George Herbert Walker Bush (a volte indicato anche come George Bush Senior), 41° presidente degli Stati Uniti d'America nasce il giorno 12 giugno 1924 a Milton, in Massachusetts. Il padre, Prescott Sheldon Bush, manager bancario, viene eletto come senatore del Connecticut nel 1952. Di conseguenza Bush sente da subito la necessità di impegnarsi attivamente nella realtà politica americana per dare il suo contributo. Partecipa come aviatore della Marina alla seconda guerra mondiale e riceve una medaglia al valore. Tornato in patria, completa gli studi iscrivendosi a Yale, e nel gennaio 1945, dopo la fine della guerra, si sposa con Barbara Pierce, ha sei figli.

Da questo momento comincia la sua scalata nel mondo della politica americana. Deputato del Congresso per il Texas per due mandati, tenta di entrare al Senato senza successo. Viene nominato ambasciatore delle Nazioni Unite, presidente del Comitato nazionale repubblicano, capo dell'ufficio delle Nazioni Unite per le relazioni con la Repubblica cinese ed anche direttore dell'ufficio dell'Intelligence Agency (CIA).

Grazie alla sua eccezionale carriera politica e alla sua personale fortuna economica, acquisita con un favorevole investimento petrolifero in Texas, può permettersi di aspirare alla presidenza degli Stati Uniti. Il primo tentativo, nel 1980, fallisce. Ronald Reagan è il candidato repubblicano vincente e Bush diviene il vice-presidente. Con questo ruolo, dal 1980 al 1988, si interessa a molte questioni interne: firma programmi per prevenire il contrabbando di droga nel sud della Florida, visita più di quindici nazioni come rappresentante di Reagan e intraprende dure battaglie contro il terrorismo.

Nel 1988 George Bush diviene il quarantunesimo presidente degli Stati Uniti, battendo il governatore del Massachusetts Michael Dukakis. Designa come suo vice James Danforth Quayle. Bush è stato il primo vice-Presidente, dopo Martin Van Burer nel 1836, a raggiungere la stanza ovale. Il suo orientamento nella politica interna non muta rispetto a quello del suo predecessore Reagan.In politica estera, invece, assiste ad importanti cambiamenti epocali: la conclusione, dopo quarant'anni, della guerra fredda; il crollo del comunismo; la distruzione del Muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica con il conseguente abbandono della presidenza da parte di Mikhail Gorbaciov.

Nel 1989 invia le truppe americane a Panama per rovesciare il regime del generale Manuel Antonio Noriega che minaccia la sicurezza del Canale e gli americani che vi vivono.

George H.W. Bush negli anni '90

Nell'agosto del 1990, quando l'Iraq invade il Kuwait, Bush decide di intervenire. Dopo aver tentato di convincere il presidente iraniano Saddam Hussein a ritirarsi, decide di attaccare l'Iraq. Riunisce le Nazioni Unite e raggruppa la più grande coalizione di paesi alleati mai messa insieme dai tempi della seconda guerra mondiale, per bloccare l'invasione del paese saudita.

L'operazione è denominata "Desert Storm". Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991 sono inviati più di 500.000 soldati di tutte le nazioni alleate, e 425.000 sono americani. Dopo settimane di combattimenti sanguinosi, anche attraverso bombardamenti aerei mirati, la guerra si conclude con la sconfitta dell'Iraq e l'indipendenza del Kuwait.

Nel 1992 tenta di essere eletto per il secondo mandato presidenziale, ma vince il candidato democratico Bill Clinton. I motivi di questa sconfitta: poca attenzione ai problemi interni, aumento della violenza nelle città e crisi dell'economia.

Di lui Mikhail Gorbaciov ha detto:

Ricordo che quando, dopo il presidente Reagan, fu George Bush Senior a entrare alla Casa Bianca, ci toccò aspettare non poco prima di poter andare avanti sulla strada del dialogo e di poter affrontare la ricerca di nuovi orizzonti in tema di sicurezza e di riduzione degli armamenti strategici nucleari. Avemmo l'impressione che la nuova dirigenza americana stesse consapevolmente, senza motivo, rallentando.

George H.W. Bush con il figlio George W. Bush

Il suo mandato di presidente è durato dal 20 gennaio 1989 fino al 20 gennaio 1993. George Bush è padre di George W. Bush, 43° presidente degli Stati Uniti d'America.

George Bush Senior si è spento il 30 novembre 2018 a Houston, all'età di 94 anni.