Biografia • Dalla fantascienza alla storia del cinema

James Francis Cameron nasce il 16 agosto del 1954 in Canada, a Kapuskasing. Si appassiona fin da piccolo alla fantascienza e, al momento della scelta del corso di studi universitari, si orienta sulla fisica. Dopo la laurea alla State University di Fullerton decide però di perseguire la sua passione per il cinema.

La sua prima esperienza dietro la macchina da presa risale al 1978 quando gira "Xenogenesis". Grazie a questo primo tentativo, ottiene un lavoro presso la casa di produzione cinematografica New World Pictures, famosa per una serie di film di serie B diretti da Roger Corman. In questo periodo ricopre diversi ruoli, dall'art director per il film "Battle Beyond the Stars" (1980) a quello di regista per "Piranha II: The Spaening" (1981).

La carriera di James Cameron inizia ufficialmente nel 1984, quando scrive e dirige "Terminator" (1984), interpretato da Arnold Schwarzenegger. Anche in questo film James gioca con la sua passione per la fantascienza ponendo al centro della vicenda un robot e una futuribile lotta tra il genere umano e le macchine. Il film è un enorme successo commerciale che lo aiuta a portare a termine un nuovo progetto: il sequel di "Alien". La sua versione, che segue quella firmata da Ridley Scott, viene girata nel 1986 e riceve una serie di premi, incluso l'Academy Awards come migliore attrice per Sigourney Weaver.

La vita privata del regista si rivela movimentata e ricca di sorprese quanto quella professionale: nel 1976 si sposa con Sharon Williams. Ma già nel 1985 convola a seconde nozze con la produttrice Gale Anne Hard per la quale scrive la sceneggiatura del terzo episodio di Alien. La pellicola vince il Saturn Award come miglior film di fantascienza. In questo stesso periodo nasce la sua passione per il Titanic, recuperato dagli abissi marini nel settembre del 1985 durante una spedizione guidata da Robert Ballard.

Nel 1989 sperimenta il primo insuccesso cinematografico con il film "The Abyss". Le riprese, ambientate sott'acqua sono molto difficoltose, e sia l'accoglienza del pubblico che quella della critica risultano piuttosto tiepide. Il film porta, però, sullo schermo un'altra delle grandi passioni di James: il mare e i suoi fondali. Lui stesso possiede una flotta di sottomarini del valore di 400 milioni di dollari.

Nello stesso periodo affronta il terzo matrimonio con la regista Kathryn Bigelow per la quale scrive la sceneggiatura del film "Point Break". Il matrimonio dura appena due anni e James Cameron torna al suo primo lavoro cinematografico girando la seconda parte di "Terminator" nel 1991. Il film è un successo sia dal punto di vista economico - il guadagno al botteghino ammonta a ben 200 milioni di dollari - che dal punto di vista personale. Il set consente, infatti, l'incontro con l'attrice Linda Hamilton che diventerà la sua quarta moglie nel 1997. Anche questo matrimonio, però, sarà di breve durata e naufragherà nel 1999.

Il primo avvicinamento alla commedia romantica che gli consentirà poi di compiere il grande passo verso la sceneggiatura di "Titanic", è rappresentato dal film del 1994 "Trues Lies" con Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger. La pellicola vince l'Oscar per gli effetti speciali.

Per poter realizzare il suo "Titanic" (che vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet), James Cameron fa costruire in Messico uno studio apposito che viene riempito con un grande numero di litri di acqua. I costi per la realizzazione della pellicola ammontano a 200 milioni di dollari e le riprese presentano molti ritardi e problemi di varia natura. Quando esce nelle sale nel 1997, il film raggiunge presto le dimensioni di un successo planetario, aggiudicandosi il secondo posto per incassi in tutta la storia del cinema. Ai guadagni si aggiungono gli onori perché "Titanic" ottiene anche 14 nomination agli Oscar.

E anche il set è nuovamente galeotto, il regista canadese incontra infatti l'attrice Suzy Amis con la quale fa coppia dal 2000. I due hanno suggellato il loro legame con un matrimonio dal quale sono nati tre figli.

Dopo il grandissimo successo di "Titanic", si dedica a documentari come "Aliens of the Deep" in cui segue un gruppo di scienziati della Nasa intenti a esplorare una catena montuosa sottomarina, la cosiddetta Dorsale Medio Atlantica. I documentari gli consentono di sperimentare le riprese con le camere digitali 3D. Così per circa sei anni si impegna allo sviluppo di questa nuova tecnologia con Vince Pace e Rob Legato, e, grazie alla decisione di non utilizzare più la pellicola cinematografica, progetta un nuovo colossal: "Avatar" (2009).

Il film esplora la tematica della contrapposizione tra l'America e gli abitanti di un altro pianeta. "Avatar" supera al botteghino il successo di "Titanic", e gli vale la vittoria di due Golden Globe come miglior film e miglior regista.

La passione per la tecnologia induce James Cameron a riproporre in 3D il suo "Titanic" che esce a metà del mese di aprile del 2012 in ricordo di quella terribile tragedia che fu il naufragio del Titanic, dalla quale è trascorso esattamente un secolo.