Leonardo DiCaprio
Biografia
Leonardo DiCaprio, il talento cinematografico riconosciuto come uno dei più grandi degli ultimi decenni, è nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, figlio di George (di origini italiane) e Irmalin (tedesca) due vecchi hippy.
Da bambino Leonardo ha conosciuto scrittori maledetti come Charles Bukowski e Hubert Selby, amici di famiglia, in particolare del padre italoamericano, editore specializzato in fumetti underground.
I suoi genitori, che divorziano prima che lui muova i primi passi, decidono di chiamarlo così in onore di Leonardo da Vinci.
La leggenda, infatti, narra che il piccolo Leo, ancora in grembo, scalciò come un disperato proprio mentre la madre si trovava di fronte ad un dipinto di Leonardo da Vinci agli Uffizi.
Sembrava quasi un segno del destino e allora ecco la scelta del nome, che è certamente un omaggio al grande artista toscano ma anche un auspicio per le sorti del figlio.
Formazione e studi
La sua infanzia non è stata del tutto facile e ancora oggi viene considerato un uomo dal carattere irrequieto.
Dopo la separazione dei genitori si trasferisce con la madre nei sobborghi di Los Angeles a causa delle gravi difficoltà economiche.
Di sicuro non mostra molto interesse per la scuola, così cerca di fare qualcosa dapprima recitando in spot pubblicitari e poi partecipando a qualche serie tv tra cui anche "Genitori in blue jeans".
Studia al Center for Enriched Studies e si diploma alla "John Marshall High School", dimostrando maggior predisposizione per le imitazioni e le parodie piuttosto che per i compiti a casa.
Le sue difficoltà scolastiche non influiscono sul suo amore per la recitazione.
Gli almanacchi riportano la data del suo esordio al 1979, e precisamente nello show televisivo "Romper room".
A quanto pare, viene però allontanato dal set a causa della sua incontrollabile vivacità.
Continua ad ogni modo a lavorare negli spot pubblicitari e per alcuni documentari.
I primi film
Nel 1985 ottiene la parte del senzatetto Luke nella serie Tv "Growing Pains", una prova mediocre oscurata dal resto del cast.
La prima apparizione di Leonardo DiCaprio sul tanto agognato grande schermo è in "Critters 3": un fiasco totale a livello di produzione, al punto che viene distribuito solo per pochissimo tempo per poi essere riciclato nel circuito dell'home video.
Ma il ragazzo ha comunque talento e ha modo di metterlo in mostra nel bellissimo "Buon compleanno Mr. Grape" al punto da meritarsi, per la sua interpretazione del fratello ritardato di Johnny Depp, la nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.
Altra prova eccezionale è quella successiva, dove si ritrova a fianco ad un gigante come Robert De Niro in "Voglia di ricominciare".
Il 1995 lo vede impegnato addirittura in tre film, tra cui "Pronti a morire" con Sharon Stone e Gene Hackman.
Nello stesso anno, oltretutto, rifiuta la parte di Robin in "Batman Forever".
L'anno dopo è sempre mattatore in "La stanza di Marvin" e "Romeo + Giulietta" (del regista Baz Luhrmann), e prende inoltre in considerazione di interpretare James Dean nel film sulla vita dell'attore.
Dopo attenta riflessione rifiuta il ruolo, conscio di non avere abbastanza esperienza.
Il successo planetario
È il 1997 l'anno che segna il momento fortunato, quello che fa conoscere Leonardo DiCaprio alle platee di tutto il mondo.
Gira "Titanic", la pellicola romantico-catastrofista sull'amore eterno di due ragazzi travolti dalla tragedia del transatlantico "inaffondabile", del regista James Cameron.
DiCaprio è protagonista del film insieme a Kate Winslet: il suo è un eroe romantico e un po' all'antica, ideale per far battere i cuori di migliaia di donne, cosa che puntualmente accade.
Una curiosità: con la collega Kate Winslet stringe una forte e duratura amicizia tanto da accompagnarla all'altare al suo terzo matrimonio (nel dicembre 2012) ed essere scelto come padrino del suo terzo figlio.
Grazie a "Titanic" Leo diventa un sex-symbol, oggetto del desiderio un po' efebico e aggraziato, il perfetto contraltare di altri amati e più virili divi hollywoodiani
Nonostante il film, enorme successo al botteghino, rastrelli undici Oscar, per DiCaprio arriva la delusione di essere scartato addirittura dalle nomination come miglior attore.
Sullo slancio del film di Cameron arriva poi nelle sale "La maschera di ferro" altro film che sbanca al botteghino.
