1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito

David Ben Gurion

David Ben Gurion

David Ben Gurion

Biografia Un padre per Israele

David Ben-Gurion nasce il giorno 16 ottobre 1886 come David Grün a Plonsk (Polonia), città all'epoca parte dell'Impero zarista. Giovanissimo emigra in Palestina: David è figlio di uno dei leader del movimento che rivendica l'indipendenza della Palestina dall'oppressione degli israeliti dell'Europa orientale. L'idea di portare Israele all'indipendenza diviene l'obiettivo della sua vita.

A vent'anni, nel 1906, lavora per alcuni anni come allevatore. Cambia il suo nome in quello di origine ebraica Ben Gurion, e si unisce al movimento Sionista socialista, di cui diviene leader.

Nel 1915 viene espulso dalla Palestina a causa della sua attività nazionalista: decide di andare a New York, dove riesce a creare stretti collegamenti con il partito locale sionista.

Dopo la Prima guerra Mondiale torna in Palestina, designata dalle Nazioni Unite come "National Home" per gli ebrei. Nel 1930 fonda il Mapai, (Partito dei lavoratori israeliani) e dal 1921 al 1935 è il segretario generale dell'Histadrut (Federazione generale dei lavoratori).

Dal 1935 al 1948 David Ben Gurion acquisisce la carica di capo gabinetto dell'agenzia ebraica per la Palestina. Il suo impegno spazia dallo sviluppo del paese alla risoluzione della questione degli immigrati, attivi segretamente contro i governi Arabi ed Inglesi.

Durante la seconda guerra mondiale interviene in difesa del suo popolo sterminato nei lager nazisti. Convince diecimila ebrei a prendere le armi nell'esercito inglese per combattere i tedeschi, e nello stesso tempo autorizza un organismo segreto a nascondere i rifugiati ebrei nel Paese.

Il 14 maggio 1948 Israele ottiene l'indipendenza, ma a caro prezzo: i miliziani arabi si uniscono alle truppe palestinesi per distruggere il nascente Stato ebraico che, guidato da Ben Gurion, sa contenere e respingere l'attacco.

È il primo ministro nella storia del paese e ministro della Difesa dal 1948 al 1953, e dal 1955 al 1963. Durante la crisi del Canale di Suez del 1956, ordina l'invasione dello Stretto di Gaza e della penisola del Sinai. Le operazioni di conquista sono coordinate da milizie franco-inglesi. Accetta di ritirare le truppe solo dopo la richiesta delle Nazioni Unite. Per gli arabi questo conflitto rappresenta l'affermazione dell'imperialismo ebraico, per gli ebrei sarebbe stato il solo sistema per assicurarsi undici anni di relativa pace.

David Ben Gurion si ritira dalla vita politica nel 1963; muore dieci anni dopo, il giorno 1 dicembre 1973.

Oggi è riverito come "padre della nazione".

Vuoi ricevere aggiornamenti su David Ben Gurion ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Aforismi di David Ben Gurion

3 fotografie

Foto e immagini di David Ben Gurion

Foto di David Ben Gurion
Foto di David Ben Gurion
Foto di David Ben Gurion

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Israele Nazioni Unite Seconda Guerra Mondiale Canale di Suez Politica Storia

David Ben Gurion nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Alessia Macari

Alessia Macari

Personaggio tv italiano irlandese
α 16 ottobre 1993
Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo

Serial killer russo
α 16 ottobre 1936
ω 16 febbraio 1994
Angela Lansbury

Angela Lansbury

Attrice inglese naturalizzata statunitense
α 16 ottobre 1925
ω 11 ottobre 2022
Casey Stoner

Casey Stoner

Campione di motociclismo australiano
α 16 ottobre 1985
Charles Leclerc

Charles Leclerc

Pilota automobilistico monegasco
α 16 ottobre 1997
Dino Buzzati

Dino Buzzati

Scrittore italiano
α 16 ottobre 1906
ω 28 gennaio 1972
Dorando Pietri

Dorando Pietri

Maratoneta italiano
α 16 ottobre 1885
ω 7 febbraio 1942
Günter Grass

Günter Grass

Scrittore tedesco, premio Nobel
α 16 ottobre 1927
ω 13 aprile 2015
Maria Goretti

Maria Goretti

Santa cattolica italiana
α 16 ottobre 1890
ω 6 luglio 1902
Oscar Wilde

Oscar Wilde

Scrittore irlandese
α 16 ottobre 1854
ω 30 novembre 1900
Tim Robbins

Tim Robbins

Attore statunitense
α 16 ottobre 1958
Wilma Goich

Wilma Goich

Cantante italiana
α 16 ottobre 1945
Antonio Segni

Antonio Segni

4° Presidente della Repubblica Italiana
α 2 febbraio 1891
ω 1 dicembre 1972
Charles de Foucauld

