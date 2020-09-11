Vittoria Schisano
Biografia
Nata l’11 Novembre 1983 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Vittoria Schisano (all’anagrafe Giuseppe Schisano) è originaria di Pomigliano D’Arco (Napoli). In molti la conoscono per la sua partecipazione alla fiction televisiva “Un posto al sole”. Conosciamola di più con questa breve biografia di Vittoria Schisano che ripercorre la sua carriera e la sua vita privata.
L'amore per la recitazione e il cambio di genere
Giuseppe trascorre la sua infanzia a Pomigliano, poi si trasferisce a Roma ancora quindicenne per studiare e approfondire la recitazione, che è la sua passione più forte. Giunto nella Capitale, si iscrive all’Accademia di Arte Drammatica e la frequenta con impegno e soddisfazione. Ma Giuseppe non è pienamente felice, comincia a non sentirsi più a suo agio in un genere sessuale che non gli appartiene.
Tale consapevolezza, sicuramente difficile da vivere, conduce Giuseppe nel 2011 a cominciare un percorso di transizione per arrivare definitivamente al cambio di sesso.
Prima di diventare donna a tutti gli effetti, si sottopone a diversi interventi chirurgici, rischiando anche la vita. Il coronamento del suo sogno, quello di essere donna, arriva due anni dopo. Nel 2013 Giuseppe affronta con coraggio e determinazione anche l’ultimo delicato intervento, quello di vaginoplastica, in una clinica di Barcellona.
Dopo di che Giuseppe cambia finalmente il suo nome, scegliendo quello di Vittoria Schisano.
Il debutto televisivo e i primi riconoscimenti
La passione per il teatro ha sempre animato Giuseppe, fin da piccolo. Mentre frequentava l’Accademia studiando le tecniche di recitazione, si è esibito sui palcoscenici della Capitale. Nei primi anni 2000 partecipa alla miniserie televisiva “Mio Figlio”, insieme a Caterina Vertova e Lando Buzzanca.
E’ stato quello il suo esordio in tv, seguito poi - solo quattro anni dopo - dal riconoscimento come “Miglior attore esordiente”.
Da allora la sua è stata una escalation di successi televisivi e meritati riconoscimenti per la sua bravura. Per l’interpretazione del personaggio di Damien Crescenzi nella serie “Io e mio figlio - nuove storie per il commissario Vivaldi” ha ottenuto l’ambito premio di “Attore rivelazione in Campidoglio”.
Vittoria Schisano: l'esordio al cinema
Il 2012 è invece l’anno dell’esordio sul grande schermo, con il film “Tutto tutto niente niente” di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio.
Quattro anni dopo, nel 2016, dopo aver finalmente completato il passaggio verso il genere femminile, Vittoria Schisano posa sulla rivista “Playboy”: è la prima donna transgender a fare la sua comparsa su un giornale a luci rosse.
Vittoria, lo stesso anno, partecipa anche alla Mostra del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet della kermesse con un abito assai provocante che suscita scalpore.
Nel 2017 Vittoria Schisano esordisce anche come autrice: pubblica la sua biografia, intitolata “La Vittoria che nessuno sa - Storia di una donna nata nel corpo sbagliato”.
Quando sono nato mi hanno chiamato Giuseppe. Ci ho provato con tutto me stesso. Ho fatto ciò che volevano. Ma la schiavitù rende folli e ti fa rinunciare alla cosa più importante, la vita. E allora ho fatto l'unica scelta che potevo fare: ho ucciso Giuseppe e ho messo al mondo Vittoria.
(Dal libro)
Ad una nota rivista a cui ha rilasciato un’intervista, l’attrice ha rivelato alcuni particolari della sua vita:
“La maternità è un desiderio che sento preciso. Forse anche per quello mi sono tagliata il pisello”.
Chissà, forse tra qualche tempo riuscirà a realizzare anche quest’altro suo grande desiderio.
Nel 2020 è tra le concorrenti protagoniste di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Vittoria partecipa in coppia con il ballerino Marco De Angelis.
