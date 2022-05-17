Paulo Dybala
Biografia
Paulo Exequiel Dybala nasce il 15 novembre del 1993 a Laguna Larga, in Argentina. Il nonno paterno è di origini polacche, fuggito in Sudamerica negli anni del nazismo. Paulo sin dalla più tenera età inizia a giocare a pallone, crescendo calcisticamente nell'Instituto. Quindi, a dieci anni prende parte a un provino con il Newell's Old Boys, che tuttavia non va a buon fine perché il padre vuole non farlo allontanare troppo da casa.
Diventato orfano a quindici anni, Paulo Dybala va a vivere nella pensione della squadra.
La carriera di calciatore professionista
Nel 2011, ad appena diciotto anni, disputa la sua prima stagione da calciatore professionista in Primera B Nacional dopo avere sottoscritto un contratto per il minimo sindacale, pari a 4mila pesos all'anno, che corrispondono a 900 euro.
Il 13 agosto debutta con la prima squadra, esordendo da titolare nella vittoria per due a zero contro l'Huracàn, mentre già la giornata seguente mette a segno la sua prima rete, nel pareggio per due a due contro l'Aldosivi. A ottobre, invece, realizza la sua prima tripletta da professionista nel quattro a zero contro l'Atlanta.
La stagione calcistica si conclude con un bilancio di diciassette gol in trentotto partite: Dybala è il primo giocatore a disputare trentotto partite di seguito in un campionato professionistico. È inoltre il primo a segnare due triplette.
La Joya
È in questo periodo che a Dybala viene affibbiato il soprannome Joya. È un giornalista argentino a definirlo così, per sue doti tecniche che dimostra nel mondo del calcio, con il pallone tra i piedi. Joya significa gioiello.
Il calciatore argentino viene notato da Gustavo Mascardi, impresario sudamericano in buoni rapporti con Sean Sogliano, direttore sportivo del Palermo, che decide di acquistare il cartellino di Dybala a un prezzo di dodici milioni di euro, incluse le commissioni e le tasse. Si tratta della spesa più elevata mai sostenuta dalla società siciliana per un giocatore.
L'arrivo di Paulo Dybala in Italia
Nel mese di maggio del 2012 l'argentino sostiene le visite mediche, per poi sottoscrivere con il Palermo un contratto della durata di quattro anni per 500mila euro all'anno. Ad agosto, tuttavia, un contrattempo rischia di far saltare l'affare: l'Instituto, infatti, si rifiuta di concedere il transfer del giocatore fino a quando non verrà saldato un debito di più di tre milioni di euro. Dopo qualche giorno, tuttavia, la situazione ritorna a posto.
Paulo Dybala, così, debutta nel campionato italiano durante Lazio-Palermo, match della seconda giornata della stagione 2012/13, entrando in campo al posto di Fabrizio Miccoli. L'esordio da titolare risale all'ottavo turno di campionato, disputato contro il Torino. Mentre il primo gol arriva l'11 novembre, contro la Sampdoria.
Il Palermo, tuttavia, alla fine del campionato retrocede in serie B. Dybala chiude con un bilancio di tre gol in ventisette partite di A.
Dalla Serie B alla Serie A e la fascia di capitano
Nella stagione successiva l'argentino segna la prima rete in serie B solo a marzo: il campionato dei siciliani si chiude con l'immediato ritorno in serie A, ottenuto con ben cinque giornate di anticipo. Dybala, invece, conclude con cinque reti e ventotto presenze in campionato.
Nella stagione 2014/2015 egli contribuisce al successo dei rosanero in casa del Milan con una rete, segnando anche contro il Genoa, contro il Parma, contro il Torino e contro il Cagliari.
Alla fine del 2014 il C.t. della nazionale azzurra Antonio Conte gli propone la possibilità di essere convocato con la maglia azzurra (le sue origini italiane lo permetterebbero). Tuttavia Dybala rifiuta, preferendo attendere una convocazione da parte del suo paese natale.
Non potrei difendere i colori di un altro Paese come se fossero i miei, preferisco aspettare una chiamata dell'Argentina. [...] Ne ho parlato con la mia famiglia e con i miei amici e sono arrivato alla conclusione che ho una carriera davanti, per cui aspetterò quello che voglio da una vita: vestire la maglia celeste e bianca.
