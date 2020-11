Biografia

Shailene Diann Woodley nasce il 15 novembre del 1991 a Simi Valley, in California, figlia di Lonnie e Lori, entrambi impiegati nel mondo della scuola. Inizia a recitare già all'età di cinque anni; nel 1999 è nel film per la televisione "Senza papà". Mentre i suoi genitori si separano, Shailene appare in numerose produzioni televisive, tra le quali "Senza traccia", "Crossing Jordan" e "The District".

Partecipa alla prima stagione di "The O.C." vestendo i panni di Kaitlin Cooper, prima di essere rimpiazzata da Willa Holland, ma è grazie a "La vita segreta di una teenager americana" che arriva al successo, interpretando nella serie tv di ABC Family il personaggio di Amy Juergens, una ragazza di quindici anni che rimane inaspettatamente incinta.

Shailene Woodley negli anni 2010

Nel 2011 è al cinema con il film di Alexander Payne "Paradiso amaro", che le consente di ottenere un Independent Spirit Award e che le vale una candidatura in qualità di migliore attrice non protagonista ai Golden Globe. Nel 2013 Shailene Woodley recita nel film "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro", nei panni di Mary Jane Watson, anche se in fase di montaggio il suo personaggio viene eliminato.

Shailene Woodley

Nello stesso periodo recita in "The Spectacular Now"; poi, nel film "Divergent" veste i panni di Beatrice Prior, la protagonista della pellicola tratta dal romanzo omonimo scritto da Veronica Roth. Nel 2014 fa parte del cast di "Colpa delle stelle": interpreta Hazel Grace Lancaster, protagonista dell'opera tratta dal romanzo omonimo di John Green, ed è affiancata da Ansel Elgort, con il quale aveva già lavorato in "Divergent".

La seconda metà degli anni 2010

L'anno seguente - è il 2015 - è di nuovo protagonista in "The Divergent Series: Insurgent"; grazie a questo film Shailene Woodley viene candidata come migliore stella emergente al premio Bafta. Nel 2016 viene diretta da Oliver Stone in "Snowden" (film sulla storia di Edward Snowden), dove recita accanto a Joseph Gordon-Levitt. Nel frattempo è sul grande schermo anche con "The Divergent Series: Allegiant", il terzo ed ultimo capitolo della trilogia.

A ottobre dello stesso anno l'attrice californiana viene arrestata, dopo aver protestato contro la realizzazione di un oleodotto in North Dakota; la manifestazione ha visto la partecipazione di diversi membri di una comunità Sioux; Shailene Woodley viene comunque rilasciata nel giro di poche ore.

Una curiosità: è una grande amante delle erbe curative, le studia e le porta con sé in ogni occasione.

Dopo queste ultime esperienze pensa di abbandonare la recitazione per esplorare nuove strade. Poi l'opportunità di partecipare a una serie tv con un produzione stellare le fa cambiare idea. Così nel 2017, insieme con Nicole Kidman e Reese Witherspoon, è una delle protagoniste della miniserie televisiva "Big Little Lies". Nel 2018 torna al cinema con "Resta con me", film basato su una storia vera, diretto da Baltasar Kormakur in cui impersona una ragazza di nome Tami Oldham, che sceglie di intraprendere una traversata in barca nell'Oceano Pacifico in compagnia del proprio fidanzato, venendo travolta da un uragano.