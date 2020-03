Dopo aver preso parte, in Irlanda, al reality show "Away with a stranger", nell'estate del 2014 è una delle protagoniste di un docu-reality girato in Grecia, sull'isola di Ios, e trasmesso dalla tv irlandese. Sempre nel 2014, entra nel cast di " Avanti un altro! ", quiz di Canale 5 a cui aveva già partecipato due anni prima come concorrente. Scelta da Paolo Bonolis , diventa una delle protagoniste del Minimondo rivestendo il ruolo della Ciociara, assegnatole in virtù del suo forte accento. Il suo compito è quello di entrare e uscire dallo studio intonando il brano di Tony Santagata "Quant'è bello lu primm'ammore", rigorosamente in dialetto ciociaro.

