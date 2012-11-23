Condoleezza Rice

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Biografia Affari storici

Condoleezza Rice nasce a Birmingham, in Alabama (USA) il giorno 14 novembre 1954. Cresciuta nei dintorni di Titusville (sobborgo della sua città natale) è l'unica figlia di John Wesley Rice Jr., reverendo presbiteriano, e di Angelena Ray.

L'inusuale nome di battesimo Condoleezza deriva dall'espressione italiana usata in musica classica, "con dolcezza". Giovanissima, matura le prime esperienze sociali vivendo le ingiustizie delle leggi e degli atteggiamenti discriminatori esistenti a Birmingham. Entra all'università alla precoce età di quindici anni: consegue la laurea in scienze politiche presso l'Università di Denver nel 1974. Perfeziona poi il proprio percorso di studi conseguendo un master presso l'Università di Notre Dame (Indiana), nel 1975.

A partire dal 1981 Condoleezza Rice inizia la carriera accademica presso l'Università di Stanford: dapprima è assistente di Scienze politiche (1981-1987), poi diviene professore associato (1987-1993), e infine professore effettivo di Scienze Politiche (1993-2000). Dal 1991 al 1993 ricopre la carica di rettore alla Stanford University.

Nel 1989 entra alla Casa Bianca lavorando come Responsabile della direzione Russia e Paesi dell'est per il generale Brent Scowcroft, allora consigliere per la sicurezza nazionale, proprio nel periodo storico che porta alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e la riunificazione della Germania.

Nel 1990 è la principale consigliera del Presidente George H. W. Bush per gli affari sovietici.

Il 17 dicembre 2000 Condoleezza Rice viene nominata Consigliere per la Sicurezza Nazionale di George W. Bush, è la prima donna a ricoprire questo incarico.

Il 16 novembre 2004 Bush la nomina successore di Colin Powell alla Segreteria di Stato degli Stati Uniti d'America (viene rimpiazzata nel ruolo di Consigliere per la Sicurezza Nazionale da Stephen Hadley). La Rice è il 66º Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, seconda donna - dopo Madeleine Albright - e prima donna afroamericana a ricoprire tale ruolo.

All'inizio del 2005 il Senato conferma la sua nomina tuttavia la votazione fa registrare il più alto numero di voti contrari dal 1825: nell'occasione i senatori contrari volevano esprimere il loro biasimo per il fallimento della Rice - e dell'amministrazione Bush - nella lotta al terrorismo in Iraq; secondo questi la Rice avrebbe agito irresponsabilmente equiparando il regime di Saddam Hussein al terrorismo islamico.

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Venerdì 23 novembre 2012 21:51:27

Sono una appassionata della Rice, il suo sorriso, i suoi discori la sua determinazione, quando suona il piano, cerco di avere sempre un tubino nero, gonne egiacche nere, la imito nel trucco, certo Lei è unica!!!
Obama non mollarla è un pozzo di scenza, intelligenza, determinazione una collabboratrice unica!!!

Da: america1969
Mercoledì 13 luglio 2011 10:18:49

Donna capace, di classe tanto che ho voluto chiamare la mia bambina come lei

Da: roberta coralli

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