Poi ha una piccola parte in "Celebrity" di Woody Allen.
Rimane fuori dal giro per due anni per tornare poi con "The Beach" di Danny Boyle e per prendere parte in "Gangs of New York" il film di Martin Scorsese che lo vede impegnato con Cameron Diaz e Daniel Day - Lewis.
Malgrado il successo planetario, comunque, Leo DiCaprio è sempre molto riservato, non ama rilasciare interviste e poco si sa dei suoi amori. In questi anni si parla di una relazione con la bellissima modella brasiliana Gisele Bundchen.
Leonardo DiCaprio è scelto nel 1997 da "People" come una delle cinquanta persone più belle del mondo.
Sempre nello stesso anno si piazza al 75° posto della classifica dei cento migliori attori di tutti i tempi, pubblicata dalla rivista inglese "Empire".
Nel 1998 invece cita a giudizio la rivista "Sues Playgirls" per impedire di pubblicare alcune sue foto, inclusa una di nudo.
Gli anni 2000 e 2010
Nel 2004 inizia anche una carriera di produttore fondando la Appian Way Productions.
All'inizio del 2005 Leonardo DiCaprio riceve il Golden Globe come Miglior attore drammatico, per la sua interpretazione del miliardario Howard Hughes in "The Aviator", di Martin Scorsese.
Lavori successivi sono "The Departed" (2006, sempre di Scorsese, con Matt Damon, "Nessuna verità" (2008, di Ridley Scott), "Shutter Island" (2010, Scorsese), "Inception" (2010, di Christopher Nolan).
Negli anni successivi sceglie film sempre più sofisticati e di qualità, tanto che per più volte l'opinione pubblica prevede che sarà lui il vincitore dell'Oscar come migliore attore protagonista: tra questi ci sono "J. Edgar" (2011, di Clint Eastwood), "Django Unchained" (2012, di Quentin Tarantino), "Il grande Gatsby" (2013, di Baz Luhrmann) e "The Wolf of Wall Street" (2013, di Martin Scorsese).
L'Oscar però arriva solo nel 2016 con "Revenant - Redivivo" (2015, The Revenant, di Alejandro González Iñárritu).
Bisogna attendere qualche anno per rivederlo di nuovo sui grandi schermi: nel 2019 recita con Brad Pitt in "C'era una volta a... Hollywood" (Once Upon a Time in... Hollywood), di Quentin Tarantino.
Nel 2014 è nominato Messaggero della Pace dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.
Due anni dopo, nel 2016, è nell'elenco della rivista "Time" al 1° posto tra le 100 persone più influenti del pianeta, nella categoria icona.
Gli anni 2020
La sua attività extra cinematografica lo vede sempre più impegnato in questi anni con la sua fondazione per le cause ambientali (sul suo profilo Instagram - dedicato al tema ambientale - la biografia recita: Actor and Environmentalist).
Addirittura nel 2018 una nuova specie di coleottero è dedicata a lui (Grouvellinus leonardodicaprioi) come riconoscimento per la sua attività di sensibilizzazione sulla perdita di biodiversità e sul cambiamento climatico.
Nel 2021 è protagonista del film "Don't Look Up".
Due anni più tardi è protagonista di un film molto intenso, tratto da una storia vera: "Killers of the Flower Moon" (2023), di Martin Scorsese.
Dal 2023 ha una relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti, di 24 anni più giovane.
Frasi di Leonardo DiCaprio
Ovunque io vada trovo qualcuno mi sta fissando: non so se le persone mi stanno fissando perché mi riconoscono o perché pensano che io sia un tipo strano.
Se riesci a fare ciò che sai fare meglio e sei felice di farlo, allora sei più avanti nella vita della maggior parte delle persone.
Aumentare la nostra consapevolezza sulle questioni ambientali più urgenti del nostro tempo, è più importante che mai.
Ho imparato dalle mie esperienze in questo settore che non c'è assolutamente alcun modo per controllare le opinioni della gente sulla propria performance nei film. Tu vai là fuori, promuovi il tuo film e speri che alla gente piaccia il lavoro che hai fatto.
Mi rendo conto che non cambierò il corso della storia. Io sono solo un attore, faccio film, e basta. Dovete capire che siamo solo pagliacci a noleggio. Dopo che ho raggiunto il successo è stato fantastico, in un primo momento, non preoccuparsi per i soldi.
Sono sempre stato il ragazzo che a scuola cercava di attirare l'attenzione; non necessariamente il pagliaccio della classe, ma mi piaceva fare piccoli spettacoli inaspettati.
