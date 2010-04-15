David Ben Gurion
Biografia • Un padre per Israele
David Ben-Gurion nasce il giorno 16 ottobre 1886 come David Grün a Plonsk (Polonia), città all'epoca parte dell'Impero zarista. Giovanissimo emigra in Palestina: David è figlio di uno dei leader del movimento che rivendica l'indipendenza della Palestina dall'oppressione degli israeliti dell'Europa orientale. L'idea di portare Israele all'indipendenza diviene l'obiettivo della sua vita.
A vent'anni, nel 1906, lavora per alcuni anni come allevatore. Cambia il suo nome in quello di origine ebraica Ben Gurion, e si unisce al movimento Sionista socialista, di cui diviene leader.
Nel 1915 viene espulso dalla Palestina a causa della sua attività nazionalista: decide di andare a New York, dove riesce a creare stretti collegamenti con il partito locale sionista.
Dopo la Prima guerra Mondiale torna in Palestina, designata dalle Nazioni Unite come "National Home" per gli ebrei. Nel 1930 fonda il Mapai, (Partito dei lavoratori israeliani) e dal 1921 al 1935 è il segretario generale dell'Histadrut (Federazione generale dei lavoratori).
Dal 1935 al 1948 David Ben Gurion acquisisce la carica di capo gabinetto dell'agenzia ebraica per la Palestina. Il suo impegno spazia dallo sviluppo del paese alla risoluzione della questione degli immigrati, attivi segretamente contro i governi Arabi ed Inglesi.
Durante la seconda guerra mondiale interviene in difesa del suo popolo sterminato nei lager nazisti. Convince diecimila ebrei a prendere le armi nell'esercito inglese per combattere i tedeschi, e nello stesso tempo autorizza un organismo segreto a nascondere i rifugiati ebrei nel Paese.
Il 14 maggio 1948 Israele ottiene l'indipendenza, ma a caro prezzo: i miliziani arabi si uniscono alle truppe palestinesi per distruggere il nascente Stato ebraico che, guidato da Ben Gurion, sa contenere e respingere l'attacco.
È il primo ministro nella storia del paese e ministro della Difesa dal 1948 al 1953, e dal 1955 al 1963. Durante la crisi del Canale di Suez del 1956, ordina l'invasione dello Stretto di Gaza e della penisola del Sinai. Le operazioni di conquista sono coordinate da milizie franco-inglesi. Accetta di ritirare le truppe solo dopo la richiesta delle Nazioni Unite. Per gli arabi questo conflitto rappresenta l'affermazione dell'imperialismo ebraico, per gli ebrei sarebbe stato il solo sistema per assicurarsi undici anni di relativa pace.
David Ben Gurion si ritira dalla vita politica nel 1963; muore dieci anni dopo, il giorno 1 dicembre 1973.
Oggi è riverito come "padre della nazione".
Aforismi di David Ben Gurion
Se avessi saputo che era possibile salvare tutti i bambini della Germania trasportandoli in Inghilterra, e soltanto la metà trasferendoli nella terra d'Israele, avrei scelto la seconda soluzione, a noi non interessa soltanto il numero di questi bambini ma il calcolo storico del popolo d'Israele.
La terra di Israele fu la culla del popolo ebraico. Qui fu formata la sua entità spirituale, religiosa e nazionale. Qui esso conquistò l'indipendenza e creò una civiltà di significato nazionale ed universale. Qui esso scrisse e dette la Bibbia al mondo.
Esiliato dalla Palestina, il popolo giudaico rimase ad essa fedele in tutti i paesi della sua dispersione, non cessando mai di pregare e di sperare per il ritorno e per la restaurazione della propria libertà nazionale.
Spinti da questa storica associazione, gli Ebrei lungo tutti i secoli si sforzarono di tornare alla terra dei loro padri e di recuperare la dignità di Stato. In decenni recenti sono ritornati in massa. Essi hanno bonificato il deserto, fatto rivivere la loro lingua, costruito città e villaggi e stabilito una comunità vigorosa ed in continua espansione, con una propria vita economica e culturale. Cercarono pace, ma erano preparati a difendersi. Recarono la benedizione del progresso a tutti gli abitanti del paese.
Dopo che numerosi congressi internazionali riconobbero lo storico legame del popolo ebraico con la Palestina e dopo che la persecuzione nazista inghiottì milioni di Ebrei in Europa, risultò ancor più chiara l'urgenza della costituzione di uno stato ebraico capace di risolvere il problema della mancanza di patria per gli Ebrei, aprendo le porte a tutti gli Ebrei ed innalzando il popolo ebraico al livello degli altri popoli nella famiglia delle nazioni.
Il 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una decisione a favore della fondazione di uno Stato Ebraico indipendente in Palestina ed invitato gli abitanti del paese a prendere le misure richieste da parte loro per attuare il piano. Questo riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, del diritto al popolo ebraico di stabilire un proprio stato indipendente non può essere annullato.
Ci sono stati l'antisemitismo, i nazisti, Hitler, Auschwitz, ma loro [gli arabi] in questo cosa c'entravano? Essi vedono una sola cosa: siamo venuti e abbiamo rubato il loro paese. Perché dovrebbero accettarlo?
I villaggi ebraici sono stati costruiti al posto dei villaggi arabi. Voi non li conoscete neanche i nomi di questi villaggi arabi, e io non vi biasimo perché i libri di geografia non esistono più. Non soltanto non esistono i libri, ma neanche i villaggi arabi non ci sono più. Nahlal è sorto al posto di Mahlul, il kibbutz di Gvat al posto di Jibta; il kibbutz Sarid al posto di Huneifis; e Kefar Yehushua al posto di Tal al-Shuman. Non c'è un solo posto costruito in questo paese che non avesse prima una popolazione araba.
Tra di noi non possiamo ignorare la verità [...] Politicamente noi siamo gli aggressori e loro si difendono [...] Il paese è loro, perché essi lo abitavano, dato che noi siamo voluti venire e stabilirci qui, e dal loro punto di vista li vogliamo cacciare dal loro paese.
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