Biografia

Éder Citadin Martins nasce il 15 novembre del 1986 a Lauro Müller, in Brasile, bisnipote di un veneto di Nove (località in provincia di Vicenza), Battista Righetto (grazie a questo antenato a partire dal 2010 potrà usufruire della cittadinanza italiana, oltre che di quella brasiliana). Chiamato Eder in onore di un attaccante della Nazionale del Brasile degli anni Ottanta, Eder Aleixo de Assis, ha evidentemente il calcio nel proprio destino: cresciuto nel Criciuma, a soli diciannove anni viene acquistato dall'Empoli, nel 2005.

Il debutto di Eder nella serie A italiana

Dopo aver fatto parte della formazione Primavera dei toscani, un paio di anni più tardi, il 18 marzo del 2007, debutta in Serie A, in un match perso contro la Lazio, mentre a settembre esordisce in Coppa Uefa, contro lo Zurigo.

Nel gennaio del 2008 passa in comproprietà al Frosinone: con la maglia dei laziali mette a segno venti reti, per poi tornare nella stagione 2009/2010 a Empoli. Con i toscani realizza ben ventisette reti, diventando il capocannoniere della Serie B, grazie anche a una quaterna messa a segno in una partita sola, contro la Salernitana il 13 aprile del 2010.

Nell'estate seguente viene ceduto al Brescia, ed è proprio con la maglia delle rondinelle che realizza il suo primo gol in Serie A, il 12 settembre del 2010.

Gli anni 2010

L'anno successivo lascia Mompiano per passare al Cesena, ma indossa la maglia bianconera solo per pochi mesi: nella sessione di calciomercato invernale, infatti, viene ceduto alla Sampdoria. Così, a partire dal 2012 l'attaccante brasiliano Eder, ha l'opportunità di farsi conoscere e di affermarsi, contribuendo alla salvezza della stagione 2012/2013 e a quella della stagione 2013/2014.

Rimane a Genova anche nella stagione 2014/2015, essendo uno dei protagonisti dell'annata che si conclude con la qualificazione in Europa League. Il suo primo gol in questa manifestazione arriva il 6 agosto del 2015, contro il Vojvodina, anche se i liguri saranno poi eliminati dalla manifestazione.

Eder e la nazionale azzurra

Nel frattempo, Eder viene convocato per la prima volta nella Nazionale italiana: è Antonio Conte a chiamarlo, e così il brasiliano diventa il 43esimo oriundo nella storia degli azzurri. La sua prima partita è del 28 marzo, un pareggio contro la Bulgaria in cui esordisce entrando al posto di Simone Zaza e realizza anche la rete del definitivo due a due.

Nel gennaio del 2016, dopo un inizio di stagione a suon di gol, Eder passa dalla Samp all'Inter, ma in nerazzurro perde la propria vena prolifica: riesce a segnare il suo primo gol, infatti, solo quattro mesi più tardi, il 23 aprile, nella partita vinta contro l'Udinese per tre a uno.

Conclusa la stagione, viene comunque convocato nella Nazionale italiana per gli Europei di Francia 2016: gioca da titolare le prime partite del girone ed è il match winner del secondo incontro, quello contro la Svezia, grazie a una rete segnata nei minuti finali che permette agli azzurri di qualificarsi agli ottavi di finale con una giornata di anticipo.