Il 2 maggio del 2015 indossa per la prima volta la fascia di capitano, nel pareggio per zero a zero contro il Sassuolo: al termine della stagione, lascia il Palermo per trasferirsi alla Juventus.
Gli anni 2015-2017: Dybala alla Juventus e nella nazionale argentina
Con i bianconeri firma un contratto di cinque anni ed esordisce in Supercoppa Italiana, contribuendo con un gol al successo contro la Lazio. A settembre esordisce in una competizione europea, nel match vinto contro il Manchester City in Champions League. Segna la sua prima rete in Champions League nel febbraio del 2016 contro il Bayern Monaco, anche se i tedeschi eliminano la Juve.
Nel frattempo, nell'ottobre del 2015 Dybala ha esordito anche con la maglia della Nazionale argentina (in passato era stato convocato anche dall'Under 17 e dall'Under 20 albiceleste, ma non era mai sceso in campo): accade nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 giocata contro il Paraguay, che finisce sullo zero a zero.
La sua stagione si conclude con una doppia vittoria: il primo scudetto e la prima Coppa Italia della sua carriera, con la Juventus di Massimiliano Allegri.
Avere un figlio calciatore era il sogno di mio padre. Tutti i ragazzi dovrebbero tentare di inseguire il proprio sogno, non solo nello sport. Vengo da un paese piccolo, nel quale grandi squadre come la Juventus sembrano irraggiungibili. Invece papà ci ha creduto. E io ce l'ho fatta.
Nella stagione 2016/17, Dybala si fa notare con la maglia dell'Argentina per un'espulsione rimediata a settembre contro l'Uruguay ed è protagonista in negativo della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, sbagliando il rigore decisivo, ma si riscatta con un campionato ottimo.
In Champions League, invece, si mette in evidenza per la doppietta grazie alla quale la Juventus stende per tre a zero il Barcellona nella gara di andata dei quarti di finale.
Nel 2018 inizia una relazione sentimentale con Oriana Sabatini, modella, cantante e attrice sua connazionale.
Gli anni 2020
Alla fine del campionato 2021/2022 lascia la Juventus: la sua nuova squadra sarà la Roma di Mourinho.
Nel novembre del 2022 è nella rosa del ct argentino Lionel Scaloni. Vola in Qatar per partecipare ai Mondiali di calcio. Gioca solo le ultime due partite: la semifinale contro la Croazia e la finale contro la Francia. Il titolo mondiale viene assegnato ai rigori: quello di Dybala è decisivo per la vittoria dell'Argentina.
Nell'agosto 2024 rifiuta una cifra di ingaggio astronomica offerta dagli arabi dell'Al-Qadsiah, per rimanere alla Roma.
Frasi di Paulo Dybala
Papà mi ha dato un pallone prima ancora di mettermi tra le braccia della mamma.
Essendo veloce, posso evitare lo scontro. Anche se poi, molte volte, la palla passa, io no.
Giocare con Messi? Lo voglio da sempre. Mi piacerebbe alzare la testa, vederlo lì e passargli la palla, sarebbe fantastico. [Nel 2014]
[Declinando l'invito di Antonio Conte a vestire la maglia dell'Italia] Non potrei difendere i colori di un altro Paese come se fossero i miei, preferisco aspettare una chiamata dell'Argentina. [...] Ne ho parlato con la mia famiglia e con i miei amici e sono arrivato alla conclusione che ho una carriera davanti, per cui aspetterò quello che voglio da una vita: vestire la maglia celeste e bianca.
A Palermo, in tanti mi hanno insegnato a comprendere il calcio; alla Juventus, Massimiliano Allegri è stato molto paziente e mi ha aiutato a crescere. Ma prima, in Argentina, c’è stato Darío Franco, che mi aveva regalato l’emozione della prima squadra: lo sento spesso ancora oggi. [Nel 2016]
Avere un figlio calciatore era il sogno di mio padre. Tutti i ragazzi dovrebbero tentare di inseguire il proprio sogno, non solo nello sport. Vengo da un paese piccolo, nel quale grandi squadre come la Juventus sembrano irraggiungibili. Invece papà ci ha creduto. E io ce l’ho fatta.