Charles de Foucauld

Religioso francese, esploratore e studioso della cultura Tuareg
α 15 settembre 1858
ω 1 dicembre 1916
Christa Wolf

Christa Wolf

Scrittrice tedesca
α 18 marzo 1929
ω 1 dicembre 2011
Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli

Tennista italiano
α 11 settembre 1933
ω 1 dicembre 2025
Papa Leone X

Papa Leone X

Pontefice della Chiesa cattolica italiano
α 11 dicembre 1475
ω 1 dicembre 1521
Vittorio Emanuele Orlando

Vittorio Emanuele Orlando

Giurista e politico italiano
α 19 maggio 1860
ω 1 dicembre 1952
Alain-Fournier

Alain-Fournier

Scrittore francese
α 3 ottobre 1886
ω 22 settembre 1914
Alfonso XIII di Spagna

Alfonso XIII di Spagna

Monarca spagnolo
α 17 maggio 1886
ω 28 febbraio 1941
Antonio Banfi

Antonio Banfi

Filosofo italiano
α 30 settembre 1886
ω 22 luglio 1957
Diego Rivera

Diego Rivera

Pittore e artista messicano
α 8 dicembre 1886
ω 24 novembre 1957
Edward Bach

Edward Bach

Medico gallese
α 24 settembre 1886
ω 27 novembre 1936
Karl Barth

Karl Barth

Teologo svizzero
α 10 maggio 1886
ω 10 dicembre 1968
L' Automobile

L' Automobile

-
α 29 gennaio 1886
Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe

Architetto e designer tedesco
α 27 marzo 1886
ω 17 agosto 1969
Oskar Kokoschka

Oskar Kokoschka

Pittore austriaco
α 1 marzo 1886
ω 22 febbraio 1980
Sergio Corazzini

Sergio Corazzini

Poeta italiano
α 6 febbraio 1886
ω 17 giugno 1907
Silvio Matteoda

Silvio Matteoda

Pittore, architetto e inventore italiano
α Anno 1886
ω 5 gennaio 1977
Vittorio Pozzo

Vittorio Pozzo

Allenatore di calcio italiano
α 2 marzo 1886
ω 21 dicembre 1968
Abebe Bikila

Abebe Bikila

Atleta, maratoneta etiope
α 7 agosto 1932
ω 25 ottobre 1973
Anna Magnani

Anna Magnani

Attrice italiana
α 7 marzo 1908
ω 26 settembre 1973
Brigitte Reimann

Brigitte Reimann

Scrittrice tedesca
α 21 luglio 1933
ω 20 febbraio 1973
Bruce Lee

Bruce Lee

Attore statunitense, leggenda del kung fu
α 27 novembre 1940
ω 20 luglio 1973
Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda

Scrittore italiano
α 14 novembre 1893
ω 21 maggio 1973
J.R.R. Tolkien

J.R.R. Tolkien

Scrittore inglese
α 3 gennaio 1892
ω 2 settembre 1973
Lyndon Johnson

Lyndon Johnson

36° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 27 agosto 1908
ω 22 gennaio 1973
Paavo Nurmi

Paavo Nurmi

Atleta finlandese, leggenda olimpica
α 13 giugno 1887
ω 2 ottobre 1973
Pablo Picasso

Pablo Picasso

Pittore spagnolo
α 25 ottobre 1881
ω 8 aprile 1973
Pablo Neruda

Pablo Neruda

Poeta cileno
α 12 luglio 1904
ω 23 settembre 1973
Salvador Allende

Salvador Allende

Presidente cileno
α 26 giugno 1908
ω 11 settembre 1973
Wystan Hugh Auden

Wystan Hugh Auden

Poeta e scrittore inglese
α 21 febbraio 1907
ω 29 settembre 1973

Chi l'ha detto?

In parte, la salute mentale è una forma di conformismo.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail