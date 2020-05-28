Biografia • La simptatia ha le gambe lunghe

Alessia Marcuzzi, prima soubrette, poi presentatrice tv e attrice, nasce a Roma il giorno 11 novembre 1972.

Si diploma presso il liceo linguistico "Suore di Neveers di Roma", dove studia inglese, francese e spagnolo. Successivamente frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma.

Nel 1989 muove i primi passi nel mondo della televisione apparendo sui teleschermi attraverso alcune campagne pubblicitarie nazionali.

Alessia Marcuzzi negli anni '90

Appena maggiorenne debutta sul piccolo schermo nel 1990, nella trasmissione "Occhio al dettaglio", su TMC, dove resta fino al 1993 partecipando anche alle trasmissioni "Qui si gioca", "Amici mostri" (con Ninì Salerno), "Novantatré" (con Umberto Smaila). Nel 1993 ha modo di affiancare il giornalista Vincenzo Mollica nella conduzione di "Umbria Fiction".

Nel 1994 Alessia Marcuzzi approda in Rai entrando nelle produzioni di "Tutti a casa", con Pippo Baudo e "Il gioco dell'oca", con Gigi Sabani. L'anno successivo debutta sulle reti Mediaset come conduttrice del concerto "Radio Non Stop Live".

Alessia Marcuzzi

Il grande successo

Compie il salto che la fa conoscere al grande pubblico, soprattutto a quello giovanile, conducendo l'innovativo "Colpo di fulmine" (Italia 1, dal 1995 al 1997), programma quotidiano dove in giro per le città d'Italia nei panni di un biondo cupido rincorre coppie di ragazzi nel tentativo di farli conoscere e far scoccare tra loro la scintilla. Il programma diviene presto un cult e dopo di lei succederanno altri volti, oggi molto noti, del panorama tv italiano: Michelle Hunziker, Walter Nudo.

Il fisico giunonico e statuario di Alessia Marcuzzi, come la sua verve e la sua simpatia non passano inosservati ai responsabili di Italia 1 che la scelgono per la conduzione della trasmissione musicale estiva di punta: conduce sette edizioni di "Festivalbar", dal 1996 al 2002, affiancando di volta in volta Amadeus, Daniele Bossari, Fiorello.

Nel 1997 sempre su Italia 1 conduce "8mm prime time" (con Paolo Brosio) e il tv-magazine "Fuego!".

Il 1998 è l'anno del record: il suo nome contribuisce a far scoppiare il boom della moda dei calendari - spesso abbinati a riviste - nei quali bellissime ragazze, volti noti della tv, della moda, del cinema e dello spettacolo, mostrano le loro grazie in pose artistiche, che fanno sognare gli italiani. Il mensile Max le dedica dodici scatti, che arrivano a vendere oltre 650.000 copie. La sua immagine si diffonde in ogni dove, ed è ormai difficile non riconoscere il volto (e il fisico!) di Alessia Marcuzzi.

La sua popolarità cresce: subito dopo il calendario, e per tre anni consecutivi (fino al 2000) conduce "Mai dire gol" (Italia 1) con la Gialappa's Band.

La simpatia che l'ha sempre contraddistinta, funge da catalizzatore; sebbene le nuove edizioni non siano più qualitativamente al livello di quelle degli anni d'oro precedenti, Alessia dà prova di grande spigliatezza e autoironia, confermando il suo talento.

Il debuto di Alessia Marcuzzi al cinema

Nell'estate 1998 debutta sul grande schermo con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel e David Bowie nella pellicola "Il mio West", di Giovanni Veronesi.

L'anno seguente è nel cast del film di Paolo Costella "Tutti gli uomini del deficiente" (con la Gialappa's Band, Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Paolo Hendel, Marina Massironi, Francesco Paolantoni, Maurizio Crozza).

