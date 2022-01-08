Fabrizio Pregliasco
Biografia
Fabrizio Ernesto Pregliasco nasce a Milano l'11 novembre 1959. Salito agli onori delle cronache nel 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del contagio del nuovo coronavirus, il Covid-19, Fabrizio Pregliasco si converte in poco tempo in uno dei volti più noti al grande pubblico d'Italia. Il virologo che collabora con il governo è chiamato a svolgere un fondamentale ruolo a supporto della divulgazione e di una corretta informazione dei cittadini riguardo le misure preventive da adottare per evitare di essere contagiati. Scopriamo nella sua biografia, di seguito, quale percorso ha portato Fabrizio Pregliasco a occupare una posizione di primo piano, approfondendo anche qualche curiosità che lo riguarda.
Fabrizio Pregliasco: gli studi e gli inizi della carriera
Fin dalla tenera età, mostra una notevole passione per lo studio, attività alla quale si dedica con determinazione ammirevole. Non stupisce perciò che nel 1986 consegua con successo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della sua città natale, Milano. Quando giunge il momento di scegliere la specializzazione il giovane Fabrizio intende dare un'impronta unica alla propria carriera in un ambito molto delicato, ossia quello dell'Igiene e della Medicina Preventiva, indirizzo di specializzazione che gli viene conferito nel 1990.
Quattro anni più tardi, il suo percorso formativo si completa attraverso l'aggiunta della specializzazione in Tossicologia. A partire dal 1991 viene insignito del ruolo di ricercatore universitario presso il dipartimento di Scienze Biomediche di Milano, città nella quale continua continua a risiedere.
L'anno importante per gli sbocchi professionali di Pregliasco è il 1987: è questo il momento nel quale inizia il suo percorso nella fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus con sede a Cesano Boscone, nella provincia del capoluogo lombardo.
Questa collaborazione si caratterizza sin dall'inizio come di tipo fruttuoso: dagli esordi come assistente medico igienista, Fabrizio si converte otto anni più tardi in Direttore Sanitario. Una vera propria scalata al successo quella di Fabrizio Pregliasco, che tramite il proprio contributo aiuta la struttura sia in termini di crescita sotto il profilo delle risorse umane sia per quel che riguarda il volume di business.
Fabrizio Pregliasco negli anni 2010
Dal 2013 diventa Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS). Quando compare in pubblico e in televisione è facile notare come indossi sempre un simbolo dell'associazione: una felpa oppure una spilla (si vedano ad esempio le foto, in fondo all'articolo).
Due anni più tardi, nel 2015, è nominato Direttore Sanitario d'Azienda presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Non passa molto tempo che diventa anche consulente presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, nonché nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore (realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione che racchiude enti che non sono né pubblici, né commerciali). Entrambi questi ruoli sono svolti presso il Ministero del Lavoro.
Un ruolo cruciale nella divulgazione scientifica
Il ruolo di divulgatore scientifico per il quale Fabrizio Pregliasco diventa famoso nel 2020, in concomitanza con l'esposizione mediatica dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19, è il risultato di un percorso che caratterizza la sua carriera in maniera trasversale. In tal senso, meritano una menzione le sue pubblicazioni scientifiche: sono oltre 150 gli articoli su riviste nazionali e internazionali di tipo peer-review che portano la firma del virologo lombardo.
Inoltre, Pregliasco è particolarmente apprezzato come relatore e come moderatore nell'ambito di molti convegni di rilevanza internazionale. Si occupa anche di registrazione europea di vaccini antinfluenzali, collaborando in oltre una decina di sperimentazioni per farmaci antivirali.
Ma è l'efficacia nell'attività di divulgazione scientifica la ragione primaria alla base della stima che la comunità di esperti nutre nei confronti di Fabrizio Pregliasco, al punto tale che nel corso del 2016 tale apprezzamento trova forma concreta nel conferimento di un riconoscimento: il premio Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione.