Capisco che la gente faccia paragoni ma io non voglio essere il Messi del futuro, io sono il Dybala del futuro e darò il massimo per la mia squadra e per la Nazionale.
La Serie B con il Palermo mi abbia aiutato moltissimo a diventare giocatore e a diventare uomo dentro e fuori dal campo.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Paulo Dybala
Foto e immagini di Paulo Dybala
Video Paulo Dybala
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Paulo Dybala. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Paulo Dybala.
Caro Paulo è un dolore enorme se vai via, cerca di contrattare con la Juventus.
Se vai via la fede juventina terminerà
Un messaggio di auguri per un vostro tifoso
Caro Paulo, so già che non leggerai mai questo messaggio ma con tutta la speranza che anche x chi non ha niente un sogno possa avverarsi volevo chiederti un piccolo aiuto... niente di particolare solo un aiuto nel fare ad una persona speciale tifossissima della Juve gli auguri più belli e inaspettati x il suo compleanno... con un video... sarebbe veramente bello... Se è possibile ti chiedo di farmi sapere al mio numero 348 -------... il suo compleanno è venerdì 18 febbraio... Grazie di cuore... Spero tu possa aiutarmi... Per me è una cosa davvero importante... Un abbraccio 🤗
Non andare via
Paulo, io sono un tuo grandissimo fan e della Juventus.
Ti prego non andartene ci servi...
Ti prego rimani
Dybala ti prego rimani sei il cuore e l'anima della Juventus rimani ti prego
Regalo di natale per mio figlio
Ciao Paulo o chi per lui stia leggendo... immagino che tu sia già davvero impegnato e di sicuro avrai ricevuto milioni di questi messaggi, io pero sono tenace e ci provo comunque... mio figlio maggiore di 13 anni ti adora, non solo da quando stai alla Juventus (mia e sua squadra del cuore) ma già da quando eri quasi nessuno... passami il termine... giusto per farti capire che tipo di adorazione calcistica ha nei tuoi confronti... con questo messaggio volevo solo chiederti se ti è possibile mandargli un messaggio di auguri per natale... Non ho mai fatto una richiesta di questo tipo, ma quest' anno in particolare ha preso una bitta piega a livello scolastico e essendo cresciuto senza padre, e in pieno della fase adolescenziale non so piu' che pesci prendere per fargli capire l' importanza dello studio non solo del calcio... cosa per la quale lui vive... spero che con un tuo solo messaggio di auguri lui possa capire che nella vita il sapere in generale è importante e che questa povera mamma è disposta a fare di tutto per aiutarlo... ti scrivo sia il suo indirizzo mail scolastico che il mio, e l' indirizzo di casa... purtroppo anche se ho solo 35 anni sono un po' contraria ai social network quindi non ho ne facebook ne istagram... e lui è ancora troppo piccolo per avere un account suo personale... anche solo una mail o letterA prestampata con scritto "Ciao Loris... " sarebbe sufficente...
So già che forse non riceverai mai questo messaggio... ma la speranza è sempre l'ultima a morire...
Continua ad emozionarci con i tuoi goalll...
Un caro saluto
Valeria Sabbatini... Madre di un tuo grandissimo FAN... Loris
Infortuni: Dave o'Sullivan
Ciao Paulo,
Spero tanto che avrai l'opportunità di leggere questo messaggio o perlomeno il tuo staff e riferire. In qualità di fisioterapista penso che tutti questi infortuni sono figli di adattamenti motori che via via con il tempo il tuo sistema nervoso ha creato per i tanti infortuni avuti, sviluppando una strategia di protezione. In casi come questo, ci saranno muscoli negli arti inferiori (spesso il soleo, gastrocnemio, ischi - crurali e gluteo) che non stanno facendo il proprio lavoro e altri (es. quadricipite) che sono in sovraccarico; anche se bisogna approfondire la valutazione soggettiva ed oggettiva. Inoltre si denota una 'postura' non del tutto corretta durante la corsa. Alyra cosa da sottolineare è sicuramente che Paulo tende ad sovraccaricare il tallone anziché il mesopied, zona del piede molto importante come base di supporto e in generale per una corretta biomeccanica dell'arto inferiore. Io consiglierei, se vuole sperare di risolvere i suoi problemi una volta per tutto i suoi guai fisici di rivolgersi all'irlandese Dave o'Sullivan titolare della 'Pro Sports Accademy' in Inghilterra, se non erro si trova ad Huddersfield. Il meglio che si possa trovare in riabilitazione sportiva. Adotta un sistema step by step che ti accompagnerà con un outcome di valore assoluto. Ti prego, Paulo, di prendere in considerazione il mio consiglio, per lo meno di contattarli telefonicamente per capire qual'è il suo sistema e come potrebbe utile al tuo caso. Dalla stessa chiamata capirai anche non essendo di tua competenza, quello che ti potrà offrire.