Frasi di Vittoria Schisano
Non bisogna vergognarsi di dire la verità. Bisogna vergognarsi di uccidere, di rubare, ma non certo per mostrarsi con la propria faccia.
Mia madre aveva capito che per far nascere sua figlia doveva uccidere suo figlio. Era un funerale difficile quello di Giuseppe, perché era il figlio perfetto: quello che ogni madre vorrebbe.
Ricordo quando mia mamma mi ha chiesto: Che bisogno hai dei tacchi e del trucco? Io risposi: Mamma, non ho bisogno dei tacchi e del trucco. Ho bisogno di guardarmi allo specchio e di conoscermi.
Mio padre stava per morire - credo che quando si è vicini alla morte si abbia una sensibilità e un'intelligenza che non è di questo mondo - e mi ha chiesto quello che ogni genitore dovrebbe chiedere al proprio figlio: ...dopo sarai felice? Io ho risposto: papà, non so se sarò felice, ma sarò me stessa.
Chi sei? Cosa vuoi? Non ti conosco! Ti ho vista crescere dentro di me. Ti ho vista sparire e ora tornare, prepotente.
Ero un'ombra, la tua ombra. Camminavi vestito da uomo e la luna proiettava di fronte a te il corpo di una donna. Hai calpestato anche la tua ombra. Mi hai calpestata. Ma non puoi dire no alla natura, alla tua vera natura.
Sono un uomo, sono un attore, ho la barba, i capelli corti, le occhiaie. Amo mia madre follemente, come solo gli uomini sanno amare le proprie madri.
Sei donna e hai sempre sognato di fare l'attrice. Ami tua madre, ma vorresti ballare un lento con tuo padre. Osservi tua sorella Rosaria e la guardi mentre si trucca, le tieni la mano e nella tua testa dipingi di rosa la vostra camera da letto.
Sono bello e piaccio alle donne. Quante ragazze si girano quando passo! Prendo tutti i loro sguardi, mi compiaccio, sorrido e compenso il dolore.
Con qualcuna sono uscito e avevo anche una fidanzatina...
Avevi ragazze con cui non andavi a letto, perché non ti interessava. Poi hai scoperto che stare con un uomo aveva un sapore nuovo, sconosciuto, travolgente, come solo l'amore sa travolgere.
Sono gay, è vero, ma sono un uomo. Un uomo che va con altri uomini! Sì, lo ammetto, le donne non mi attirano, non le guardo, mi imbarazzano...
Ma sono uomo.
Sono etero i tuoi compagni e sei donna mentre fai l'amore. Immagini le parole che diresti se fossi donna. Immagini le carezze diverse di un uomo su un corpo femminile. Immagini cosa significa essere penetrati e non penetrare, cosa significa essere concavi, accoglienti mentre si fa l'amore.
Quando sono nato mi hanno chiamato Giuseppe. Ci ho provato con tutto me stesso. Ho fatto ciò che volevano: ho smesso di andare a danza, ho tralasciato i miei interessi, non mi sono truccato per tanto tempo, ho tagliato i capelli e ucciso la bambina nascosta dentro di me. Temendo il pregiudizio, ho assecondato mia madre, ma ero uno schiavo: del mio corpo, degli sguardi, dei preconcetti e di ciò che gli altri si aspettavano da me...
Ma la schiavitù rende folli e ti fa rinunciare alla cosa più importante, la vita.
Quando sono nata mi hanno chiamato Giuseppe. Ma sapevo che non era quello il mio nome. Sono diventata attrice, fingendo di essere un attore.
Ho camminato di nascosto sui tacchi. Ho ballato anche un po' sulle punte. Mi sono truccata nell'ombra della mia camera, temendo che qualcuno entrasse. Ho giocato con le Barbie. Ho finto di essere un macho... ma come è difficile essere uomini! La schiavitù rende folli, gli occhi si fanno tristi, le passioni si spengono. E allora ho fatto l'unica cosa che potevo fare: ho ucciso Giuseppe e ho messo al mondo Vittoria.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Vittoria Schisano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Vittoria Schisano.
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