In pieno periodo di emergenza coronavirus, viene chiamato a ricoprire il ruolo di supervisore scientifico per far fronte alle tante morti che si sono verificate a Milano, presso il Pio Albergo Trivulzio: si tratta di un luogo storico della città, residenza per anziani, che ospita oltre 1000 pazienti. Dopo i numerosi decessi e contemporaneamente agli accertamenti delle responsabilità, il ruolo del virologo e professore milanese è quello di aiutare la struttura a implementare un nuovo assetto organizzativo.
In questa fase di tsunami, soprattutto nel nord Italia, non si è riusciti a monitorare ogni caso. Quello che allora dovrà essere fatto nel futuro, proprio perché i casi saranno oggettivamente pochi, sarà monitorare le situazioni a rischio, individuare i casi sospetti e i contatti stretti, andando ad isolare quei fuocherelli che possono riaprirsi.
Qualche curiosità su Fabrizio Pregliasco
Per quel che concerne la sua vita privata è dato sapere davvero molto poco. Nonostante l'ampia copertura mediatica, l'utilizzo dei social network da parte del virologo è demandato esclusivamente ai contenuti professionali, non lasciando alcuno spazio alla condivisione della propria intimità. Inoltre, Fabrizio Pregliasco appare di natura particolarmente riservato, un aspetto facilmente intuibile quando si assiste agli interventi televisivi e alle conferenze stampa che lo vedono protagonista.
Ecco dunque che non sono noti dati personali e lo stato civile di Fabrizio Pregliasco, così come vige il riserbo su quel che esula dagli importanti conseguimenti in ambito medico.
Ad ogni modo, è possibile ricavare alcune informazioni sulle sue passioni e sui valori, come ad esempio il fatto che sia sempre impegnato nelle associazioni volontarie. Sin dal 1981, infatti, il suo ruolo come presidente della Pubblica Assistenza Rho Soccorso, gli ha consentito di svolgere un incarico fondamentale a supporto della cittadinanza.
Frasi di Fabrizio Pregliasco
Forse diventerà un virus stagionale e dovremo continuare a farci i conti per il resto dei nostri anni, magari nei periodi invernali, quando i virus respiratori hanno una maggiore facilitazione nella diffusione. Forse lo dovremo annoverare tra i tanti virus respiratori, come il virus influenzale e tutti i suoi virus simil influenzali che già ogni anno ci attanagliano.
Di fatto entrare in una fase 2 significa riaprire le attività produttive e sociali. In Italia c'è stato quello che tutti ormai conoscono come "lockdown", come si dice in inglese, cioè un blocco totale del Paese, che ha chiuso tantissimi rubinetti. Adesso una riorganizzazione sarà molto difficile, perché questi rubinetti sono tanti e sarà importante una loro riapertura ragionata. Non si potrà riaprirli tutti e nello stesso momento nei vari ambiti e contesti, anche geografici, ma si dovrà tener conto della diffusione della malattia e dell'interesse strategico di alcune attività, che dovranno essere riaperte per prime.
Con il Coronavirus dovremo conviverci per lungo tempo, finché non ci sarà un vaccino, che sarà oggettivamente disponibile non prima di un anno o di un anno e mezzo. Questo virus, almeno come sappiamo da ipotesi fatte per pandemie del passato, potrà ripresentarsi. Con l'opera di mitigazione che abbiamo correttamente realizzato siamo riusciti a ridurre la quota di soggetti che si sono infettati, ma esisteranno in Italia ancora un gran numero di persone suscettibili, quindi noi dovremo continuare nelle nostre attività quotidiane a rispettare le misure di distanziamento sociale e di igiene degli ambienti, perché i focolai possono ripresentarsi.