Un'abbraccio
#finoallafine
Buongiorno Paulo Dybala, sono il papà di un ragazzo di 18 anni, Sebastiano, cheb ha avuto un incidente stradale dove ha rotto una vertebra ma dove questo incidente ha aperto a noi genitori una realtà orribile cioè che nostro figlio è entrato in un brutto giro di amici e di droghe.
ora è obbligatoriamente costretto a rimanere a letto fino a che non si risalda la vertebra e in questi giorni stiamo cercando in tutti i modi possibili di farlo rendere conto che stava buttando via la vita, ma i nostri sforzi a volte non sembrano molto efficaci, invece penso che, dato che tu sei il suo IDOLO, una tua videtelefonata, un tuo contatto dove gli dici e spieghi che la vita è una sola e questi comportamenti sono suicidi e che deve rendersi conto di lasciare perdere sia il branco (tutto) che le sostanze, sarebbe la cosa più efficace.
So che forse questo messaggio non ti arriverà mai o che tra i milioni si perderà ma nel caso contrario noi genitori e lui saremmo le persone più felici di questo mondo.
Con Affetto ed Ammirazione per lo Sportivo e per la persona che sei.
Albani Tiziano 338------- Sebastiano 366-------
Ciao, sono il papà di una tua grandissima fan... Lei si chiama Martina ha 13 anni e parla sempre di te... La mia richiesta è simile a milioni di richieste che avrai tutti i giorni... IL 9 FEBBRAIO lei festeggerà 14 anni... Puoi regalargli un video messaggio dove gli fai gli auguri. Te ne sarei grato🙏🙏🙏 un papà disperato.. 😭😭😭😭... Io sono un grande juventino... Gianni
Richiesta per un video messaggio
Salve sono lo zio di un ragazzo Down che sta lottando contro una forma aggressiva di Leucemia e un suo grandissimo fan gli sarebbe di grande aiuto un video messaggio di incoraggiamento a non mollare una piccola cosa per un grande come Dybala attendo una vostra eventuale mail di conferma
Paulo
Oramai sono 6 anni che ti conosco e sono sei anni che mi rendi sempre felice, e questa cosa mi ha spinto ad aprire una page su di te per sostenerti al massimo (pauloxhome) il mio sogno sarebbe incontrarti però per problemi economici purtroppo mi limito a vederla da casa
Comunque voglio ringraziarti
Che con una semplice foto
O un tuo video riesci a rendermi felice anche quando il mondo mi cade addosso e non ce nessuno
E ci sei solo te
Comunque ti voglio tanto bene pau
Spero che riuscirò a coronare il mio sogno
Buona giornata Paulo tvb❤
Ciao ho bisogno di un grande favore tra poco mio figlio mattia fa 18 anni come posso avere sul mio wazzap un video di auguri ??? Lui gioca a pallone e tutti gli dicono che ti somiglia sicuramente ricevere un augurio da te e qualche tuo collega e la felicità x mio figlio mi potete aiutare
Ciao Paulo. Prima di tutto inizio col dirti che sei grande! Sei stato, in quest'ultimo periodo, un po maltrattato dalla nostra juve, ma la maggioranza di noi juventini siamo stati sempre dalla tua parte. Dalla tua parte c'è stato anche un giovane figlio di emigranti bulgari che ti ammira tantissimo. Io scrivo per lui e ti chiedo di farlo felice ti chiedo di inviargli una tua maglietta autografata con dedica. Lui si chiama Cristian Kuzmanov. Puoi inviarla al mio indirizzo che è il seguente: Monetta Antonio via ------- 24
87021 Belvedere Marittimo (CS)
Ti ringrazio con tutto il cuore. E.. Forza Juve Forza Paulo facci gioire!
