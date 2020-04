Biografia

Wilma Goich nasce il 16 ottobre del 1945 a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, da genitori profughi dalla Dalmazia. Appassionata di musica e canto sin da bambina, nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Le colline sono in fiore", canzone che la rende famosa sia in Italia che in Sud America. Nello stesso periodo registra il suo primo 33 giri, "La voce di Wilma Goich", per l'etichetta Dischi Ricordi, e interpreta "Un bacio sulle dita" e "Il diritto d'amare" in occasione di "Caravella dei successi", manifestazione in scena a Bari durante la quale conosce un giovane Teo Teocoli: i due intraprendono una breve relazione d'amore.

Nel 1966 Wilma Goich partecipa al 14° Festival della Canzone Napoletana, esibendosi insieme con Maria Paris & Le Cugine in "Pe' strade 'e Napule", brano yèyè di Maniscalco e Pattaccini. Quell'anno la giovane cantante ligure partecipa anche a Sanremo con "In un fiore" e a "Un disco per l'estate" con "Attenti all'amore".

Torna sul palco dell'Ariston nel 1967, presentando insieme con The Bachelors "Per vedere quanto grande è il mondo"; dopo avere portato a "Un disco per l'estate" la canzone "Se stasera sono qui", scritta da Luigi Tenco, Wilma ottiene un buon successo con "Gli occhi miei" (in gara nel 1968 a Sanremo) e "Finalmente" (proposta nello stesso anno a "Un disco per l'estate"). Nel 1969 la giovane interprete ritorna nuovamente al Festival di Sanremo con "Baci baci baci"; nell'anno successivo, a "Canzonissima" riceve una calda accoglienza con "Presso la fontana".

Dopo aver fondato il due musicale I Vianella insieme con Edoardo Vianello, diventato suo marito nel 1965 (testimoni Teddy Reno, Rita Pavone e Iller Petaccini ed Ennio Morricone), Wilma Goich ottiene un buon successo con "Vojo er canto de 'na canzone" e si classifica terza a "Un disco per l'estate" 1972 con il brano "Semo gente de borgata", scritto da Franco Califano; quest'ultimo è autore anche di "Fijo mio", portata dai Vianella a "Un disco per l'estate" nel 1973. L'anno successivo la manifestazione vede la partecipazione di Vianello e Goich con "Volo di rondine", scritto da Sergio Bardotti e musicato da Amedeo Minghi.

Sempre al 1974 risalgono i 33 giri "Roma parlaje tu", "Homeide" e "Quanto sei Vianella...Roma", mentre nel 1975 vengono registrati "Dai tetti di Roma" e "Vestiti, usciamo", oltre ai 45 giri "L'amici mia/Pazzi noi" e "Vestiti usciamo/Guarda". Dopo avere inciso "Napoli vent'anni dopo", "Storie d'amore" e "Compleanno", (e i 45 giri "Anvedi chi c'è/Importante" e "Cybernella/Con te bambino"), alla fine degli anni Settanta l'amore tra Wilma e Edoardo finisce, e così termina anche il loro sodalizio artistico.

Nel 1981 la cantante registra il disco "To Wilma G7", all'interno del quale è presente una cover di una canzone degli Abba, "The winner takes it all", intitolata "E allora prendi e vai". A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta la Goich è protagonista di "Una rotonda sul mare", gara canora trasmessa su Canale 5 dove si esibisce con "Se stasera sono qui", "Ho capito che ti amo" e "In un fiore". Nel 1990, inoltre, è al fianco di Mike Bongiorno, Franco Nisi, Tony De Vita e Illy Reale in "Tris", gioco a quiz che sostituisce "Bis".

Nel 1994 torna al Festival di Sanremo: non da solista, ma all'interno del gruppo Squadra Italia, nato specificamente per la kermesse dell'Ariston, cantando "Una vecchia canzone italiana". Nella stagione 1996/97 torna in televisione facendo parte del cast di "Domenica In", programma in onda su Raiuno che vede anche la partecipazione di Betty Curtis e Jimmy Fontana.

Nel 2008, dopo una candidatura alle elezioni amministrative per il Comune di Roma saltata all'ultimo momento (avrebbe dovuto entrare nelle liste de La Destra), sale suo malgrado agli onori della cronaca dichiarando di essere vittima di strozzinaggio da parte di alcuni usurai ai quali aveva chiesto poche migliaia di euro per aiutare la figlia. Nel 2011, dopo essere stata ospite della trasmissione di Raiuno "I migliori anni", ha un ruolo da protagonista in "Noi che... Gli anni migliori", commedia musicale di Carlo Conti in scena a Roma al Teatro Salone Margherita; l'anno successivo registra un nuovo disco, "Se questo non è amore", per KlasseUno Edizioni.