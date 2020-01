Biografia

Cantante rap ma anche cantautore, J-Ax, è il vero nome di Alessandro Aleotti, nato il 5 agosto 1972 a Milano. Sin da piccolo si cimenta nel freestyle e scrive testi rap, scegliendo lo pseudonimo di J-Ax (derivato dalla J di Joker, il nome del suo personaggio cattivo preferito, e dalla A e dalla X di Alex).

Nel 1992 collabora alla realizzazione dello spot della Fiat Uno Rap Up, e con gli Articolo 31, il gruppo di cui è il cantante, pubblica il singolo "E' Natale (ma io non ci sto dentro)", cui segue l'anno successivo il disco "Strade di città" (che ottiene un discreto successo grazie anche a Radio Deejay, dove lavora Albertino, grande amico di Alessandro). Nel 1994 gli Articolo 31 pubblicano l'album "Messa di vespiri", all'interno del quale è presente "Ohi Maria", canzone dedicata alla marijuana che vince "Un disco per l'estate".

Dopo aver creato la crew per cantanti hip hop milanesi Spaghetti Funk insieme con il writer Raptuz TDK e il rapper Space One, nel 1996 J-Ax e gli Articolo 31 registrano il disco "Così com'è", che precede il tour "Così come siamo" cui prendono parte anche Francesco Guccini, Tosca e Lucio Dalla. L'album vende oltre 600mila copie, assicurando al gruppo addirittura sei dischi di platino.

Il 1998 è l'anno del brano "La fidanzata" (singolo che contiene un campionamento della voce di Natalino Otto) e dell'album "Nessuno", ma soprattutto della vittoria degli Mtv Europe Music Awards come Best Italian Act. Dopo aver scritto il libro "I pensieri di nessuno", Alessandro dà vita nel 1999 a "Xché sì!", ultimo lavoro hip hop degli Articolo 31, cui prende parte anche MC Kurtis Blow; l'anno successivo, viene pubblicata la raccolta "Greatest Hits (Articolo 31)", che contiene gli inediti "Così mi tieni" e Volume". Sempre nel 2000, J-Ax e DJ Jad (l'altro frontman degli Articolo) recitano da protagonisti nel film "Senza filtro".

Dopo aver cantato in "Noi parte 2" insieme con gli 883 di Max Pezzali, Aleotti decide di dare una svolta pop-rock agli Articolo 31, come testimonia l'album "Domani smetto", del 2002. Al 2003 risale invece il disco "Italiano medio", che contiene il brano "La mia ragazza mena". Nel frattempo, J-Ax scrive la versione italiana del brano "Fuck it (I don't want you back)" di Eamon, intitolata "Solo".

Dopo l'uscita del DVD "La riconquista del forum", nel 2006 Alessandro si stacca dagli Articolo 31, che si sciolgono, e intraprende la carriera da solista: pubblica l'album "Di sana pianta", anticipata dal singolo "S.N.O.B.", mentre gli altri singoli di successo sono "Ti amo o ti ammazzo", "Piccoli per sempre" e "Aqua nella scquola". Intanto, collabora con Marracash, Jake La Furia, Gué Pequeno, Space One e Chief per "S.N.O.B. Reloaded".

Nel 2007 il cantante milanese sposa in gran segreto Elaina Coker, fotomodella statunitense, e si riunisce con DJ Jad per l'Mtv Day in scena a Milano; collabora, inoltre, con Grido, Thema, THG e Space One per registrare il brano "Amici un cazzo". Nel 2008 compare nel singolo "Badabum Cha Cha" di Marracash, oltre che nella traccia "Fattore Wow", in cui rappa anche con Gué Pequeno; inoltre, scrive la colonna sonora del film (di scarso successo) "Ti stramo", del quale fa parte anche la canzone "Limonare al multisala".

Nel 2009 J-Ax pubblica il disco "Rap'n'roll", anticipato dal singolo "I vecchietti fanno O" (parodia de "I bambini fanno oooh" di Povia), che include duetti con Irene dei Viboras, Gué Pequeno e Space One. Poco dopo, il rapper meneghino collabora alla realizzazione di "Electric Jam", disco di Pino Daniele con il quale canta in "Il sole dentro me" e "Anni amari". Dopo avere partecipato, con Marracash, Le Vibrazioni e Giusy Ferreri, all'iniziativa di MTV "Tocca a noi" che vuole sostenere tre proposte di legge scritte dagli studenti in relazione alla scuola, canta alcuni versi del brano "Domani 21/04.09" nell'ambito del progetto "Salviamo l'arte in Abruzzo", a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Aquila.

Segue il disco "Deca Dance", dove spiccano collaborazioni con Marracash, Jovanotti, Grido e Pino Daniele. Nel 2010 J-Ax presenta i "Trl Awards", dove si esibisce insieme con Neffa, dando vita ai Due di Picche: un progetto che dà origine al singolo "Faccia come il cuore" e al disco "C'eravamo tanto odiati" (riferimento ai rapporti non idilliaci tra i due cantanti fino a qualche tempo prima).

Nel 2011, presenta "Hit List Italia", su Mtv, in qualità di veejay al fianco di Valentina Correani, e prende parte a uno speciale di "Che tempo che fa" dedicato a Enzo Jannacci. Nel dicembre del 2013, viene ufficializzata la notizia che J-Ax sarà uno dei coach del talent show musicale "The Voice", in onda su Raidue l'anno successivo.

Nel novembre del 2016 annuncia con un post la gravidanza della moglie Elaina Coker, chiedendo di rispettare la privacy di futuro neo papà. All'inizio del 2017 esce il disco realizzato con Fedez "Comunisti col Rolex".