Gli anni 2000

Il 2000 si apre con un nuovo calendario edito dal settimanale Panorama. Sotto il profilo professionale un appuntamento importante è quello con il 50° Festival della Canzone Italiana. Alessia conduce "Sanremo Notte" in compagnia degli scatenati Fichi d'India (Bruno Arena e Max Cavallari) e di Teo Teocoli.

Nello stesso anno gira per Mediaset una serie di telefilm dal titolo "Le nuove avventure di Tequila e Bonetti" (con Jack Scalia).

Sempre nel corso del 2000 si fidanza con il campione della Lazio Simone Inzaghi: in primavera del 2001 diventa mamma e nasce il loro figlio, Tommaso Inzaghi.

La scalata di Alessia verso l'alto non si arresta. A settembre raccoglie il testimone di Simona Ventura alla conduzione de "Le Iene" in onda su Italia 1, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (era già nato un "sodalizio" con il programma, grazie ad un memorabile ed esilarante servizio dell'anno prima in cui Fabio Volo si era presentato a casa di Alessia per un intervista... completamente nudo!).

Dopo aver presentato con Pippo Baudo il "Gran Premio della TV" (su Canale 5) nel 2002, entra nel cast della terza serie della fiction "Carabinieri" dove interpreta il ruolo del maresciallo Andrea Sepi.

Nel 2004 conduce "La fabbrica del sorriso" (Canale 5) con Gerry Scotti. Dopo l'estate torna in tv conducendo con il Mago Forest e la Gialappa's, "Mai dire Iene" (Italia 1), una sinergia televisiva tra "Mai dire Domenica" e "Le iene".

All'inizio del 2006 Alessia Marcuzzi raccoglie un altro importante testimone: dopo Daria Bignardi e Barbara D'Urso è lei a condurre il programma principe dei reality show, il "Grande Fratello", su Canale 5. Sarà poi riconfermata per le edizioni successive 2007, 2008 e 2009.

Gli anni 2010

Durante l'estate del 2010 si lega sentimentalmente con il collega Francesco Facchinetti, di otto anni più giovane: nel febbraio del 2011 Alessia rivela di essere in attesa di un bambino. All'inizio del mese di settembre nasce la loro figlia, Mia Facchinetti. La storia tra Alessia e Francesco finisce e di comune accordo - e ne danno notizia - nel mese di ottobre 2012.

Nelle estati 2014 e 2015 conduce su Canale 5 il "Summer Festival", affiancata da Rudy Zerbi e Angelo Baiguini. Nell'autunno del 2014 ano è una delle «conduttrici a rotazione» della 17ª edizione di Zelig (Canale 5).

Alessia Marcuzzi nel 2014 si unisce in matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo.

Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi

Nel 2015 conduce su Canale 5 la 10ª edizione de L'isola dei famosi, reality show per la prima volta approdato sulle reti Mediaset: Alessia è affiancata dagli opinionisti Alfonso Signorini e Mara Venier più l'inviato in Honduras Alvin.

Nel 2016 presta la voce come doppiatrice per il film d'animazione "Cicogne in missione". Dopo aver condotto di nuovo il Grande Fratello conduce ancora "L'isola dei famosi", e lo fa consecutivamente fino all'edizione 2019. Nell'autunno del 2018, a distanza di 13 anni, torna a condurre "Le Iene", su Italia 1.

Nell'autunno del 2019 - oltre a condurre Le Iene - approda alla guida della 2ª edizione di "Temptation Island VIP". Pubblica poi un libro sul tema dei viaggi (di cui è molto appassionata) dal titolo "In viaggio con Alessia".

Gli anni 2020

Nei mesi di marzo e aprile 2020 partecipa ad "Amici" (fase serale) come giudice, sostituendo Loredana Berté.

Alla fine di settembre del 2022 viene annunciata la separazione tra Alessia e Paolo Calabresi Marconi.

Nel 2025 è scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della quinta serata del Festival di Sanremo 2025.

Premi e riconoscimenti