna con Paolo Bonolis alla guida di "Avanti un altro!".

Nel 2014 torna a condurre "Lo show dei record" e questa volta assieme a lui lavora anche il figlio, Edoardo Scotti, che per la trasmissione fa l'inviato esterno.