Quando interpreto ruoli importanti, vincere l'Oscar non è la mia motivazione. Mi motiva da essere in grado di lavorare con grandi persone e creare un team di lavoro ci cui, guardandomi poi indietro, posso andare fiero.
I fratelli non devono necessariamente dire qualcosa gli uni agli altri: possono sedere in una stanza e stare insieme stando ognuno completamente a proprio agio con l'altro.
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Foto e immagini di Leonardo DiCaprio
Video Leonardo DiCaprio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Leonardo DiCaprio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Leonardo DiCaprio.
Ciao Leonardo sdi5un grande benefattore nn ho mai fatto una crociera prima che il signore mi chiami vorrei farlo con mia moglie ma con una pensione di 800 euro come faccio pago 600 euro solo di affitto se puoi aiutarmi ti ringrazio tanto
Hi Leonardo, can you speak italian? Se sì, allora dovresti capire quello che sto scrivendo: io ti ammiro e stimo, infatti quando verrò in America vorrei vederti per scattarti solo una foto assieme a me❤ ho solo 11 anni ma ho già una bella cotta per te. Soprattutto quando hai fatto titanic. Ti voglio bene❤
Leonardo ti scrivo x chiederti un piccolo favore... è stato un anno veramente particolare e triste in molti campi della mia vita e sto cercando con tutte le mie forze di ricominciare ma. Sono solo e non riesco in tutto... avrei bisogno di comprare una piccola auto per lavorare ma nessuna banca mi aiuta... tu puoi prestarmi 3000, 00€ da renderti i 11 mesi con rate da 300, 00€? te ne sarei veramente riconoscente... ❤️
Dear Leonardo DiCaprio,
I am Francesca Zandonella Necca, a teacher in a vocational college in Mirano, a small town near Venice (Italy). Our school is specifically structured for practical activities, with the aim to facilitate the direct entry of the pupils to the labour market. Nevertheless, besides the practical subjects, we focus carefully on general education of our pupils. It is worthwhile to rise their awareness on social issues, in order to improve the current situation and try to solve each problem in the future.
One of our planned activities deals with enviromental protection. We believe that this project could well be effective at making youg people understand the importance of keeping safe and respecting the envioronment. Hence, on Thursday the 31st of October 2019, the documentary film Before the Flood will be projected. We have made this choice because we really admire how you, being the protagonist, highlight the impending threat of pollution and the urgent need of an ecological policy throughout the world.
Furthermore, to make our project more insightful, I would be grateful if you could send a videomessage with regard to this topic, to be shown before the projection of the documentary film.
I thank you for your willingness, and I am looking forward your kind answer.
Yours sincerely
Francesca Zandonella Necca
Ciao Leonardo
Mi chiamo Thomas e di stimo moltissimo per tutto ciò che fai per gli altri e per l'ambiente
Io mi dedico al sociale e ho un associazione che si occupa di recupero di ragazzi affetti da anoressia e bulimia
Purtroppo in Questi anni ho avuto molti problemi finanziari e nn per colpa mia e nn so più come uscirne
Volevo chiederti una mano e in cambio per ripagarti ti aiuto in tutto quello fai perché anche io credo si possa insieme dare una svolta a questo mondo
Grazie
Ciao caro Leonardo sono di Alcamo peovincia di Trapani (sicilia) ho visto che sei molto generoso e dal cuore grande io avrei bisogno di un aiuto, lo so sembra da pazzi chiedertelo ma ci provo. Grazie comunque un bacio
ciao amore miooooo!!!!!!!!!!!!!! ti amoo io sn la tua fan n1 bun compleanno x l'11 novembre ti amo amoreeee 6 la mia vita il mio principoe ti amo 6 il mio attore preferito io sn fissata cn teeeeee.. <3 <3 pensa ho anke il braccialetto con il tuo nome ho attaccato tutte le tue foo sul mio armadio e ha anke una maglietta con te stampato sopra e me la bacio tutti i giorni 6 unico amoree ti amoo spero di incontrarti farei di tutto per farlo...un bacio ti amo 6 la mia vita 6 extra iper super bonoooooooooooooooo :D:D xD ciaooo dalla tua fidanzata ( skerzo) magariiiiii xDD :D sarei la prsona + felice del mondooo volevo essere al posto di rose nel film titanic ke io adoroo amore li ti volevo baciare 6 stato bravissimo a recitare e ti volevo baciare e abbracciare con quel sorriso stupendo..*_* adoro tantissimo il film il mio preferito ( titanic difusissimo) e te amore mio 6 il migliore insuperabile ti amoo notte bellooooo :D:D
tu sei il mio AMORE ti auguro BUON COMPLEANNO!!!