Ciao paulo sono una ragazza di 11 anni che tra 2 giorni ne fa 12 e tu sei l mia vita.
ogni volta che ti vedo giocare mi emozione e sei la mia stella
un giorno vorrei diventare come te.
per me sei il miglior calciatore al mondo
ti sono anche venuta a vedere in sassuolo juventus del 10/02/2019
e perfavore rimani alla juve a vita perchè sennò poi sarei troppo triste
Ciao paulo sono una ragazza di 12 e il mio sogno e farmi salutare da te pk sei la mia vita la mia gioia il mio. tutto e ho anche aperto una page su insta @dybala. my. corazon se lo vedi mi puoi seguire... ti voglio tanto tanto bene❤
Ciao Paulo, il 21 febbraio mia nipote Anna Dalfini compie i suoi 18 anni, in questo tempo di pandemia non può festeggiare con una festa la sua maggiore età.
Sarebbe il regalo più bello per lei, tua super tifosa, ricevere un tuo video con gli auguri di buon compleanno, e unico modo per rendere indimenticabile questa sua giornata come ricordo indelebile, anziché ricordarlo come giorno di pandemia. Confido nella tua indiscussa sensibilità.
Ciao Paulo
Buonasera Paulo chi ti scrive è un tifoso di 59 anni da tre generazioni nonno padre io ora la tradizione prosegue con mio figlio e nipote, ora confrontandoci siamo arrivati alla stessa conclusione che tu potresti rappresentare il presente e il futuro della Juve, naturalmente pensiamo che il problema sia questo maledetto rinnovo, ti preghiamo di voler accettare il rinnovo che ti offre la società anche perché con il momento storico che stiamo vivendo pensa anche alle persone che non possono permettersi di dare da mangiare alla propria famiglia, so che sei cresciuto con sani principi che i tuoi genitori ti hanno trasmesso. Grazie mille scusami per averti parlato così mi auguro di cuore che rifletterai
Ciao Paulo sono la mamma di Michele, tuo grandissimo tifoso. Compie 12 anni il 26 novembre... in questo periodo così particolare di pandemia e con tutte queste restrizioni per i ragazzi un tuo videomessaggio per gli auguri darebbe un momento di gioia infinita al mio giovanotto... ti ringrazio anticipatamente e da grandi juventini ti auguriamo tutto il bene del mondo... auguri anche a te per il tuo compleanno appena trascorso 😘😘😘
Caro Paulo, Ho 61 anni e da una vita sono sostenitore della Juve. Non so se siano vere le notizie riguardo il rinnovo del tuo contratto e la possibile tua partenza, ma ammesso che ci sia un fondo di verità, desidero dirti solo una cosa: rinunciare a qualche milione di euro, per uno che già ne guadagna molti, non è poi una gran perdita, se in cambio si guadagna l' affetto ed il rispetto dei tifosi. e della Società. Su di te la Juve, e con essa la tifoseria, ha contato molto. Ti ha preso perchè hai doti tecniche invidiabili, e perchè possiedi quella grinta di combattente e quella voglia di giocare che mancano a molti altri calciatori, addormentati dal guadagno facile e dai milioni. Sin da subito sei entrato nel cuore degli juventini, perchè hai dimostrato sul campo di meritare la Juve. Ed ora che nel tuo cielo ci sono alcune nubi, spazzale via dimostrando ancora una volta di essere degno di vestire la maglia bianconera: Resta, i tifosi hanno bisogno di te, la squadra ha bisogno di te, la Juve ha bisogno di te. !!!
Ti auguro ogni bene.
Per sempre Juve! !