Le epidemie sono come gli incendi, per cui possono esserci delle braci che rimangono ancora attive e che, se trovano un'occasione favorevole, possono rilanciare un fuoco violento. Allora dobbiamo pensare soprattutto alle persone più suscettibili o a quei contesti più delicati, come per esempio le case di riposo.
[Sulla Fase 2 della pandemia] Ogni situazione dovrà davvero essere esaminata in modo da minimizzare il rischio. Purtroppo una quota di rischio ci sarà e noi per la riapertura delle attività non possiamo aspettare l'azzeramento dei casi, perché altrimenti dovremmo aspettare veramente a lungo.
[Sull'emergenza pandemia coronavirus] Oggettivamente sarà un lungo periodo di riadattamento ad una vita comune ma con delle limitazioni, magari ci saranno un po' di arrabbiature e insoddisfazioni, che però dovremo in qualche modo digerire nell'interesse della salute pubblica e anche in quello di ognuno di noi rispetto al rischio di ammalarsi.
C'è stata da parte degli italiani una generalizzata adesione. È chiaro che oggi abbiamo ancora davanti a noi l'immagine micidiale dei camion militari che hanno dovuto trasportare le salme per le attività di cremazione. Ma poi ci si abitua a tutto e il rischio è di abbassare la guardia. Allora è questo l'elemento che invece va rilanciato, perché il virus rimarrà e potrà ritornare per alcuni anni.
Dobbiamo frenare il fenomeno. Dobbiamo trovare un equilibrio tra misure che riducano i contagi e quotidianità. Non si può bloccare completamente intere Regioni. C'è infatti anche un tema economico che va tenuto in considerazione. Quello che preme è evitare di intasare gli ospedali. Quindi si chiudono tutte quelle situazioni a rischio che non generino grandi disagi.
Ha ragione la Gismondo quando dice che nel 80% dei casi il Coronavirus si esprime in modo banale. Ma Burioni ha ragione nel sottolineare il 20% di casi gravi e le polmoniti virali primarie. Hanno ragione entrambi e hanno posizioni complementari. Si rischia una pandemia. Ed è questo il problema. Se avessimo il 40% della popolazione colpita in due settimane avremmo il sistema sanitario in ginocchio con conseguenza drammatiche.
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Foto e immagini di Fabrizio Pregliasco
Video Fabrizio Pregliasco
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Fabrizio Pregliasco. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Fabrizio Pregliasco.
Salve dott Pregliasco volevo alcune informazione se e possibile: dato che ho avuto il covid molto pesante e sono stato in terapia intensiva quasi morto sono stato intubato infatti ho ancora la tracheostomia che dovrei togliere appena e possibile io ho il greenpassa della guarigione che da luglio sarei guarito dal covid e mi scade ora a gennaio dato che dal mio dottore ho fissato gia il vaccino volevo saper chi ha avuto il covid ne basta uno di vaccino? da come mi hanno detto? se mi darebbe una delucidazione la ringrazio giuseppe robertella
Vaccini fasulli
Spett. dott. pregliasco. io credo nei vaccini ma non in questi inventati in 6 mesi. i risultati si vedono, i morti per vaccini fasulli aumentano ogni giorno. continuare a fare del bullismo televisivo non serve a niente.
ormai siamo in mano a televisioni e radio di regime, dove parlano solo quelli come lei, dove nessuno sa chi ce dietro di voi. io voglio ascoltare anche i dottori che stanno salvando persone con i monoclonali e altre forme di medicinali. mentre i soliti 4, lei bassetti, galli e crisanti. non fate altro che dire le stesse cose.
il vaccino non può essere una roulet russa, se va male muori?
ma stiamo scherzando?
cioè io sto bene, non ho niente e rischio di essere parte di quel 9% che può arrivargli una trombosi.
se ne faccia una ragione, lasci perdere, non tutti veniamo giù con la piena. un saluto.
rosario gallo
Desidero manifestarle la mia stima e la mia simpatia perché vedo in lei un gran signore, nel senso totale del termine!
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