ciao AMORE sono Federica oggi è 11/11/12 quindi buon COMPLEANNO!!! Sta notte non sono riuscita a dormire pensando a cosa dovevo scriverti oggi e ti festeggerò come se fosse il mio compleanno ma è il tuo! Ti amo molto se tu fossi il mio fidanzato non ti lascerei mai!!! ti scriverò ancora la tua FAN NUMERO 1 Federica!!! :(
Un avviso a tutto il mondo leonardo di caprio E' il più FIGO di tutto il globo. TI AMO e TI PENSO e vorrei fare un film con te e scommetto che se ti do una piccola ritoccata torni ad essere il ragazzo che ha fatto TITANIC e ROMEO e GIULIETTA. Ti amoooo da Federica
ciao sono io federica. Io ti adoro so ha memoria tutta la tua storia, ho visto tutti i tuoi film e mi sono messa sempre a piangere. 6 talmente figo che non riesco a non pensarti e non capisco una cosa forse perché tu sei talmente bello da far piangere tutti. Io ti amo moltissimo e non posso non vederti ma basta che apra il computer o accenda il cell che ti vedo immediatamente e ovviamente la mia password è il tuo nome, il mio codice pin è il tuo anno di nascita. Ho tutti i tuoi poster e ho la tua faccia sul cuscino e sulle mie maglie. Vorrei che venissi a vivere in italia a torino in via onorato vigliani e vorrei davvero tanto conoscerti, è il mio sogno più grande! Dalla tua fan number one federica!
io sono la tua FAN N.1 ho visto titanic un macello di volte e ho 2574 foto di te sul cell e appese in camera
Ciao io sono sisi e a me piacetantissimo LEONARDO DICRAPRIOvisto il film TITANIC in 3de normale mi sono innamorata del suo bellissimo aspetto se è così gentile e per salvare (ROSE)muore lui stesso vorrei vederlo davvero e spero che sia single ^_^...
smack,smack dal mio cuore per LEONARDO DICAPRIO
ciao leo senti io volevo dirti ke ti ammiro tantissimo 6 il mio attore preferito si x la bravura al 100% x il tuo stile amorevole ma sopratutto x la tua bellezza infinita intensa assassina ma romantica lo sguardo di un ragazzo super campione bono assaiiiiiiii ti amo leoooo nella mia vita ci 6 solo tu...!!! ti prego risp quando hai fatto titanic volevo starci io fra le tue morbide e delicate braccia non sai quanto ti amoooooo madòò 6 bellissimooooooo fammi il tuo autografo via commento e io lo stampo me lo attacco al mio armadio e ci scrivo 6 il mio amore ti amoooo e ci do 100 baci sopra avoglia ke combinerò ti prego ciao kiss kiss bono bono bono ti amo ti amo
Leonardo de caprio quando interpetra jeck nel titanic e uno schianto schianto e dire poco vedendo che fico che bello quanso era giovane uno schianto
X il ragazzo che ha vinto il premio come sosia di leonardo di caprio... non è che eri ad hammameth a luglio? perché ho visto un tizio identico a dicaprio... e non è che dicaprio era ad hammameth a luglio??? rispondete.
P.S.
Io sono una fan davvero accanitissima di Leo... lasciamo stare è troppo complicato solo... faccio parte di tutti gli amanti di Lio!!
Baci a tutti
Susanna
ciao leonardo ,e da tempo che volevo scriverti, per dirti che ti ammiro da anni e grazie a te ho guadagnato un po di soldini...sai perchè ,nel 2000 ho partecipato ad un concorso è ho vinto il titolo di sosia di leonardo dicaprio e non ti nego che è il mio sogno piu grande quello di conoscerti. in molti aspetti siamo molto simili anche il discorso natura. se vuoi conoscermi io sono in italia nella bella puglia devi venire al piu presto è fantastica ed è un paradiso perduto di natura e arte...io sono a bari se vuoi ti faccio da cicerone ,comuncue io sono sposato e ho 33 anni,ti abbraccio a presto.
Leo sei il mio cuore se nn ti vedo per un secondo muoio mi sono innamorata di te appena ti o vista sei lo stesso segno mio ti amooo cuoreee
Ti Amo leonardo sei bellisimmo
leo sei la mia vita ti ammooo :) :D
Mi sono innamorata di Leo nella Maschera di Ferro...sono passati un po' di anni da quel momento e io continuo ad amare Leo in tutte le sue performance
Leonnardo Di Caprio TI AMO! Non so come fare a vivere senza di te.
Ogni giorno devo accendere il computer per vederti!
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