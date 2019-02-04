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Oscar Wilde

Oscar Wilde

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Biografia

Oscar Fingal O' Flahertie Wills Wilde nasce a Dublino il 16 Ottobre 1854. Suo padre William è un rinomato chirurgo e uno scrittore versatile; sua madre Jane Francesca Elgée, una poetessa e un'accesa nazionalista irlandese.

Oscar Wilde

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Formazione e studi

Il futuro scrittore dopo aver frequentato il prestigioso Trinity College a Dublino e il Magdalen College, diviene presto popolare per la sua lingua sferzante, per i suoi modi stravaganti e per la versatile intelligenza.

Ad Oxford, dove fra l'altro vince il premio Newdigate con il poema "Ravenna", conosce due fra i maggiori intellettuali del tempo: Pater e Ruskin. Essi lo introducono alle più avanzate teorie estetiche e affinano il suo gusto artistico.

Arte per l'arte

Nel 1879 Oscar Wilde soggiorna a Londra dove inizia a scrivere occasionalmente saggi giornalistici e pubblicare poemi. Nel 1881 escono i "Poems" che fanno registrare in un anno ben cinque edizioni.

La sua chiarezza, il suo brillante modo di conversare, il suo ostentato stile di vita ed il suo stravagante modo di vestirsi fanno di Wilde una delle figure più salienti degli affascinanti circoli londinesi.

Un tour di lettura durato un anno negli Stati Uniti incrementa la sua fama e gli dà l'opportunità di formulare meglio la sua teoria estetica che ruota intorno al concetto di "arte per l'arte".

Oscar Wilde

La moglie, i figli, le relazioni

Nel 1884, ritornato a Londra dopo aver trascorso un mese a Parigi, sposa Costance Lloyd. Si tratta di un matrimonio più di facciata che dettato dal sentimento. Oscar Wilde è difatti omosessuale e vive questa condizione con enorme disagio, soprattutto a causa della soffocante morale vittoriana che impera nell'Inghilterra di quel tempo.

La costruzione di cartapesta eretta da Oscar Wilde non può però durare a lungo. Infatti, dopo la nascita dei suoi figli Cyryl e Vyvyan, si separa dalla moglie a causa dell'insorgere della sua prima vera relazione omosessuale.

Le opere

Nel 1888 pubblica la sua prima collezione di storie per ragazzi "Il principe felice e altre storie", mentre tre anni dopo compare il suo unico romanzo, "Il ritratto di Dorian Gray", capolavoro che gli porta fama imperitura e per cui è conosciuto ancora oggi.

L'aspetto peculiare del racconto, oltre alle varie invenzioni fantastiche (come quella del ritratto ad olio che invecchia al posto del protagonista), è che Dorian possiede indubbiamente molti dei tratti caratteristici dello scrittore, cosa che all'epoca non manca di scatenare l'ira dei critici, i quali ravvedono nella prosa di Oscar Wilde i caratteri della decadenza e della disgregazione morale.

Nel 1891, il suo "annus mirabilis", pubblica il secondo volume di favole "La casa dei melograni" e "Intenzioni" una collezione di saggi comprendente il celebre "La decadenza della menzogna".

Nello stesso anno stende per la famosa attrice Sarah Bernhardt il dramma "Salomé", scritto in Francia e fonte ancora una volta di grave scandalo.

Il tema è quello della forte passione ossessiva, particolare che non poteva non attivare gli artigli della censura britannica, che ne proibisce la rappresentazione.

Ma la penna di Wilde sa colpire in più direzioni e se le tinte fosche le sono familiari, nondimeno si esprime al meglio anche nel ritratto sarcastico e sottilmente virulento. La patina di amabilità è anche quella che vernicia uno dei suoi più grandi successi teatrali: il brillante "Il ventaglio di Lady Windermere", dove, sotto l'apparenza leggiadra e il fuoco di fila delle battute, si nasconde la critica al vetriolo alla società vittoriana. La stessa che faceva la fila per vedere la commedia.

Galvanizzato dai successi, lo scrittore produce una quantità considerevole di pregevoli opere.

"Una donna senza importanza" torna alle tematiche scottanti (avendo a che fare con lo sfruttamento sessuale e sociale delle donne); mentre "Un marito ideale" è incentrato nientemeno che sulla corruzione politica.

La sua vena umoristica esplode nuovamente con l'accattivante "L'importanza di chiamarsi Ernesto", un'altra stilettata al cuore dell'ipocrita morale corrente.

Questi lavori vennero definiti come perfetti esempi della "comedy of manners" (commedia satirica realistica del periodo della Restaurazione che mette in discussione e commenta i modi e le convenzioni sociali di una società altamente sofisticata e artificiale), grazie alle loro illustrazioni delle maniere e della morale dell'affascinante e un po' frivola società del tempo.

Ma la società vittoriana non è così disposta a farsi prendere in giro e soprattutto a veder svelate le sue contraddizioni in maniera così palese e sarcastica.

Oscar Wilde

Una carriera e una vita distrutte

A partire dal 1885, la scintillante carriera di Oscar Wilde, così come la sua vita privata, vengono distrutte.

Già dal 1893 la sua amicizia con Lord Alfred Douglas, detto Bosie, mostra la sua pericolosità procurandogli non pochi fastidi; suscita scandalo agli occhi della buona società. Due anni dopo, Wilde è processato per il reato di sodomia.

Entrato in carcere viene processato anche per bancarotta: i suoi beni sono messi all'asta. La madre muore poco dopo.

Wilde viene condannato per due anni ai lavori forzati; è durante il periodo del carcere che scrive una delle sue opere più toccanti "De profundis", che non è altro che una lunga lettera indirizzata al mai dimenticato Bosie (il quale nel frattempo si era allontanato dal compagno, quasi abbandonandolo).

Sarà il vecchio amico Ross, l'unico presente fuori dal carcere ad attenderlo al momento della scarcerazione, a tenerne una copia e a farla pubblicare, come esecutore testamentario, trent'anni anni dopo la morte di Oscar Wilde.

L'ultima opera, scritta dopo un riavvicinamento a Bosie, è "Ballata del carcere di Reading" che termina nel 1898 dopo essere uscito di prigione, durante un soggiorno a Napoli.

Tornato a Parigi apprende della morte della moglie; dopo un paio d'anni di spostamenti sempre insieme all'amato Bosie, il 30 novembre del 1900 Oscar Wilde muore di meningite all'età di 46 anni.

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Lunedì 4 febbraio 2019 22:30:34

Oscar Wilde, scrittore brillante, ironico celatamente dissacratore della società ipocrita inglese del suo tempo, anima libera, sogna un mondo di caldo splendore, muore troppo presto lasciando un vuoto incolmabile.

Da: Maria Sabato
Sabato 17 marzo 2018 10:31:07

Complimenti innanzi tutto per il vostro lavoro !
Lessi il DE PROFUNDIS a 18 anni e mi turbò profondamente. Ero troppo giovane per poter capire cosa fosse l'omosessualità.
Mi piace comunque l'intelligenza e il coraggio di questo personaggio, nato forse troppo in anticipo sull'emancipazione dei tempi...

Da: Anonimo
Lunedì 7 giugno 2010 17:57:38

Credo che Oscar Wilde sia un grande scrittore pur avendo letto solo una delle sue opere, il suo unico romanzo: il ritratto di Dorian Gray. è un libro molto interessante e pieno di significato che consiglio a tutti voi

Da: Giuly

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