Ciao Paulo sono la mamma di Riccardo che il 28. 10 compie 6 anni. Penso che sia nato con il tuo nome nel cuore perché per lui sei il suo unico idolo. Taglia i capelli cm te ha le tue maglie ecc ecc. Vorrei solamente dopo questo periodo diciamo particolarmente difficile per i bimbi... ricevere da te gli auguri per lui di compleanno. Grazie mille
Ciao Dybala sono Martina Una tua grandissima fan Da piccola ho avuto tanti problemi ma uno dei miei sogni e rimasto quello di incontrarti
Martina Servidio
Ciao Dibala: sono un Genitore di un bambino di anni 11 mio figlio si Andrea Barra e viviamo in Campania prov Di Caserta, Andrea è un super Tifoso della Juventus, ma soprattutto anche il padre. Lui purtroppo ha dei piccoli problemi a deficit cognitivo e un problema alla tiroide, che è una malattia rara. Volevo chiederti se era possibile lui il 18 ottobre fa la prima comunione inviarci un saluto da parte tua anche con un video registrato. Tu per lui sei il suo Idolo questa è la mia e-mail ------- Cell 338-------. Sarà il regalo più bello che lui possa ricevere. Grazie e sempre forza Juventus e Dibala.
Buongiorno Dybala, mia sorella Benedetta è una vostra grandissima fan. Il 7 ottobre compie 18 anni e volevo chiederle se è possibile farle un video messaggio dove voi gli fate gli auguri.
Grazie
Ciao sono angela rita e ho 14 anni.
Sono una grande tifosa della juve. I miei giocatori preferiti sei te e Ronaldo.
Ti volevo ringraziare delle foto mi piacciono moltissimo. Le tengo sul mio comodino.
Mi potresti seguire su instangram Angrita4. grazie
MI dispiace molto per tuo padre. LO saputo su skysport serie A.
ciao e apetto una risposta.
Forza juve e forza 10
Salve Dybala. Mi scuso per il disturbo che le sto recando. Vorrei chiederle un grande favore. Mio fratello Robert compie a gennaio 18 anni e vorrei sempre se è possibile da parte sua fargli un videomessaggio di augurio. Sarà felicissimo di averlo. Lei è il suo giocatore preferito anche se è Interista. La ringrazio in anticipo. Aspetto la sua eventuale risposta. Grazie Margherita
Buongiorno Paulo Dybala, sono il Papà di Alessio che il 5 Agosto compie 15 anni ma quest'anno causa Covid-19 sarà un po' problematico. Lui è un tuo Fans e innamorato del calcio solo che quest'anno non credo posso accontentarlo sull'acquisto di scarpini perché sono ancora in CIG Sarebbe fantastico se tu potresti farlo felice. Scusami per la richiesta ma lui credo che ne sarebbe entusiasta. Lo so che sarà difficile comunque un saluto e sempre Forza Juventus ⚽️💪facci sognare sempre👍👏👋
Ciao Paolo Dybala
Sabato 11/07 è il diciottesimo di mia figlia Daniela una tua fans, non è che mi potresti mandare un video messaggio di auguri, la faresti molto contenta.
Grazie
Ciao, Paolo, permettimi se ti do del tu, vivo a Como dove sei appena stato con la tua fidanzata, vorrei chiederti un gesto nobile per un bimbo eccezionale, se fosse possibile la tua maglietta con un tuo autografo con dedica a Mattia un bimbo di 5 anni, ringraziandoti e augurandoti ogni bene a te e la tua famiglia, con stima un tifoso Juventino. Cosimo
Ciao Dybala sono Charis una bambina di 10 anni. Mia mamma oggi compie 38 ANNI é una tua grande anzi grandissima ammiratrice ed é pazza per la Juve potresti per piacere scriverle qualcosa o mandarle il tuo ahtografo sarebbe felicissima. Con affetto Charis. 😍❤
Sarebbe davvero felice …
Desidero schrivere il capione una lettera chiedo indirizzo grazie.
Ciao paulo sono un bambino che è un tuo grandissimo fan sto raccogliendo gli auguri da molti calciatori per il 18esimo compleanno di mio cugino.
puoi salutarlo si chiama fabio e viene da barletta
Caro Dybala, spero che in qualche modo questo messaggio ti arrivi. Ti chiedo con il cuore in mano, che tu faccia un video saluto ad una ragazza che ha una malattia, lei è una super tifosa juventina, tu sei il suo idolo. Te ne sarei veramente grata, se ti riusciresti a farla felice. Ho provato in tanti modi a contattarti, ma niente... non ho mai ricevuto una tua risposta. Spero che leggerai al più presto questo messaggio.
Questa ragazza si chiama Francesca.
