Condoleezza Rice
Biografia • Affari storici
Condoleezza Rice nasce a Birmingham, in Alabama (USA) il giorno 14 novembre 1954. Cresciuta nei dintorni di Titusville (sobborgo della sua città natale) è l'unica figlia di John Wesley Rice Jr., reverendo presbiteriano, e di Angelena Ray.
L'inusuale nome di battesimo Condoleezza deriva dall'espressione italiana usata in musica classica, "con dolcezza". Giovanissima, matura le prime esperienze sociali vivendo le ingiustizie delle leggi e degli atteggiamenti discriminatori esistenti a Birmingham. Entra all'università alla precoce età di quindici anni: consegue la laurea in scienze politiche presso l'Università di Denver nel 1974. Perfeziona poi il proprio percorso di studi conseguendo un master presso l'Università di Notre Dame (Indiana), nel 1975.
A partire dal 1981 Condoleezza Rice inizia la carriera accademica presso l'Università di Stanford: dapprima è assistente di Scienze politiche (1981-1987), poi diviene professore associato (1987-1993), e infine professore effettivo di Scienze Politiche (1993-2000). Dal 1991 al 1993 ricopre la carica di rettore alla Stanford University.
Nel 1989 entra alla Casa Bianca lavorando come Responsabile della direzione Russia e Paesi dell'est per il generale Brent Scowcroft, allora consigliere per la sicurezza nazionale, proprio nel periodo storico che porta alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e la riunificazione della Germania.
Nel 1990 è la principale consigliera del Presidente George H. W. Bush per gli affari sovietici.
Il 17 dicembre 2000 Condoleezza Rice viene nominata Consigliere per la Sicurezza Nazionale di George W. Bush, è la prima donna a ricoprire questo incarico.
Il 16 novembre 2004 Bush la nomina successore di Colin Powell alla Segreteria di Stato degli Stati Uniti d'America (viene rimpiazzata nel ruolo di Consigliere per la Sicurezza Nazionale da Stephen Hadley). La Rice è il 66º Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, seconda donna - dopo Madeleine Albright - e prima donna afroamericana a ricoprire tale ruolo.
All'inizio del 2005 il Senato conferma la sua nomina tuttavia la votazione fa registrare il più alto numero di voti contrari dal 1825: nell'occasione i senatori contrari volevano esprimere il loro biasimo per il fallimento della Rice - e dell'amministrazione Bush - nella lotta al terrorismo in Iraq; secondo questi la Rice avrebbe agito irresponsabilmente equiparando il regime di Saddam Hussein al terrorismo islamico.
Frasi di Condoleezza Rice
In ogni paese se non si dispone di istituzioni compensative, il potere di ogni presidente è un problema per lo sviluppo democratico.
Sono orgogliosa della decisione di questa amministrazione di rovesciare il regime di Saddam Hussein. Sono orgogliosa della liberazione di 25 milioni di iracheni. E sono orgogliosa di vedere un Iraq che sta ora emergendo con un governo più forte, veramente multietnico, con un governo che sta per avere la sua seconda serie di elezioni, che invita gli investitori privati a investire in Iraq, e che sta gettando solide basi di pace con i suoi vicini arabi.
Ci troviamo in un mondo in cui la possibilità del terrorismo, unita alla tecnologia, potrebbe farci pentire di aver agito.
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Foto e immagini di Condoleezza Rice
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Condoleezza Rice. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Condoleezza Rice.
Donna capace, di classe tanto che ho voluto chiamare la mia bambina come lei
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