Biografia

Alessia Macari nasce il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda. Cresciuta a Casalvieri, in provincia di Frosinone, nel 2010 si aggiudica il titolo di Miss Beauty Queen International, mentre un paio di anni più tardi vince il titolo di Miss Valcomino nel Mondo.

Dopo aver preso parte, in Irlanda, al reality show "Away with a stranger", nell'estate del 2014 è una delle protagoniste di un docu-reality girato in Grecia, sull'isola di Ios, e trasmesso dalla tv irlandese. Sempre nel 2014, entra nel cast di "Avanti un altro!", quiz di Canale 5 a cui aveva già partecipato due anni prima come concorrente. Scelta da Paolo Bonolis, diventa una delle protagoniste del Minimondo rivestendo il ruolo della Ciociara, assegnatole in virtù del suo forte accento. Il suo compito è quello di entrare e uscire dallo studio intonando il brano di Tony Santagata "Quant'è bello lu primm'ammore", rigorosamente in dialetto ciociaro.

Io sono nata e cresciuta in Irlanda, i miei genitori sono italiani, sono ciociari.

Alessia Macari, star del web

Successivamente, diventa una star del web grazie al suo profilo Instagram, su cui pubblica foto che la ritraggono in pose provocanti, spesso con pochi vestiti addosso.

Nel 2016 prende parte come attrice al film comico "La Dea Beffata", di Rocco Galluzzi, girato a Catanzaro.

Nel mese di settembre del 2016 viene scelta come una delle concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", presentato su Canale 5 da Ilary Blasi. Insieme a lei ci sono, tra gli altri, Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Alla fine è lei a risultare vincitrice della trasmissione.