Spero vivamente che li farai recapitare il tuo video saluto. Grazie ⚪️⚫️
Ciao, per me e la mia migliore amica sei il nostro idolo.
Spero vedrai questo messaggio.
Ti salutiamo virtualmente ciao! !
Ciao sono una fan della juventus volevo scrivervi questo messaggio così forse sarebbe arrivato a Paulo Dybala. Ciao Paulo, come stai? E Oriana? Spero bene. Io non ti ho visto mai dal vero per chiederti un selfie o autografo e non ti ho visto mai giocare e non possiedo neanche una maglia della juve. Spero che un giorno possa vederti. Ti ho voluto scrivere perché mi sono concentrata molto su voi giocatori ma ho deciso di approfondire su di te dopo il gol contro l'Atletico. I miei fratelli se devono sempre chiedere qualcosa su di te vengo da me è io gli do degli aggiornamenti tipo come stai, se eri positivo al Coronavirus, hai tamponi su di te e Oriana. Comunque hai un piede micidiale sai a me non piace vedere le persone come te che soffrono per l'espulsione in nazionale, ho quando fai il cambio con un tuo compagno è devi uscire. Alcune volte vorrei esserci magari per tirarti su come fa la tua famiglia e Oriana con te. Spero che guarisci presto e anche Oriana sono una sua grande fan da poco ma cosa posso dire la sua voce meravigliosa anche se i testi non li so molto bene😅. Canzone preferita stay or run, bad, luna llena, love me down easy. Ok adesso io vado ciao Joya❤⚽#unitimadistanti
da Adriano
Ciao sono una fan della juventus volevo scrivervi questo messaggio così forse sarebbe arrivato a Paulo Dybala. Ciao Paulo, come stai? E Oriana? Spero bene. Io non ti ho visto mai dal vero per chiederti un selfie o autografo e non ti ho visto mai giocare e non possiedo neanche una maglia della juve. Spero che un giorno possa vederti. Ti ho voluto scrivere perché mi sono concentrata molto su voi giocatori ma ho deciso di approfondire su di te dopo il gol contro l'Atletico. I miei fratelli se devono sempre chiedere qualcosa su di te vengo da me è io gli do degli aggiornamenti tipo come stai, se eri positivo al Coronavirus, hai tamponi su di te e Oriana. Comunque hai un piede micidiale sai a me non piace vedere le persone come te che soffrono per l'espulsione in nazionale, ho quando fai il cambio con un tuo compagno è devi uscire. Alcune volte vorrei esserci magari per tirarti su come fa la tua famiglia e Oriana con te. Spero che guarisci presto e anche Oriana sono una sua grande fan da poco ma cosa posso dire la sua voce meravigliosa anche se i testi non li so molto bene😅. Canzone preferita stay or run, bad, luna llena, love me down easy. Ok adesso io vado ciao Joya❤⚽#unitimadistanti
da Oulimata Faye
Sono un'insegnante di sostegno che segue un ragazzino di terza media. Egli si chiama Lorenzo, non parla ė su una sedia a rotelle, muove solo il braccio dx. È un tifoso"sfegatato" della yuve, e di tutti i giocatori, ma ha una particolare predilezione per Dybala di cui imita il suo gesto! Gli avevano promesso di assistere alla partita udinese- yuve del prossimo maggio. Purtroppo il covid19 ha impedito lo svolgersi dell' incontro e... frantumato il sogno di Lorenzo! Mi chiedevo, sarebbe possibile far avere al ragazzino una foto, magari con dedica, del suo idolo?
Sarebbe meraviglioso per Lorenzo che il 29 maggio compirà 14 anni. Grazie, Anna Chiara Ortolan
Ciao Paul come stai??? spero meglio ma per kiederti un grande regalo da te come dovrei fare?
