Alessia Macari
Biografia
Alessia Macari nasce il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda. Cresciuta a Casalvieri, in provincia di Frosinone, nel 2010 si aggiudica il titolo di Miss Beauty Queen International, mentre un paio di anni più tardi vince il titolo di Miss Valcomino nel Mondo.
Dopo aver preso parte, in Irlanda, al reality show "Away with a stranger", nell'estate del 2014 è una delle protagoniste di un docu-reality girato in Grecia, sull'isola di Ios, e trasmesso dalla tv irlandese. Sempre nel 2014, entra nel cast di "Avanti un altro!", quiz di Canale 5 a cui aveva già partecipato due anni prima come concorrente. Scelta da Paolo Bonolis, diventa una delle protagoniste del Minimondo rivestendo il ruolo della Ciociara, assegnatole in virtù del suo forte accento. Il suo compito è quello di entrare e uscire dallo studio intonando il brano di Tony Santagata "Quant'è bello lu primm'ammore", rigorosamente in dialetto ciociaro.
Io sono nata e cresciuta in Irlanda, i miei genitori sono italiani, sono ciociari.
Alessia Macari, star del web
Successivamente, diventa una star del web grazie al suo profilo Instagram, su cui pubblica foto che la ritraggono in pose provocanti, spesso con pochi vestiti addosso.
Nel 2016 prende parte come attrice al film comico "La Dea Beffata", di Rocco Galluzzi, girato a Catanzaro.
Nel mese di settembre del 2016 viene scelta come una delle concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", presentato su Canale 5 da Ilary Blasi. Insieme a lei ci sono, tra gli altri, Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Alla fine è lei a risultare vincitrice della trasmissione.
Frasi di Alessia Macari
In Italia è successo tutto per caso, ogni estate tornavo dall’Irlanda e andavo in Ciociaria, una mia amica che aveva un bar, mi ha pregata di partecipare ad una sfilata, legata ad un concorso di bellezza. Inizialmente non volevo partecipare, poiché pensavo di non avere l’altezza adatta e neanche il fisico, alla fine ho accettato. Ho vinto tutte le tappe, sono arrivata in finale a Fiuggi, dove non ho vinto, però era presente lo staff di ‘Avanti Un Altro’ per svolgere i provini a cui ho partecipato, mi hanno presa in qualità di concorrente appunto come ciociara che veniva da Dublino. Dopo due anni mi ritrovo ad ‘Avanti Un Altro’, questa volta nelle vesti di personaggio, insomma un colpo di fortuna.
In Irlanda ho preso parte a molti programmi televisivi, a più di un reality. Ne ho fatto uno a Palma di Maiorca, uno in Grecia, uno in Irlanda. Ho sempre lavorato. Anche quando volevo smettere, arrivava sempre qualche proposta, quindi era destino.
La mia prima esperienza televisiva, risale all'età di sette anni, cantavo in un programma per bambini in Irlanda, in cui venivano sponsorizzati i giocattoli. Io sono nata e cresciuta in Irlanda, i miei genitori sono italiani, sono ciociari.
Ho avuto modo di constatare che recitare è una cosa che mi viene naturale, quindi sto pensando di studiare recitazione.
Recitare è una cosa che faccio in maniera spontanea, è un dono di natura.
A me non piacciono le cose artefatte, sono spontanea, quello che penso dico. A volte però devo stare attenta.
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