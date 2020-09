Biografia • L'Estrada del successo

Nata il 3 Settembre 1972 a Gijon (Principado de Asturias, Spagna) Natalia Estrada all'età di 15 anni si trasferisce a Madrid dove frequenta il conservatorio locale frequentando corsi di danza, musica e recitazione. Grazie a questi studi diventa una ballerina di flamenco imparando le movenze e il "carisma" necessari per praticare questa difficile e suggestiva arte: carateristiche di comportamento che poi faranno la sua fortuna anche in Italia, dove il pubblico televisivo la identifica indiscutibilmente come una spagnola "caliente".

Ma com'è arrivata la sinuosa Natalia alla tv? Diventata celebre in Italia, in realtà Natalia era già una professionista riconosciuta anche nel suo paese natale. Prima di essere chiamata da Mediaset per "Discoring", trasmissione rivolta al pubblico giovanile, la showgirl aveva già alle spalle innumerevoli programmi realizzati da network spagnoli, come la conduzione del concorso di bellezza di "Miss Spagna" e la partecipazione ad alcuni programmi di attualità. Senza contare le molte trasmissioni speciali relative al calcio.

Il 1992 le porta anche una breve esperienza cinematografica, quando recita in "Aqui' el que no corre...vuela" di Ramón Fernández, insieme a molte altre celebrità della TV. Successivamente lavora per molto tempo a Telecinco presentando "Vivan los novios", e firma un contratto per una coproduzione Italo-Spagnola: "Bellezze al bagno".

Presenta questa trasmissione insieme a Giorgio Mastrota, che diviene suo marito sei mesi dopo. Tre anni più tardi nasce la figlia Natalia.

Ormai benvoluta dal pubblico di casa nostra presenterà o parteciperà a moltissime trasmissioni tra le quali: "Il Quizzone", "Campioni di ballo" e "La sai l'ultima" sulle reti Mediaset e "Anima mia" su Raidue. Ma il grande successo lo ottiene con il film campione di incassi "Il Ciclone" (la pellicola più vista in Italia nel 1996), di Leonardo Pieraccioni dove le sarà utile quell'arte del flamenco imparata tanti anni prima.

Il 1998 è l'anno della rottura con il marito Giorgio Mastrota; la divisione non è un trauma e Natalia intraprende presto un'altra relazione, tuttora in corso, divenendo la compagna di Paolo Berlusconi.

L'ultimo lavoro cinematografico è stato "Olè" (2006, con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme), per la regia di Carlo Vanzina.