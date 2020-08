Biografia • La simptatia ha le gambe lunghe

Alessia Marcuzzi, soubrette, presentatrice tv e attrice, nasce a Roma il giorno 11 novembre 1972.

Si diploma presso il liceo linguistico "Suore di Neveers di Roma", dove studia inglese, francese e spagnolo. Successivamente frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma.

Nel 1989 muove i primi passi nel mondo della televisione apparendo sui teleschermi attraverso alcune campagne pubblicitarie nazionali. Appena maggiorenne debutta sul piccolo schermo nel 1990, nella trasmissione "Occhio al dettaglio", su TMC, dove resta fino al 1993 partecipando anche alle trasmissioni "Qui si gioca", "Amici mostri" (con Ninì Salerno), "Novantatré" (con Umberto Smaila). Nel 1993 ha modo di affiancare il giornalista Vincenzo Mollica nella conduzione di "Umbria Fiction".

Nel 1994 Alessia approda in Rai entrando nelle produzioni di "Tutti a casa", con Pippo Baudo e "Il gioco dell'oca", con Gigi Sabani.

L'anno successivo debutta sulle reti Mediaset come conduttrice del concerto "Radio Non Stop Live".

Compie il salto che la fa conoscere al grande pubblico, soprattutto a quello giovanile, conducendo l'innvoativo "Colpo di fulmine" (Italia 1, dal 1995 al 1997), programma quotidiano dove in giro per le città d'Italia nei panni di un biondo cupido rincorre coppie di ragazzi nel tentativo di farli conoscere e far scoccare tra loro la scintilla. Il programma diviene presto un cult e dopo di lei succederanno altri volti, oggi molto noti, del panorama tv italiano (Michelle Hunziker, Walter Nudo).

Il suo fisico giunonico e statuario, come la sua verve e la sua simpatia non passano inosservati ai responsabili di Italia 1 che la scelgono per la conduzione della trasmissione musicale estiva di punta: conduce sette edizioni di "Festivalbar", dal 1996 al 2002, affiancando di volta in volta Amadeus, Daniele Bossari, Fiorello.

Nel 1997 sempre su Italia 1 conduce "8mm prime time" (con Paolo Brosio) e il tv-magazine "Fuego!".

Il 1998 è l'anno del record: il suo nome contribuisce a far scoppiare il boom della moda dei calendari - spesso abbinati a riviste - nei quali bellissime ragazze, volti noti della tv, della moda, del cinema e dello spettacolo, mostrano le loro grazie in pose artistiche, che fanno sognare gli italiani. Il mensile Max le dedica dodici scatti, che arrivano a vendere oltre 650.000 copie. La sua immagine si diffonde in ogni dice, ed è ormai difficile non riconoscere il volto (e il fisico!) di Alessia Marcuzzi.

La sua popolarità cresce: subito dopo il calendario, e per tre anni consecutivi (fino al 2000) conduce "Mai dire gol" (Italia 1) con la Gialappa's band.

La simpatia che l'ha sempre contraddistinta funge da catalizzatore e sebbene le nuove edizioni non siano più qualitativamente al livello di quelle degli anni d'oro precedenti, Alessia dà prova di grande spigliatezza e autoironia, confermando il suo talento.

Nell'estate 1998 debutta sul grande schermo con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel e David Bowie nella pellicola "Il mio West", di Giovanni Veronesi.

L'anno seguente è nel cast del film di Paolo Costella "Tutti gli uomini del deficiente" (con la Gialappa's Band, Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Paolo Hendel, Marina Massironi, Francesco Paolantoni, Maurizio Crozza).

Il 2000 si apre con un nuovo calendario edito dal settimanale Panorama. Sotto il profilo professionale un appuntamento importante è quello con il 50° Festival della Canzone Italiana. Alessia conduce "Sanremo Notte" in compagnia degli scatenati Fichi d'india e di Teo Teocoli.

Nello stesso anno gira per Mediaset una serie di telefilm dal titolo "Le nuove avventure di Tequila e Bonetti" (con Jack Scalia).

Nel corso dell'anno si fidanza con il campione della Lazio Simone Inzaghi e in primavera del 2001 nasce il loro primo figlio, Tommaso.

La scalata verso l'alto non si arresta. A settembre raccoglie il testimone di Simona Ventura alla conduzione de "Le Iene" in onda su Italia 1, con Luca Bizzari e Paolo Kessisoglu (era già nato un "sodalizio" con il programma, grazie ad un memorabile ed esilarante servizio dell'anno prima in cui Fabio Volo si era presentato a casa di Alessia per un intervista... completamente nudo!).

Dopo aver presentato con Pippo Baudo il "Gran Premio della TV" (su Canale 5) nel 2002, entra nel cast della terza serie della fiction "Carabinieri" dove interpreta il ruolo del maresciallo Andrea Sepi.

Nel 2004 conduce "La fabbrica del sorriso" (Canale 5) con Gerry Scotti. Dopo l'estate torna in tv conducendo con il Mago Forest e la Gialappa's, "Mai dire Iene" (Italia 1), una sinergia televisiva tra "Mai dire Domenica" e "Le iene".

All'inizio del 2006 Alessia Marcuzzi raccoglie un altro importante testimone: dopo Daria Bignardi e Barbara D'Urso è lei a condurre il programma principe dei reality show, il "Grande Fratello", su Canale 5. Sarà poi riconfermata per le edizioni successive 2007, 2008 e 2009.

Durante l'estate del 2010 si lega sentimentalmente con il collega Francesco Facchinetti, di otto anni più giovane: nel febbraio del 2011 Alessia rivela di essere in attesa di un bambino. All'inizio del mese di settembre nasce la loro figlia, Mia. La storia tra Alessia e Francesco finisce e di comune accordo ne danno notizia nel mese di ottobre 2012.

---

Premi e riconoscimenti:

2000 Telegatto per "Festivalbar"

2000 Oscar TV Personaggio televisivo femminile dell'anno

2001 Telegatto per "Festivalbar"

2002 Premio Flaiano per la conduzione televisiva

2003 Oscar TV per "Le Iene"

2003 Telegatto "Gran premio internazionale della TV"