Ciao Paulo sono Mattia abito a Rovigo e ho 11 anni sono un tuo grandissimo fan e farei di tutto per vederti perchè provo molta stima per te
P. S. ti stai riprendendo? perchè non sento più notizie
Ciao grandissimo Paulo, come stai? Vi siete rimessi tu e la tua fidanzata? Siamo una famiglia di quasi tutti sfegatati juventini ed avrei un grandissimo favore da chiederti. Il 14 luglio prossimo mia figlia Costanza compirà 18 anni ed essendo tua grandissima ammiratrice, ma proprio grandissima, grandissima la rendersti la più felice del mondo se le potresti inviare un video con gli auguri. Il suo numero di cellulare è: 331 ------- oppure il suo indirizzo e-mail è -------
Grazie infinite e tanti auguri di ogni bene anche a te
Ciao Dybala, in questo periodo che i bambini sono chiusi in casa per questo brutto mostro, Ti chiedo se mandi a mio nipotino Matteo un saluto anche vocale o anche un piccolo saluto. Lui gioca a calcio è un tifoso juventino e un tuo grande ammiratore grazie auguri di buona Pasqua. mia email -------
Ciao dybala sono flavio e ho 8 anni sono un tuo grandissimo fan fai goal bellissimi ne vado matto
nella play station metto sempre la juve e scelgo sempre te al centro campo
oggi con la play station ho messo la juve contro il liverpool e ho vinto
i goal li ho fatti fare a te
per favore mi scrivi sogno sempre di vederti dal vivo e parlare con te
non potre ricevere regalo piu' bello nella mia vita
Ciao Paulo come vai tutto bene io ti ho visto nella partita Juve Napoli 4-3 sei un fenomeno salutami Cristiano Ronaldo.
Ciao Paulo ti stimo tantissimo rispondi ti prego.
Sei il mio giocatore preferito insieme a Cristiano Ronaldo.
Non lasciarti abbattere da questo schifo di virus.
Guarisci e ritorna più forte che mai.
Se vuoi rispondermi ti prego di contattarmi a questa email: -------
Caro Dybala spero che ti guarisci presto. Avevo pregato per te ma non ha funzionato. Spero che un giorno ci incontreremo. Sto sempre a pensare a te e la notte ti sogno sempre sono mancino come te. A presto
Francesco 8 anni
Mi chiamo benedetta sono una tua fan alla grande mio figlio juventus matto di sentire la tua voce dal vivo io o figlio di 6 anni o sogno sei tu dybala che tu mi dia tuo numero telefono sono gli piace la tua maglia firmata noi si sta pisa ciao arrivederci 334 -------
Sono il papà di yuri che lei gentilmente gli a scritto una lettera e gli a mandato una. Vidio chiamata gli chiedo solo una cortesia se per mio figlio sarà possibile conoscerla perché lei è tutto per lui non la iuve ma lei come persona ps mio figlio e disabile se se lo ricorda e lui è innamorato di lei mi scusi ma questo è un sogno di mio figlio la ringrazio e mi scuso ancora arivederci
Volevo dirti che sto realizzando un video su di te.
Forza Juve ❤ ⚽ per sempre
Hola paulo, so che sarà difficile ma ci provo.
Una mia amica compie 18 anni tra poco, è una super tifosa della juventus e tu sei il suo preferito da sempre. Sarebbe fantastico se potessi fare un video in cui le auguri buon compleanno, si chiama raffaella. Grazie in anticipo se leggerai questo messaggio.
Dybala sei il mio calciatore preferito non riesco mai a non pensare fai altri gol e canzoni
Ciao Paulo sono la mamma di Mattia tuo grande fan... E anch'io sono una tua grande fan. Ti abbiamo incontrato quest'anno a Milano e lui è stato felicissimo. Ti scrivo da mamma disperata, Tia soffre di una grave forma di ansia che gli crea una problemi di salute e autostima 0. Quest'anno ha iniziato l'alberghiero con tanto entusiasmo ma si è già ritirato e ha rimesso in gioco tutto... Anche il suo grande amore... Il calcio. Lui quando entra in crisi inizia a non mangiare o mangiare poco, vomito e diarrea, esce poco e abbandona tutto e tutti... So che sei impegnatissimo, ma anche solo una tua lettera d'incoraggiamento gli farebbe bene. Il nostro indirizzo è via Ferrucci 7 Lissone MB famiglia Amelio Guolo. Grazie e rimani sempre come sei. Un bacio. Amelio Katiuscia.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Antonio Conte Massimiliano Allegri Oriana Sabatini Mourinho Calciatori Sport
Persone famose nate lo stesso giorno di Paulo Dybala
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1993
Caricamento in corso...