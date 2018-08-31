Shailene Woodley
Biografia
Shailene Diann Woodley nasce il 15 novembre del 1991 a Simi Valley, in California, figlia di Lonnie e Lori, entrambi impiegati nel mondo della scuola. Inizia a recitare già all'età di cinque anni; nel 1999 è nel film per la televisione "Senza papà". Mentre i suoi genitori si separano, Shailene appare in numerose produzioni televisive, tra le quali "Senza traccia", "Crossing Jordan" e "The District".
Partecipa alla prima stagione di "The O.C." vestendo i panni di Kaitlin Cooper, prima di essere rimpiazzata da Willa Holland, ma è grazie a "La vita segreta di una teenager americana" che arriva al successo, interpretando nella serie tv di ABC Family il personaggio di Amy Juergens, una ragazza di quindici anni che rimane inaspettatamente incinta.
Shailene Woodley negli anni 2010
Nel 2011 è al cinema con il film di Alexander Payne "Paradiso amaro", che le consente di ottenere un Independent Spirit Award e che le vale una candidatura in qualità di migliore attrice non protagonista ai Golden Globe. Nel 2013 Shailene Woodley recita nel film "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro", nei panni di Mary Jane Watson, anche se in fase di montaggio il suo personaggio viene eliminato.
Nello stesso periodo recita in "The Spectacular Now"; poi, nel film "Divergent" veste i panni di Beatrice Prior, la protagonista della pellicola tratta dal romanzo omonimo scritto da Veronica Roth. Nel 2014 fa parte del cast di "Colpa delle stelle": interpreta Hazel Grace Lancaster, protagonista dell'opera tratta dal romanzo omonimo di John Green, ed è affiancata da Ansel Elgort, con il quale aveva già lavorato in "Divergent".
È stata una fortuna aver recitato in "Colpa delle stelle", mi ha insegnato più di qualsiasi scuola e mi ha reso più solida. [...] Questo film mi ha fatto capire che la vita è fuggevole, che non devi dare niente per scontato e che ogni mattina puoi esalare il tuo ultimo respiro.
La seconda metà degli anni 2010
L'anno seguente - è il 2015 - è di nuovo protagonista in "The Divergent Series: Insurgent"; grazie a questo film Shailene Woodley viene candidata come migliore stella emergente al premio Bafta. Nel 2016 viene diretta da Oliver Stone in "Snowden" (film sulla storia di Edward Snowden), dove recita accanto a Joseph Gordon-Levitt. Nel frattempo è sul grande schermo anche con "The Divergent Series: Allegiant", il terzo ed ultimo capitolo della trilogia.
A ottobre dello stesso anno l'attrice californiana viene arrestata, dopo aver protestato contro la realizzazione di un oleodotto in North Dakota; la manifestazione ha visto la partecipazione di diversi membri di una comunità Sioux; Shailene Woodley viene comunque rilasciata nel giro di poche ore.
Una curiosità: è una grande amante delle erbe curative, le studia e le porta con sé in ogni occasione.
Dopo queste ultime esperienze pensa di abbandonare la recitazione per esplorare nuove strade. Poi l'opportunità di partecipare a una serie tv con un produzione stellare le fa cambiare idea. Così nel 2017, insieme con Nicole Kidman e Reese Witherspoon, è una delle protagoniste della miniserie televisiva "Big Little Lies". Nel 2018 torna al cinema con "Resta con me", film basato su una storia vera, diretto da Baltasar Kormakur in cui impersona una ragazza di nome Tami Oldham, che sceglie di intraprendere una traversata in barca nell'Oceano Pacifico in compagnia del proprio fidanzato, venendo travolta da un uragano.
Gli anni 2020
All'inizio del decennio 2020 partecipa a numerosi film, tra cui ricordiamo: "Ricomincio da te - Endings, Beginnings"; "The Mauritanian" (2021); "L'ultima lettera d'amore" (2021); "La vita dopo - The Fallout" (2021).
Nel 2023 è sul grande schermo con "To Catch a Killer", "Dumb Money", "Il robot che sembrava me - Robots" e il biopic "Ferrari", di Michael Mann; in quest'ultimo lavoro interpreta l'amante del protagonista Enzo Ferrari.
Nel 2024 viene annunciata la produzione di un biopic: Shailene sarà Janis Joplin.
Frasi di Shailene Woodley
Quando ci si sente soli e disperati, spesso si è più creativi. La solitudine è un motore molto potente.
Le donne si stanno facendo sentire in ogni parte del mondo. Sono ottimista per il futuro.
Un film deve per prima cosa intrattenere. Nessuno vuole andare al cinema per essere indottrinato o per annoiarsi. Per informare vanno benissimo i documentari o le miniserie televisive.
Poter girare in mare aperto per tre mesi è stato un sogno meraviglioso, straordinario, profondo, direi spirituale. Poter recitare in un elemento naturale all'aperto è molto raro per noi attori. Una grande fortuna. [Sul film Resta con me]
Mi ispiro molto a Jane Fonda, un giorno mi ha detto: “Non ha senso essere famosi se non puoi usare la tua popolarità per fare qualcosa di buono e positivo per il mondo”. Mi ha colpito profondamente e da allora ho cercato di tenerlo sempre a mente e di mettere in pratica il suo consiglio.
Con questo film [Resta con me] mi sono detta: se voglio che cambi qualcosa, anche contro l'inquinamento e e le tonnellate di plastica negli oceani, devo impegnarmi in prima persona.
Vorrei si superasse il concetto di uguaglianza e di difesa dei diritti di base [delle donne]. È necessario un totale cambio di rotta, uno spostamento dal patriarcato al matriarcato: il solo modo in cui gli ideali per i quali ci battiamo ancor oggi, dopo che lo hanno fatto già le nostre nonne, cessino di essere solo idee astratte e diventino fatti, realtà quotidiana.
Credo che il femminismo possa riunire sotto di sé le istanze dei gay, delle minoranze, degli immigrati. I vari movimenti si devono unire per diventare una cosa sola.
Ho sempre avuto chiaro che la nostra sopravvivenza come esseri umani dipende dalle piante e dagli alberi, che senza di loro noi non viviamo. Femminismo, razzismo, disuguaglianze: niente conta se prima non ci occupiamo del pianeta. Purtroppo il cambiamento climatico è spesso ignorato perché sembra una cosa distante che non ci tocca. Invece è qui, lo vediamo tutti i giorni.
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